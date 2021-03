OAK BROOK, Ill., 12 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sterigenics S.A.S., une filiale de Sotera Health et un leader mondial des services complets de stérilisation, annonce l'expansion de son installation d'oxyde d'éthylène (OE) située à Rantigny, en France, afin d'accroître sa capacité de stérilisation en Europe. Cette expansion augmente la capacité totale de stérilisation de l'installation de Rantigny et diversifie ses capacités avec l'ajout d'une chambre à 32 palettes. « La demande locale et régionale en services contractuels de stérilisation a augmenté pour répondre aux besoins des soins de santé », a déclaré Pontus Rundstrom, vice-président des opérations dans la région EMEAA. « La capacité supplémentaire de Rantigny démontre notre engagement envers nos clients dans le domaine de la stérilisation en aidant à mettre leurs produits sur le marché de manière rapide, flexible et fiable. »



Sterigenics reste déterminée à répondre au besoin croissant de stérilisation dans de nombreuses régions du monde. L'installation de Sterigenics à Rantigny fournit un traitement rapide de routine EOStat® à base d'OE, le développement de cycles et la validation de processus, et propose des services de test en laboratoire via son installation co-implantée Nelson Labs. L'expansion de Rantigny fait suite à la récente acquisition par Sterigenics d'Iotron Industries, l'un des principaux fournisseurs de faisceaux d'électrons en Amérique du Nord. L'acquisition élargit davantage la capacité de la société à travers plusieurs technologies dans l'ensemble de son réseau mondial.

À propos de Sotera Health : Sotera Health est un fournisseur mondial de premier plan de solutions critiques de stérilisation de bout en bout et de services de test et de conseil en laboratoire pour le secteur de la santé. Sotera Health commercialise ses produits par le biais de trois entreprises : Sterigenics®, Nordion® et Nelson Labs®. Sotera Health est engagée envers sa mission : Safeguarding Global Health® (Protéger la santé mondiale).

À propos de Sterigenics : Sterigenics est un fournisseur mondial de premier plan de services externalisés de stérilisation terminale et d'irradiation pour les marchés des dispositifs médicaux, pharmaceutiques, de la sécurité alimentaire et des applications avancées. Grâce à notre expertise scientifique et technologique reconnue dans le secteur, nous aidons à assurer la sécurité de millions de patients et de professionnels de la santé dans le monde entier chaque année. Dans nos 48 sites à travers le monde, nous offrons à nos clients une gamme complète de services externalisés de stérilisation terminale, principalement à l'aide des trois principales technologies de stérilisation : l'irradiation gamma, le traitement à base d'oxyde d'éthylène et l'irradiation par faisceaux d'électrons, ainsi que des services consultatifs spécialisés. Nous nous engageons à répondre au besoin croissant de stérilisation dans de nombreuses régions du monde et à nous associer à nos clients pour éliminer les menaces qui pèsent sur la santé humaine. Safeguarding Global Health® - Protéger la santé mondiale avec chaque produit que nous stérilisons.

À propos de Nelson Labs : Nelson Labs est un leader mondial des services de conseil et de test de chimie microbiologique et analytique externalisés pour les industries pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Nelson Labs sert plus de 3 800 clients dans 14 sites aux États-Unis, au Mexique, en Asie et en Europe. Nous disposons d'une gamme complète de plus de 800 tests de laboratoire soutenant nos clients depuis le développement initial du produit et la validation de la stérilisation, jusqu'à l'approbation réglementaire et les tests continus des produits pour la stérilité, la sécurité et l'assurance qualité. Nous sommes considérés comme un partenaire de premier ordre ayant une solide expérience en matière de collaboration avec nos clients pour résoudre des problèmes complexes. Safeguarding Global Health® - Protéger la santé mondiale avec chaque test que nous réalisons.