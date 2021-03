KØBENHAVN, Danmark, 12. marts 2021 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har dags dato modtaget oplysninger om følgende transaktioner med selskabets aktie/tilknyttede værdipapirer, foretaget af ledende medarbejdere og/eller personer/firmaer der er nærtstående til disse.

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Paul Chaplin 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Administrerende direktør i Bavarian Nordic A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Bavarian Nordic A/S b) LEI-kode 2138006JCDVYIN6INP51 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle

instrument, instrumenttypen





Identifikationskode Aktier







DK0015998017 b) Transaktionens art Køb (overdragelse af betingede aktier) c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) DKK 128,91 7.704 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

Pris



7.704

DKK 993.122,64 e) Dato for transaktionen 2021-03-12 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Henrik Birk 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Executive Vice President og Chief Operating Officer i Bavarian Nordic A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Bavarian Nordic A/S b) LEI-kode 2138006JCDVYIN6INP51 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle

instrument, instrumenttypen





Identifikationskode Aktier







DK0015998017 b) Transaktionens art Køb (overdragelse af betingede aktier) c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) DKK 128,99 3.349 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

Pris



3.349

DKK 431.987,51 e) Dato for transaktionen 2021-03-12 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Tommi Kainu 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Executive Vice President og Chief Business Officer i Bavarian Nordic A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Bavarian Nordic A/S b) LEI-kode 2138006JCDVYIN6INP51 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle

instrument, instrumenttypen





Identifikationskode Aktier







DK0015998017 b) Transaktionens art Køb (overdragelse af betingede aktier) c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) DKK 128,97 2.047 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

Pris



2.047

DKK 264.001,59 e) Dato for transaktionen 2021-03-12 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Paul Chaplin 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Administrerende direktør i Bavarian Nordic A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Bavarian Nordic A/S b) LEI-kode 2138006JCDVYIN6INP51 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle

instrument, instrumenttypen





Identifikationskode Betingede aktier







DK0015998017 b) Transaktionens art Tildeling c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) DKK 148,17 8.258 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

Pris



8.258

DKK 1.223.570,00 e) Dato for transaktionen 2021-03-12 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Henrik Juuel 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Executive Vice President og Chief Financial Officer i Bavarian Nordic A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Bavarian Nordic A/S b) LEI-kode 2138006JCDVYIN6INP51 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle

instrument, instrumenttypen





Identifikationskode Betingede aktier







DK0015998017 b) Transaktionens art Tildeling c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) DKK 148,18 4.992 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

Pris



4.992

DKK 739.694,00 e) Dato for transaktionen 2021-03-12 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Henrik Birk 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Executive Vice President og Chief Operating Officer i Bavarian Nordic A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Bavarian Nordic A/S b) LEI-kode 2138006JCDVYIN6INP51 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle

instrument, instrumenttypen





Identifikationskode Betingede aktier







DK0015998017 b) Transaktionens art Tildeling c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) DKK 148,18 4.392 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

Pris



4.392

DKK 650.859,00 e) Dato for transaktionen 2021-03-12 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Jean-Christophe May 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Executive Vice President og Chief Commercial Officer i Bavarian Nordic A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Bavarian Nordic A/S b) LEI-kode 2138006JCDVYIN6INP51 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle

instrument, instrumenttypen





Identifikationskode Betingede aktier







DK0015998017 b) Transaktionens art Tildeling c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) DKK 148,21 3.987 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

Pris



3.987

DKK 590.917,00 e) Dato for transaktionen 2021-03-12 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Laurence De Moerlooze 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Executive Vice President og Chief Medical Officer i Bavarian Nordic A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Bavarian Nordic A/S b) LEI-kode 2138006JCDVYIN6INP51 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle

instrument, instrumenttypen





Identifikationskode Betingede aktier







DK0015998017 b) Transaktionens art Tildeling c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) DKK 148,16 2.991 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

Pris



2.991

DKK 443.144,00 e) Dato for transaktionen 2021-03-12 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder under navnet JYNNEOS®, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa under navnet IMVANEX® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af to markedsledende vacciner: Rabipur®/RabAvert® mod rabies og Encepur® mod flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet ebolavaccinen MVABEA®, der er licenseret til Janssen. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 07 / 2021

Vedhæftet fil