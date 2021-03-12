弗吉尼亚州费尔法克斯, March 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie® Awards（史蒂夫奖）利用其世界一流的商业奖励计划帮助过去、现在和潜在获奖者实现其目标，并启动一种新的系列网络研讨会“史蒂夫奖成功系列研讨会”，保持领先地位。



Stevie® Awards将于2021年3月22日至25日举办由四个部分组成的报告式网络系列研讨会“ Stevie Awards成功系列研讨会 ”，以供各行各业和组织的专业人士向最优秀、最杰出的Stevie Award获奖者和评委、行业专家和企业领导者学习。“成功系列研讨会”的参与者将学习有效的公司描绘，了解Stevie Awards评审过程的幕后花絮，探索如何利用获奖来获得未来成功等。

19年来，Stevie Awards一直对全球组织和专业人员的杰出成就和积极贡献给予褒奖。Stevie Awards创建此项系列网络研讨会，旨在表彰工作在公共关系、传播、营销以及其他领域寻求创新方法来保持敏捷性并在竞争激烈的商业环境中取得成功的当今、过去和将来的获奖者。

Stevie Awards以相同的方式，为从初创企业到可产生5000万美元或更多收入的组织等各种规模的企业和行业提供 奖项类别 ，“成功系列研讨会”将为范围广泛的参加者提供丰富内容。

Stevie Awards成功网络研讨会的参加者将：

探索如何利用奖项来取得未来成功并向客户和潜在客户证明其信誉

学习如何在公司描述方面表现出色，以抓住机会并脱颖而出

从以前的获奖者获得赢取Stevie Award所需的见解

与Stevie Awards评审团一起进行现场问答会议，获取获奖技巧以及了解提交参赛作品和评审过程中的幕后花絮

访问网络研讨会之前、期间和之后由演讲者提供资源的资料库



“成功系列网络研讨会”的演讲者均是来自于包括思科、Ford Otosan、IBM、微软在内的、从咨询机构到知名品牌的首席执行官、创始人以及企业专业人士。网络研讨会主持人中有两名是Stevie Awards组织的关键人物：Stevie Awards执行主席兼创始人Michael Gallagher将主持“赢得Stevie Awards需要哪些要素？”会议；Stevie Awards评审协调员Anne White将主持“Stevie Awards评审团有关获奖秘诀介绍和问答”会议。

成功系列网络研讨会日程和会议如下：

如何在公司描述中表现出色

日期：2021年3月22日（星期一）

Stevie Awards评审团有关获奖秘诀介绍和问答

日期：2021年3月23日（星期二）

赢得Stevie Award需要哪些要素？

日期：2021年3月24日（星期三）

利用获奖成就未来成功

日期：2021年3月25日（星期四）

您可在 此处 访问网络研讨会摘要和演讲者简历。每个网络研讨会将于美国东部时间下午1:00-2:00进行直播。网络研讨会重播（点播）和演示文稿将从发布之日起一直提供到2021年底。

每个注册用户最多可提供五人参加此项系列研讨会，这意味着每个人都可以在Stevie Awards虚拟平台中拥有自己的个人资料，以便于参加讨论、实时聊天、投票、问答和扩展人脉。

成功系列研讨会报名 将一直持续到2021年3月25日。

成功系列研讨会提供广告发布和赞助商机。如有兴趣，请联系 Ruslana@StevieAwards.com 。

公关联系人

Nina Moore，营销经理， Nina@StevieAwards.com