PRESSEMEDDELELSE

Vores team i Nordamerika har indgået aftale med den Canadiske bank Cidel om anvendelse af FastPass til password synkronisering af kodeord til IBM system, samt til selvbetjening af glemte kodeord.

Password synkronisering betyder, at medarbejderne fremover kun behøver at huske et fælles kodeord til deres forskellige systemer. Indtil nu har der været forskellige kodeord for Windows og IBM systmerne. Resultatet bliver færre glemte kodeord, hvilket giver fordele og besparelser for de ansatte og IT-afdelingen. It-sikkerhed forbedres også gennem færre kodeords forespørgsler til IT-service desken

Der offentliggøres ikke finansielle informationer om ordren, og den ændrer ikke selskabets årsforventning.

FastPassCorp A/S, administrerende direktør Finn Jensen, mobil 24 81 12 79, fj@fastpasscorp.com

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen, mobil: +45 3073 0667, gmm@bakertilly.dk

Om FastPassCorp A/S

Selskabet udvikler software og SaaS løsninger til beskyttelse af store organisationers passwords og password processer. Kunderne opnår store produktivitetesforbedringer og beskyttelse af medarbejdernes kodeord. FastPass sælges lokalt og internationalt gennem stærke salgspartnere. FastPassCorp A/S er noteret på First North Growth Market, NASDAQ/ Copenhagen Stock Exchange [FASTPC]

