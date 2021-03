TORONTO, 12 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fido a annoncé aujourd’hui le lancement de sa nouvelle campagne « Monte le son » qui vise à soutenir et faire résonner les voix des artistes canadiens des communautés noire, autochtone, racisée et LGBTQ2S+ et à susciter des conversations importantes en appui à ces communautés. En partenariat avec des artistes canadiens inspirants, Monte le son pose un regard intimiste sur plusieurs musiciens et musiciennes qui tracent leur propre chemin et façonnent la culture canadienne grâce à des performances percutantes et des histoires racontées à leur manière.



La campagne s’articule autour d’une série web présentant des entretiens intimistes entre artistes et d’incroyables prestations de la part de musiciens et musiciennes canadiens d’avant-garde, notamment :

Lido Pimienta, chanteuse canadienne d’origine afro-colombienne et autochtone, en nomination pour un prix Grammy 2021;

Witch Prophet, auteure-compositrice-interprète d’origine éthiopienne et érythréenne, établie à Toronto;

Elisapie, auteure-compositrice-interprète inuite, qui a grandi au Nunavik (Québec) et vit maintenant à Montréal;

Shay Lia, musicienne franco-djiboutienne établie à Montréal;

Jeremy Dutcher, ténor lauréat d’un prix Juno et militant autochtone, membre de la Première Nation de Tobique au Nouveau-Brunswick.



La campagne fait partie de l’initiative Fido avec vous, qui vise à lutter contre la discrimination sexuelle et raciale en utilisant les ressources de Fido pour inciter à l’action et susciter des changements sociaux positifs au Canada. Par l’intermédiaire de Monte le son, Fido fait résonner les voix des musiciens et musiciennes canadiens qui représentent la communauté noire, autochtone, racisée et LGBTQ2S+, en leur offrant une plateforme pour discuter de musique, de culture et de leurs expériences au sein du tissu social canadien.

« Nous sommes très heureux de partager la plateforme de Fido pour tenir des conversations importantes avec des musiciens et musiciennes des communautés noire, autochtone, racisée et LGBTQ2S+ qui encouragent la prise de conscience et l’acceptation, a déclaré Nancy Audette, vice-présidente et directrice générale chez Fido. Le lancement de la campagne Monte le son s’inscrit dans le prolongement naturel de notre initiative Fido avec vous et de notre partenariat continu avec Pflag, et nous sommes très heureux de poursuivre cette mission ensemble. »

Avec Monte le son, Fido proposera des performances virtuelles émanant de talents canadiens sur ses différentes plateformes, offrant aux artistes un autre espace pour faire partager leurs expériences dans leurs propres mots, sans filtre, sans censure et sans bouton de sourdine. Il y aura trois épisodes au total. On commence aujourd’hui par l’épisode 1, qui consiste en une discussion entre Lido Pimienta et Witch Prophet. Le lancement de l’épisode 2 aura lieu le 14 avril et présentera une conversation en français avec Shay Lia et Elisapie. L’épisode 3, qui sera diffusé en mai, consistera en un dialogue entre Jeremy Dutcher et un autre artiste qui sera bientôt annoncé. Les spectateurs peuvent accéder au contenu de la série sur Instagram TV sur la chaîne de Fido, @FidoMobile.

Fido lance également une collecte de fonds en appui à Pflag Canada dans le cadre de cette campagne, pour aider à faire connaître les sections régionales de Pflag partout au Canada et leur apporter un soutien accru. Fido a créé un t-shirt exclusif Monte le son, qui est vendu exclusivement par l’entremise de TSC (Today’s Shopping Choice). L’intégralité du produit des ventes est directement versée à Pflag Canada. Vous pouvez vous rendre à TSC.ca/fido pour l'acheter.

Pflag offre un soutien essentiel, de pair-à-pair, aux Canadiens concernés par les questions d’orientation sexuelle, d’identité de genre et d’expression de genre. La campagne Monte le son renforce le partenariat continu de Fido avec l’organisation, dont les rencontres de soutien en personne ont dû être interrompues l’an dernier lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé. Lorsque Pflag Canada a eu de la difficulté à assurer ses services de soutien essentiels à l’intention des membres de la communauté LGBTQ2S+, Fido a fourni des appareils et des forfaits de données aux sections régionales de Pflag afin qu’elles puissent rester en contact avec leur communauté.

« Grâce à l’appui de Fido, Pflag a été en mesure d’augmenter son empreinte virtuelle, et nous pouvons maintenant offrir de l’aide à un plus grand nombre de Canadiens dans les communautés, grandes et petites, explique Michael Bates, directeur du marketing et des communications à Pflag Canada. Nous remercions Fido pour son engagement continu à nous aider à réaliser notre mission de créer une société saine, et respectueuse de tous les êtres humains. »

À propos de Pflag Canada

Pflag Canada est un organisme de bienfaisance national, fondé par des parents qui souhaitaient s’aider eux-mêmes et aider les membres de leur famille à comprendre et à accepter leurs enfants LGBTQ2S. Nous soutenons ces familles aujourd’hui et leur donnons l’espoir d’un avenir meilleur. Regroupant des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres queer et bispirituelles (LGBTQ2S) et leur famille, leurs amis et leurs alliés, Pflag s’engage à faire progresser l’égalité par sa mission de soutien, d’éducation et de défense des droits.

À propos de Fido

Fido relie les Canadiens aux choses et aux gens qu’ils aiment au moyen de son réseau LTE qui s’étend d’un océan à l’autre, et qui les suit en tout temps. Reconnus pour leur simplicité et leur abordabilité, les forfaits Fido sont offerts à un excellent prix et comprennent beaucoup de données et d'avantages notamment Fido XTRA, 5 heures de données illimitées en extra, sans frais additionnels et la Protection dépassement de données. En 2020, Fido a lancé Fido avec vous, une initiative communautaire axée sur la lutte contre la discrimination sexuelle et raciale en utilisant les ressources de Fido pour inciter à l’action et susciter des changements sociaux positifs au Canada. Consultez fido.ca, facebook.com/fidomobile et instagram.com/fidomobile/.

