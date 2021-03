OAK BROOK, Ill., March 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sterigenics S.A.S., eine Tochtergesellschaft von Sotera Health und ein weltweiter Marktführer für umfassende Sterilisationsdienstleistungen, gab die Erweiterung seines Ethylenoxidwerks im französischen Rantigny zur Steigerung der europäischen Sterilisationskapazität bekannt. Durch die Erweiterung wird der Gesamtdurchsatz der Sterilisation im Rantigny-Werk erhöht. Außerdem werden die Fähigkeiten des Werks durch den Zusatz einer 32-Paletten-Kammer diversifiziert. „Die lokale und regionale Nachfrage nach Vertragssterilisationsdienstleistungen ist gestiegen, um den Bedarf im Gesundheitssektor zu decken“, so Pontus Rundstrom, Vice President, Operations EMEAA. „Die zusätzliche Kapazität in Rantigny untermauert unsere Verpflichtung gegenüber unseren Sterilisationskunden, da wir ihnen dabei helfen, ihre Produkte schnell, flexibel und zuverlässig auf den Markt zu bringen.“



Sterigenics bleibt der Aufgabe verschrieben, den wachsenden Sterilisationsbedarf in vielen Teilen der Welt zu decken. Das Werk von Sterigenics in Rantigny bietet Routine-EO-Sterilisation, schnelle EOStat®-Aufbereitung, Zyklusentwicklung und Prozessvalidierung sowie Labortestdienstleistungen über sein benachbartes Werk Nelson Labs. Die Erweiterung in Rantigny folgt auf Sterigenics' kürzlich erfolgter Übernahme von Iotron Industries, einem führenden Anbieter von Elektronenstrahlsystemen in Nordamerika. Die Übernahme führt im gesamten weltweiten Netzwerk des Unternehmens zu einem weiteren Ausbau seiner Kapazitäten in verschiedenen Technologiebereichen.

Über Sotera Health: Sotera Health Company ist ein führender internationaler Anbieter von unternehmenskritischen End-to-End-Sterilisationslösungen und von Labortest- und Beratungsdienstleistungen für die Gesundheitsbranche. Sotera Health ist über drei Unternehmen auf dem Markt präsent: Sterigenics®, Nordion® und Nelson Labs®. Sotera Health hat sich seiner Mission verschrieben: Safeguarding Global Health®.

Über Sterigenics: Sterigenics ist ein führender internationaler Anbieter von ausgelagerten Terminal-Sterilisations- und Bestrahlungsdienstleistungen im Bereich Medizintechnik, Pharmazeutik, Lebensmittelsicherheit und moderne Anwendungen. Mit unserer branchenweit anerkannten wissenschaftlichen und technologischen Fachkompetenz tragen wir jedes Jahr dazu bei, die Sicherheit von Millionen von Patienten und medizinischen Fachkräften auf der ganzen Welt zu gewährleisten. In unseren 48 Einrichtungen in aller Welt bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Angebot an ausgelagerten Terminal-Sterilisationsdienstleistungen, wobei wir überwiegend die drei wichtigsten Sterilisationstechnologien Gammabestrahlung, Ethylenoxid-Aufbereitung und Elektronenstrahlbestrahlung verwenden, sowie Fachberatungsleistungen anWir haben uns der Aufgabe verschrieben, den wachsenden Sterilisationsbedarf in vielen Teilen der Welt zu decken und mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um Gefahren für die menschliche Gesundheit zu beseitigen. Safeguarding Global Health® - mit jedem Produkt, das wir sterilisieren.

Über Nelson Labs: Nelson Labs ist weltweit führend im Bereich ausgelagerter mikrobiologischer und chemisch-analytischer Test- und Beratungsdienstleistungen für die Medizinprodukte- und Pharmazeutikbranche. Nelson Labs bedient über 3.800 Kunden in 14 Werken in den USA, Mexiko, Asien und Europa. Wir verfügen über ein umfassendes Angebot von über 800 Labortests, mit denen wir unsere Kunden von der ersten Produktentwicklung und Sterilisationsvalidierung über die behördliche Zulassung bis hin zu laufenden Tests der Produkte auf Sterilität, Sicherheit und Qualitätssicherung unterstützen. Wir gelten als branchenführender Partner mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit Kunden zur Lösung komplexer Probleme. Safeguarding Global Health® - mit jedem Test, den wir durchführen.

