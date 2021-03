March 12, 2021 07:20 ET

Sisäpiiritieto, julkaistavissa 12.3.2021 klo 14.20

Investors Housen hallinnoima rahasto myynyt hotellikiinteistön

Investors Housen tytäryhtiö Investors House Rahastot Oy:n hallinnoima rahasto on tänään myynyt Ikaalisten Kylpylä -nimellä tunnetun kiinteistön ja sen irtaimiston yksityiselle toimijalle. Kauppahinta on kiinteistön ja irtaimiston osalta yhteensä 0,91 M€. Rahasto kirjaa kaupasta noin 0,6 M€ tappion, josta ankkurisijoittajana toimivan Investors Housen osakkeenomistajien osuus on noin 0,4 M€.

Antti Lahtinen, johtaja, Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito

’’Olen iloinen, että kiinteistölle löytyi ostaja, joka voi lähteä kehittämään sekä kiinteistöä että liiketoimintaa siinä. Omalta osaltamme tutkimme eri vaihtoehdot ja katsoimme parhaaksi irtautua tässä kohtaa. Vaihtoehtona olisi ollut investoida kohteeseen tilanteessa, jossa olemme viimeisen 21 kuukauden aikana myyneet kaikki hotellikohteemme yhtä lukuun ottamatta. Kokonaisuudessaan tämä 21 kuukautta kestänyt myyntioperaatio on tapahtunut jokseenkin käypien arvojen mukaisin hinnoin.’’

Helsinki 12.3.2021

Lisätiedot Johtaja Antti Lahtinen, puh 040 538 6931

