På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning, ligesom årsrapporten for 2020 enstemmigt blev vedtaget.



I henhold til årsrapporten havde foreningen et nettoresultat på 4.376 tkr., en balance på 58.810 tkr. og en medlemsformue på 58.809 tkr.



Der forelå ikke forslag om udlodning.



På valg var Børge Nordgaard Hansen, Erik Neuberg Rasmussen og Per Christiansen. Der var ikke andre kandidater. Børge Nordgaard Hansen, Erik Neuberg Rasmussen og Per Christiansen blev valgt med akklamation. Børge Nordgaard Hansen og Per Christiansen for to år og Erik Neuberg Rasmussen for et år.

Bestyrelsen består herefter af:



Direktør Børge Nordgaard Hansen, formand

Direktør Erik Neuberg Rasmussen

Direktør Henrik Elith Tiedemann

VP Global marketing Per Christiansen



Deloitte statsautoriseret revisionspartnerselskab genvalgtes som foreningens revisor.



Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Børge Nordgaard Hansen som formand.



København, den 12. marts 2021.



Venlige hilsener



Tiedemann Independent A/S



Christian Tiedemann

Tlf. 33 15 60 15