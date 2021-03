弗吉尼亞州費爾法克斯, March 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie® Awards 現正運用其世界一流的商業獎計劃幫助其過去、目前和未來獲獎者達成其目標,並透過推出新的網絡研討會系列「Stevie Awards 成功系列」幫助他們保持領先地位。



Stevie® Awards 將於 2021 年 3 月 22 至 25 日為各行各業和組織的專業人士舉辦 「Stevie Awards 成功系列」 ,這是由四個部分組成的資訊網絡研討會系列,讓參加者向最佳和最傑出的 Stevie Award 得獎者和評審、行業專家和商業領導者取經。「成功系列」的參加者將有機會學習有效的企業敘事、了解 Stevie Awards 的評審過程、探索如何善用勝利來獲得未來的收益等。

19 年來,Stevie Awards 一直表揚和表彰全球組織和專業人士的傑出成就和積極貢獻。Stevie Awards 特別為其目前、過去和未來的獲獎者制作此網絡研討會,因為他們一直尋求創新方法,在競爭激烈的商業環境中保持敏捷和成功。

從初創公司到收入達 5,000 萬美元或以上的企業,Stevie Awards 為各種公司規模和行業提供 獎項類別 ,「成功系列」環節亦將採用同樣方式,將可讓來自不同背景的參加者獲益良多。

「Stevie Awards 成功系列」網絡研討會的參加者將:

探索如何善用獎項來取得未來的成功,並為客戶及潛在客戶證明信譽

了解如何在企業敘事方面表現出眾,以抓緊機會並脫穎而出

從過去的獲獎者中得知獲得 Stevie Awards 所需的洞見

在與 Stevie Awards 評審一起進行現場問答時取得獲獎秘訣和幕後花絮,了解獎項入圍和評審過程

在網絡研討會進行前、期間和之後,取得各位講者提供的資源庫



「成功系列」網絡研討會的講者是從諮詢機構到 Cisco、Ford Otosan、IBM、Microsoft 等家傳戶曉大型企業的行政總裁、創始人和商務專業人士。網絡研討會主持人中的其中兩位是 Stevie Awards 組織的關鍵人物。Stevie Awards 的執行主席兼創始人 Michael Gallagher 會主持環節「獲得 Stevie Awards 需要什麼?」(What Does it Take to Win a Stevie Award?),而 Stevie Awards 評審統籌員 Anne White 將主持環節「獲獎秘訣及 Stevie Awards 評審的問題解答」(Award-Winning Tips and Q&A from Stevie Awards Judges)。

「成功系列」網絡研討會日程及環節:

如何在企業敘事中表現出眾 (How to Excel at Corporate Storytelling)

日期:2021 年 3 月 22 日(星期一)

獲獎秘訣及 Stevie Awards 評審的問題解答 (Award-Winning Tips and Q&A from Stevie Awards Judges)

日期:2021 年 3 月 23 日(星期二)

獲得 Stevie Awards 需要什麼?(What Does it Take to Win a Stevie Award?)

日期:2021 年 3 月 24 日(星期三)

利用獎項取得未來成功 (Leveraging Your Award for Future Success)

日期:2021 年 3 月 25 日(星期四)

詳細的網絡研討會摘要和講者簡介載於 此處 。每個網絡研討會都在下午 1:00 至 2:00(美國東部時間)直播。網絡研討會重播(點播)和簡報將於 2021 年底提供。

每次註冊容許最多五個人參加相關系列,表示每個人都將在 Stevie Awards 虛擬平台上設有自己的個人檔案,以參加安排主持人的討論、實時聊天、投票、問答和網絡交流。

「成功系列」的註冊 將一直開放,直至 2021 年 3 月 25 日。

可提供「成功系列」的廣告和贊助機會。如有興趣,請聯絡 Ruslana@StevieAwards.com 。

公關聯絡人

市場推廣經理 Nina Moore Nina@StevieAwards.com