MONTRÉAL, 12 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSX : XBC) (« Xebec »), fournisseur mondial de solutions d’énergie propre, a annoncé aujourd’hui que la Société est en voie de finaliser ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice clos le 31 décembre 2020, qui seront publiés le 25 mars 2021. En raison d’éléments extraordinaires qui touchent son segment des technologies propres ainsi que de l’incidence de la pandémie de COVID-19, Xebec ne prévoit plus atteindre ses prévisions antérieures concernant les revenus de l’exercice complet de 2020, soit des revenus de 70,0 à 80,0 millions de dollars. Bien que l’examen financier ne soit pas terminé, les revenus pour l’exercice complet devraient s’élever à environ 57,0 millions de dollars. La marge brute pour l’exercice complet de 2020 devrait varier d’une marge négative de 1,0 million de dollars à une marge positive de 1,0 million de dollars. Les frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux pour le quatrième trimestre de 2020 devraient être de l’ordre de 15,0 à 16,0 millions de dollars. Cette hausse est principalement attribuable aux frais d’opérations, à la provision pour créances douteuses et à un amortissement accéléré des frais de recherche et de développement capitalisés. Ces chiffres seront établis de manière définitive dans le cadre de l’audit annuel de la Société.



L’écart entre les revenus est principalement attribuable aux éléments extraordinaires suivants, qui touchent tout le segment des technologies propres de Xebec :

Liste des éléments extraordinaires Incidence sur les revenus Xebec a procédé à un examen détaillé de ses contrats à prix fixe pour les projets de gaz naturel renouvelable (GNR) dont les revenus sont constatés selon la méthode de l’avancement des travaux. Par suite de cet examen, Xebec a déterminé ce qui suit : Les charges engagées auparavant représentaient un plus faible pourcentage des coûts totaux que celui déjà estimé, et les revenus auparavant constatés doivent être ajustés pour refléter le pourcentage révisé des travaux constatés pour les contrats qui demeurent rentables selon les estimations à jour de Xebec. On prévoit maintenant que certains des contrats auparavant jugés rentables entraînent des pertes. Selon la méthode de l’avancement des travaux, les pertes sur ces contrats doivent être constatées immédiatement. 5,6 M$ Annulation de la vente de deux systèmes dont environ 50 % des revenus ont déjà été constatés selon la méthode de l’avancement des travaux. 5,4 M$ Contre-passation des revenus auparavant constatés selon la méthode de l’avancement des travaux en raison de la dégradation de la situation financière d’un client dont le recouvrement des paiements est devenu incertain. 1,9 M$

Xebec a lancé et livré sa première unité entièrement conteneurisée et standardisée BGX BiostreamMC pour des applications de valorisation de biogaz à petite échelle en 2020. La Société prévoit que ce nouveau produit rendra plus prévisible la gestion des coûts et améliorera les marges brutes pour les projets de GNR à l’avenir. Xebec continue de voir d’un œil positif l’avenir de l’industrie puisque les organisations et les gouvernements du monde entier cherchent à gérer les déchets organiques de façon plus efficace et à décarboniser leurs approvisionnements en gaz naturel.

Depuis le quatrième trimestre de 2020, Xebec a effectué plusieurs investissements stratégiques clés afin d’assurer la croissance à long terme de la Société. Elle a notamment lancé sa stratégie liée à l’hydrogène et son entreprise de génération d’oxygène et d’azote sur place, grâce aux acquisitions transformatrices de HyGear et d’Inmatec, ainsi qu’à la croissance continue de son réseau de services de technologies propres en Amérique du Nord.

En raison des récentes acquisitions effectuées par Xebec et de la nature de plus en plus diversifiée de ses revenus, la Société prévoit qu’environ 20 % de ses revenus découleront de son entreprise de gaz naturel renouvelable en 2021. Le reste des revenus devrait provenir de la production d’hydrogène, des contrats de gaz en tant que services récurrents d’une durée de 15 ans, du réseau de services de technologies propres et des produits d’air comprimé et de gaz industriels.

Date des résultats du quatrième trimestre de 2020 et des résultats audités de fin d’exercice

Xebec annoncera ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2020 et ses résultats financiers audités de fin d’exercice le jeudi 25 mars 2021 avant l’ouverture des marchés, soit à 7 h HE. Cette annonce sera suivie d’un webinaire qui sera présenté à 8 h 30 HE (5 h 30 HNP).

Xebec invite les actionnaires, analystes, investisseurs, représentants des médias et autres parties prenantes à assister à notre webinaire, dans le cadre duquel la direction discutera des résultats du quatrième trimestre de 2020 et de l’exercice complet et qui sera suivi d’une période de questions et réponses.

Kurt Sorschak, président et chef de la direction présentera le webinaire. Il sera accompagné du chef de la direction financière, Stéphane Archambault.

Inscription au webinaire à l’intention des investisseurs et transmission en différé

Inscrivez-vous ici : https://app.livestorm.co/xebec-adsorption-inc/2020-q4-investor-webinar.

Il sera possible d’accéder à un enregistrement du webinaire en cliquant sur le lien ci-dessus et des documents complémentaires seront affichés dans la section Investisseurs du site Web de la Société, à xebecinc.com/investors.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. L’entreprise est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec cinq usines de fabrication, huit centres de services de technologies propres et quatre bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site www.xebecinc.com.

Mise en garde

Ni la Bourse de Toronto ni son fournisseur de services de réglementation (terme dans les politiques de la Bourse de Toronto) n’acceptent une responsabilité concernant le caractère adéquat ou l’exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Tous les énoncés, sauf ceux portant sur des faits passés, sont des énoncés prospectifs et comportent des risques et des incertitudes. Généralement, on reconnait les énoncés prospectifs à l’emploi de termes et expressions tels que « planifie », « cherche à », « prévoit », « estime », « a l’intention de », « est susceptible de » ou de variations de ces termes ou expressions, conjugués au futur ou au conditionnel. Les énoncés prospectifs, y compris les énoncés portant sur les dépenses en immobilisations futures, les produits d’exploitation, les frais, les bénéfices, la performance économique, les dettes, la situation financière, les pertes et perspectives futures ainsi que les attentes de la direction de Xebec au sujet de renseignements portant sur les activités ainsi que l’expansion et la croissance des activités de Xebec, comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance, les perspectives et les occasions réels diffèrent sensiblement de ceux dont il est question, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs et incertitudes commerciaux et économiques et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux dont il est question dans les énoncés prospectifs, y compris les hypothèses et facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de Xebec, y compris le rapport de gestion annuel et la notice annuelle les plus récents, qui ont été déposés sur SEDAR, à www.sedar.com. De plus, si l’un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou autres facteurs se matérialisent ou si des hypothèses sous-jacentes se révèlent erronées, les résultats réels pourraient varier sensiblement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs ou l’information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, notamment, la conjoncture incertaine et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de Covid-19, la capacité de Xebec de générer une croissance des produits d’exploitation, la possibilité pour Xebec d’accéder à du financement et à d’autres formes de crédit ainsi qu’à des capitaux, la capacité de Xebec de respecter tous ses autres engagements et plans d’affaires, le nombre restreint de clients dont Xebec dispose, la perte potentielle d’employés clés, les changements apportés à l’affectation du produit relatif au prêt, la volatilité du cours des actions et d’autres facteurs. Bien que Xebec estime que les hypothèses et facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs soient raisonnables, il est recommandé de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement, et rien ne garantit que ces événements se produiront ou qu’ils se produiront dans les délais indiqués. Sauf si les lois applicables l’exigent, Xebec n'a pas l’intention de mettre à jour ou de modifier des énoncés prospectifs par suite de nouveaux éléments d’information, d’événements futurs ou pour une autre raison, et elle se dégage de toute obligation à cet égard.