Stevie® Award, dengan program penghargaan bisnis kelas dunianya, meluncurkan "Stevie Awards Success Series". Seri webinar baru ini ditujukan guna membantu organisasi yang telah, sedang, dan akan menerima penghargaan untuk meraih sasaran serta terus bersaing.



Stevie® Award menyelenggarakan empat seri webinar informatif, The Stevie Awards Success Series , mulai tanggal 22 Maret hingga 25 Maret 2021. Webinar terbuka untuk para profesional dalam semua bidang industri serta organisasi yang ingin belajar dari pemenang dan juri terbaik Stevie Awards, pakar industri, juga pimpinan bisnis.Peserta Success Series akan mempelajari komunikasi korporat yang efektif, melihat proses penilaian Stevie Awards, mengetahui cara memanfaatkan kemenangan untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang, dan banyak lagi.

Selama 19 tahun, Stevie Awards telah memberikan pengakuan serta penghormatan atas pencapaian luar biasa dan kontribusi positif dari organisasi juga tenaga profesional di seluruh dunia.Stevie Awards membuat seri webinar ini guna menyediakan cara inovatif untuk tetap gesit dan sukses dalam lingkungan bisnis kompetitif bagi organisasi yang telah, sedang, atau akan menerima penghargaan di bidang Humas, Komunikasi, Pemasaran, dan lainnya.

Stevie Awards memiliki kategori penghargaan yang sama bagi semua ukuran dan bidang industri bisnis, mulai dari perusahaan startup hingga organisasi dengan pendapatan sebesar $50 juta atau lebih. Sesi Success Series juga akan menyajiikan poin-poin penting untuk beragam demografi peserta.

Peserta Webinar Success Stories Stevie Awards akan:

Menemukan cara memanfaatkan penghargaan untuk mencapai kesuksesan di masa depan serta membuktikan kredibilitas kepada klien dan prospek

Mempelajari cara memaksimalkan komunikasi korporat untuk memenangkan peluang dan unggul dari perusahaan lain

Mendapatkan wawasan tentang kriteria penerima Stevie Awards dari pemenang sebelumnya

Memperoleh tips pemenang penghargaan serta melihat proses klasifikasi penghargaan dan penjurian selama sesi Q&A bersama juri Stevie Awards

Mengakses pustaka sumber daya yang disediakan oleh pembicara sebelum, selama, dan setelah webinar



Pembicara webinar Success Series adalah CEO, pendiri, serta profesional bisnis dari berbagai agen konsultasi juga perusahaan terkenal, seperti Cisco, Ford Otosan, IBM, Microsoft, dan lainnya.Kedua moderator webinar adalah tokoh penting dalam organisasi Stevie Awards; Michael Gallagher, Executive Chairman dan Founder Stevie Awards, akan memandu sesi “What Does it Take to Win a Stevie Award?”, sedangkan Anne White, Judging Coordinator Stevie Awards, akan memandu sesi “Award-Winning Tips and Q&A from Stevie Awards Judges”.

Jadwal dan Sesi Webinar Success Series:

How to Excel at Corporate Storytelling

TANGGAL: Senin, 22 Maret 2021

Award-Winning Tips and Q&A from Stevie Awards Judges

TANGGAL: Selasa, 23 Maret 2021

What Does it Take to Win a Stevie Awards?

TANGGAL: Rabu, 24 Maret 2021

Leveraging Your Award for Future Success

TANGGAL: Kamis, 25 Maret 2021

Lihat ringkasan sesi webinar dan rincian biodata pembicara di sini .Setiap webinar akan disiarkan secara langsung mulai pukul 13.00 - 14.00 EST.Siaran ulang webinar dan presentasi (sesuai permintaan) akan tersedia di akhir tahun 2021.

Setiap pendaftaran seri dapat berisi hingga lima peserta, di mana setiap orang akan memiliki profilnya masing-masing di platform virtual Stevie Awards untuk berpartisipasi dalam diskusi, obrolan langsung, polling, Q&A, dan sesi berjejaring yang difasilitasi.

Pendaftaran Success Series akan terus dibuka hingga 25 Maret 2021.

Tersedia peluang periklanan dan sponsor untuk Success Series.Jika berminat, hubungi Ruslana@StevieAwards.com .

