KØBENHAVN, Danmark, 12. marts 2021 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA, OTC: BVNRY) Bavarian Nordic A/S ("Bavarian Nordic" eller "Selskabet") har i forbindelse med den rettede emission og private placering dags dato foretaget registrering hos Erhvervsstyrelsen af en kapitalforhøjelse på nominelt DKK 51.500.000 (5.150.000 aktier á DKK 10) ("Aktierne") svarende til 8,81 % af den registrerede aktiekapital forud for kapitalforhøjelsen ("Udbuddet").

De Nye Aktier er udstedt under en midlertidig ISIN-kode og forventes at blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under den permanente ISIN-kode DK0015998017 med virkning fra den 15. marts 2021.

Efter registrering af kapitalforhøjelsen udgør Bavarian Nordics aktiekapital nominelt DKK 636.001.120 fordelt på 63.600.112 aktier á DKK 10. Det samlede antal stemmerettigheder i Bavarian Nordic udgør 63.600.112.

De Nye Aktier er sidestillede med Selskabets eksisterende aktier og giver samme ret til udbytte og øvrige rettigheder. Hver Ny Aktie giver én stemme på Selskabets generalforsamlinger.

Der henvises til selskabsmeddelelser nr. 4 og 5 af 9. og 10. marts 2021.

De ændringer af Selskabets vedtægter, som er nødvendige i forbindelse med kapitalforhøjelsen, er dags dato registreret hos Erhvervsstyrelsen, og den opdaterede version kan findes på bavarian-nordic.com .

MANAGERS

Danske Bank A/S, Jefferies International Limited, Jefferies GmbH og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, fungerer som Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners (samlet "Joint Global Coordinators" og "Joint Bookrunners") i forbindelse med Udbuddet. Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, fungerer som Settlement Agent i forbindelse med Udbuddet.

Kromann Reumert og Latham & Watkins LLP fungerer som hhv. danske og amerikanske juridiske rådgivere for Selskabet. Plesner fungerer som dansk juridisk rådgiver for Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder under navnet JYNNEOS®, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa under navnet IMVANEX® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af to markedsledende vacciner: Rabipur®/RabAvert® mod rabies og Encepur® mod flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet ebolavaccinen MVABEA®, der er licenseret til Janssen. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 08 / 2021

