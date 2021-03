FAIRFAX, Va., March 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anugerah Stevie® memanfaatkan program anugerah perniagaan bertaraf dunia untuk membantu penerima anugerah masa lalu, semasa dan akan datang untuk mencapai matlamat mereka dan kekal di barisan hadapan dengan pelancaran siri webinar baharu, “Siri Kejayaan Anugerah Stevie.”



Anugerah Stevie® akan menjadi hos kepada siri webinar bermaklumat empat bahagian, Siri Kejayaan Anugerah Stevie , dari 22-25 Mac, 2021, untuk profesional daripada semua industri dan organisasi untuk belajar daripada pemenang dan juri Anugerah Stevie terbaik dan terhebat, pakar industri dan peneraju perniagaan.Hadirin Siri Kejayaan akan mengetahui proses penceritaan korporat yang berkesan, mendapatkan pandangan di sebalik tabir tentang proses penilaian Anugerah Stevie, mengetahui cara untuk memanfaatkan kemenangan bagi manfaat masa depan dan banyak lagi.

Selama 19 tahun, Anugerah Stevie telah mengiktiraf dan menghargai pencapaian yang cemerlang dan sumbangan positif organisasi dan profesional bekerja di seluruh dunia.Anugerah Stevie mencipta siri webinar ini untuk penerima anugerah semasa, lalu dan masa hadapannya yang bekerja dalam bidang Perhubungan Awam, Komuniasi, Pemasaran dan banyak lagi yang mencari cara yang inovatif untuk kekal tangkas dan berjaya dalam persekitaran perniagaan yang berdaya saing.

Melalui cara yang sama, Anugerah Stevie menawarkan kategori anugerah untuk setiap saiz perniagaan dan industri, daripada syarikat pemula sehinggalah organisasi yang menjana pendapatan sebanyak $50 juta atau lebih, sesi Siri Kejayaan akan memberikan pengajaran untuk peserta dari demografi yang meluas.

Hadirin Webinar Kejayaan Anugerah Stevie akan:

Ketahui cara untuk memanfaatkan anugerah demi mencapai kejayaan masa hadapan dan membuktikan kredibiliti kepada klien dan ketua

Ketahui cara untuk menjadi cemerlang dalam penceritaan korporat untuk mendapatkan peluang dan menonjol diri

Terima cerapan tentang perkara yang diperlukan untuk memenangi Stevie Anugerah daripada pemenang yang lalu

Dapatkan petua memenangi anugerah dan pandangan di sebalik tabir bagi penyertaan anugerah dan proses penghakiman semasa sesi Soal & Jawab langsung dengan hakim Anugerah Stevie

Akses perpustakaan sumber yang disediakan oleh pembesar suara sebelum, semasa dan selepas webinar



Penceramah webinar Siri Kejayaan ialah CEO, pengasas, dan profesional perniagaan daripada agensi perundingan kepada syarikat besar termasuklah Cisco, Ford Otosan, IBM, Microsoft, dan lain-lain.Dua daripada moderator webinar ialah orang penting dalam organisasi Anugerah Stevie; Pengerusi Eksekutif dan Pengasas Anugerah Stevie, Michael Gallagher merupakan moderator sesi “What Does it Take to Win a Stevie Award?” dan Penyelaras Penghakiman Anugerah Stevie, , Anne White, merupakan moderator sesi “Award-Winning Tips and Q&A from Stevie Awards Judges.”

Jadual dan Sesi Webinar Siri Kejayaan:

How to Excel at Corporate Storytelling

TARIKH: Isnin, 22 Mac 2021

Award-Winning Tips and Q&A from Stevie Awards Judges

TARIKH: Selasa, 23 Mac 2021

What Does it Take to Win a Stevie Award?

TARIKH: Rabu, 24 Mac 2021

Leveraging Your Award for Future Success

TARIKH: Khamis, 25 Mac 2021

Abstrak sesi webinar yang terperinci dan biodata penceramah boleh ditemukan di sini .Setiap webinar akan distrim secara langsung daripada 1:00 - 2:00 pm EST.Main semula (atas permintaan) dan pembentangan webniar akan tersedia sehingga hujung tahun 2021.

Setiap pendaftaran membenarkan hingga lima individu untuk menghadiri siri ini, bermakna setiap individu akan mempunyai profil mereka sendiri dalam platform maya Anugerah Stevie untuk menyertai perbincangan yang difasilitasi, sembang langsung, pengundian, Soal & Jawab dan perangkaian.

Pendaftaran untuk Siri Kejayaan akan kekal dibuka sehingga 25 Mac, 2021.

Peluang pengiklanan dan penajaan untuk Siri Kejayaan tersedia.Jika berminat, hubungi Ruslana@StevieAwards.com .

Maklumat PR

Nina Moore, Pengurus Pemasaran, Nina@StevieAwards.com