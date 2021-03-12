弗吉尼亞州費爾法克斯, March 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie® Awards 現正運用其世界一流的商業獎計劃幫助其過去、目前和未來獲獎者達成其目標，並透過推出新的網絡研討會系列「Stevie Awards 成功系列」幫助他們保持領先地位。
Stevie® Awards 將於 2021 年 3 月 22 至 25 日為各行各業和組織的專業人士舉辦 「Stevie Awards 成功系列」，這是由四個部分組成的資訊網絡研討會系列，讓參加者向最佳和最傑出的 Stevie Award 得獎者和評審、行業專家和商業領導者取經。「成功系列」的參加者將有機會學習有效的企業敘事、了解 Stevie Awards 的評審過程、探索如何善用勝利來獲得未來的收益等。
19 年來，Stevie Awards 一直表揚和表彰全球組織和專業人士的傑出成就和積極貢獻。Stevie Awards 特別為其目前、過去和未來的獲獎者制作此網絡研討會，因為他們一直尋求創新方法，在競爭激烈的商業環境中保持敏捷和成功。
從初創公司到收入達 5,000 萬美元或以上的企業，Stevie Awards 為各種公司規模和行業提供獎項類別，「成功系列」環節亦將採用同樣方式，將可讓來自不同背景的參加者獲益良多。
「Stevie Awards 成功系列」網絡研討會的參加者將：
「成功系列」網絡研討會的講者是從諮詢機構到 Cisco、Ford Otosan、IBM、Microsoft 等家傳戶曉大型企業的行政總裁、創始人和商務專業人士。網絡研討會主持人中的其中兩位是 Stevie Awards 組織的關鍵人物。Stevie Awards 的執行主席兼創始人 Michael Gallagher 會主持環節「獲得 Stevie Awards 需要什麼？」(What Does it Take to Win a Stevie Award?)，而 Stevie Awards 評審統籌員 Anne White 將主持環節「獲獎秘訣及 Stevie Awards 評審的問題解答」(Award-Winning Tips and Q&A from Stevie Awards Judges)。
「成功系列」網絡研討會日程及環節：
如何在企業敘事中表現出眾 (How to Excel at Corporate Storytelling)
日期：2021 年 3 月 22 日（星期一）
獲獎秘訣及 Stevie Awards 評審的問題解答 (Award-Winning Tips and Q&A from Stevie Awards Judges)
日期：2021 年 3 月 23 日（星期二）
獲得 Stevie Awards 需要什麼？(What Does it Take to Win a Stevie Award?)
日期：2021 年 3 月 24 日（星期三）
利用獎項取得未來成功 (Leveraging Your Award for Future Success)
日期：2021 年 3 月 25 日（星期四）
詳細的網絡研討會摘要和講者簡介載於此處。每個網絡研討會都在下午 1:00 至 2:00（美國東部時間）直播。網絡研討會重播（點播）和簡報將於 2021 年底提供。
每次註冊容許最多五個人參加相關系列，表示每個人都將在 Stevie Awards 虛擬平台上設有自己的個人檔案，以參加安排主持人的討論、實時聊天、投票、問答和網絡交流。
「成功系列」的註冊將一直開放，直至 2021 年 3 月 25 日。
可提供「成功系列」的廣告和贊助機會。如有興趣，請聯絡 Ruslana@StevieAwards.com。
公關聯絡人
市場推廣經理 Nina MooreNina@StevieAwards.com
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