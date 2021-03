バージニア州フェアファックス発 , March 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- スティービー®賞 (Stevie® Awards) は世界トップクラスのビジネス賞プログラムを活用して、過去および今年度の受賞者、ならびに今後の受賞候補を対象に、新しいウェビナーシリーズ「スティービー賞成功シリーズ (The Stevie Awards Success Series)」を開催し、参加者が目標を達成して、常に時代を先取りできるよう支援する。



スティービー®賞は、2021年3月22日~25日に4部構成のウェブナーシリーズ「 スティービー賞成功シリーズ 」を開催する。このウェビナーは、あらゆる業界と組織のプロフェッショナルを対象として、選りすぐりのスティービー賞受賞者と審査員、業界エキスパート、ビジネスリーダーから学ぶ場を提供する。成功シリーズの参加者は、効果的な企業ストーリーテリングを学び、スティービー賞審査プロセスの舞台裏を垣間見て、勝利を将来の利益につなげる方法などを理解できる。

19年間にわたり、スティービー賞は、世界各地の組織とプロフェッショナルの優れた業績と積極的な貢献を評価し、表彰してきた。スティービー賞は、広報、コミュニケーション、マーケティングなどの分野で活躍する過去および今年度の受賞者、ならびに今後の受賞候補をはじめ、競争の激しいビジネス環境で俊敏性を維持し、成功を継続的に収める革新的な方法を模索する人々を対象に、このウェビナーシリーズを企画した。

スティービー賞には、スタートアップから収益5,000万ドル (約54億5,000万円) 以上の組織まで、あらゆる事業規模と業界を対象とした 授賞カテゴリー があり、同様に成功シリーズのセッションでは、幅広い参加者層に重要な情報を提供する。

スティービー賞の成功ウェビナー参加者は、以下を期待できる。

受賞をばねに将来の成功を実現し、クライアントと見込み客に信頼性を証明する方法を理解する

優れた企業ストーリーテリングを学び、機会を開拓し、傑出した存在となる

スティービー賞受賞につながる貴重な情報を過去の受賞者から聞く

スティービー賞審査員とのライブQ&Aで、受賞につながるヒントや推薦および審査プロセスの舞台裏にまつわる話を聞く

ウェビナーの前後、および実施中に、講演者が提供したリソースのライブラリにアクセスする



成功シリーズウェビナーの講演者には、シスコ (Cisco)、フォード・オトサン (Ford Otosan)、IBM、Microsoftなど、コンサルティング会社から有名企業までのCEO、設立者、ビジネスプロフェッショナルが顔を揃える。ウェビナーのモデレーターのうち2人は、スティービー賞組織の中心的な人物である。スティービー賞会長兼創設者のマイケル・ギャラガー (Michael Gallagher) は、「What Does it Take to Win a Stevie Award? (スティービー賞獲得のカギ)」と題したセッションの進行役を務める一方、スティービー賞審査コーディネーターのアン・ホワイト (Anne White) は「Award-Winning Tips and Q&A from Stevie Awards Judges (スティービー賞審査員から学ぶ受賞のヒントとQ&A)」セッションの進行役を務める。

成功シリーズウェビナーのスケジュールとセッション:

優れた企業ストーリーテリングとは (How to Excel at Corporate Storytelling)

日時: 2021年3月22日 (月)

スティービー賞審査員から学ぶ受賞のヒントとQ&A (Award-Winning Tips and Q&A from Stevie Awards Judges)

日時: 2021年3月23日 (火)

スティービー賞獲得のカギ (What Does it Take to Win a Stevie Award?)

日時: 2021年3月24日 (火)

受賞をばねに将来の成功を実現 (Leveraging Your Award for Future Success)

日時: 2021年3月25日 (火)

ウェビナーセッションの詳細と講演者の経歴については、 こちら を閲覧されたい。各ウェビナーは、午後1:00~2:00 (米国東部標準時間) にライブストリーミングされる。ウェビナーの視聴 (オンデマンド) とプレゼンテーションスライドの閲覧は2021年末まで可能。

各セッションには、5名まで参加登録できる各自のプロフィールがスティービー賞バーチャルプラットフォーム上に表示され、進行役が進めるディスカッション、ライブチャット、投票、Q&A、ネットワーキングに参加できる。

成功シリーズへの参加登録 は、2021年3月25日まで受け付けている。

また、成功シリーズの広告と後援も受け付けている。関心のある方は、 Ruslana@StevieAwards.com まで問い合わせされたい。

広報担当者向けの問い合わせ先

ニーナ・ムーア (Nina Moore)、マーケティングマネージャー、 Nina@StevieAwards.com