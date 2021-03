Des dirigeants chevronnés en marketing du recrutement et en publicité numérique pour stimuler le développement de la société en Europe

LONDRES, 12 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Joveo , le leader mondial des technologies publicitaires de recrutement programmatique , a nommé M. Raja Balachandran au poste de directeur général au Royaume-Uni, et M. Karim Jelatat au poste de directeur général en France. Raja Balachandran et Karim Jelatat seront les fers de lance des initiatives de croissance, de réussite client et de partenariat de Joveo en Europe.



Raja Balachandran apporte avec lui près de dix années d'expérience dans la publicité programmatique, ayant été associé à l'offre et à la demande à la fois dans des sociétés de technologie publicitaire et dans des agences de recrutement marketing. À son poste précédent chez Penna, l'une des principales agences de médias de recrutement du Royaume-Uni, il a été le pionnier de l'utilisation de la publicité programmatique pour le recrutement dans la région à travers plusieurs canaux, notamment l'affichage, la vidéo et l'audio, ce qui a permis aux employeurs de cibler et d'attirer les bons talents, tout en améliorant l'expérience des candidats. Avant de rejoindre Penna, M. Balachandran dirigeait des partenariats avec des sociétés de technologie de publicité numérique, où il a généré une croissance significative de leurs revenus à travers leurs clients stratégiques.

« Je suis ravi de rejoindre Joveo à un moment aussi exaltant », a déclaré Raja Balachandran. « Les leaders du marketing de recrutement au Royaume-Uni et en Europe adoptent de plus en plus des approches basées sur la performance, tout en continuant à tirer parti des canaux pay-per-post, car ils recherchent une plus grande efficacité et prévisibilité. En tant qu'unique plateforme de publicité programmatique des emplois qui soit indépendante, agnostique et transparente, nous faisons face à une demande sans précédent pour nos solutions dans la région. Je suis impatient d'apporter des résultats extraordinaires à nos clients au Royaume-Uni, tout en élargissant notre présence sur le marché de manière exponentielle. »

Karim Jelatat est un cadre expérimenté en marketing de recrutement avec plus de 15 ans d'expérience dans la stimulation des ventes, la réussite client et les équipes de partenariat dans des environnements très dynamiques. Avant de rejoindre Joveo, il était directeur général et vice-président de Figaro Classifieds, une société de médias numériques de premier plan en France. Avant Figaro, M. Jelatat occupait le poste de directeur de compte mondial EMOA chez Indeed, où il a joué un rôle déterminant dans l'établissement de ses activités sur le marché français. Il a commencé sa carrière professionnelle dans la télévente chez Monster, avant de devenir directeur des ventes en 2008.

« Je suis ravi de faire partie de l'équipe stellaire de Joveo », a déclaré Karim Jelatat. « Alors que les leaders en acquisition de talents et marketing de recrutement en France cherchent à faire plus avec moins, ils ont terriblement besoin d'une plateforme comme celle de Joveo afin de générer un volume plus élevé de candidats pertinents, de réduire le coût par embauche et de bénéficier d'une transparence totale sur les performances, le coût et le retour sur investissement de leurs campagnes. »

En 2020, le marché européen a majoritairement contribué au chiffre d'affaires de Joveo , les dépenses globales de médias dans la région ayant augmenté de près de 400 % par rapport à l'année précédente.

« Nous sommes ravis que MM. Raja Balachandran et Karim Jelatat rejoignent notre équipe de direction mondiale », a déclaré Kshitij Jain (KJ), fondateur et PDG de Joveo. « L'écosystème du recrutement en Europe se trouve à un moment crucial, où l'adoption de la publicité pour les emplois rémunérés aux résultats est en augmentation, tout comme la nécessité de soutenir les stratégies pay-per-post avec une plateforme unique, qui fournit également la possibilité de basculer facilement entre plusieurs devises et langues. L'expertise approfondie en matière de publicité numérique et de recrutement de MM. Balachandran et Jelatat aidera à guider le marché tout au long de ce changement transformationnel. Nous nous engageons sur le marché européen à long terme et nous ne pourrions pas avoir de meilleurs leaders pour stimuler notre croissance dans la région. »

Pour tout complément d'information sur la plateforme primée de Joveo, veuillez vous rendre sur le site www.joveo.com .

À propos de Joveo

Joveo, le leader mondial de la publicité programmatique pour les emplois, change la façon dont les achats de médias du recrutement sont effectués.

La plateforme Joveo permet aux entreprises d'acheter, de gérer et de suivre les médias du recrutement, y compris les sites d'emploi, les marketplaces des réseaux sociaux et des moteurs de recherche ainsi que l'ensemble du Web, afin d'attirer et de recruter les candidats les plus pertinents en temps voulu, dans les limites de leur budget. Alimentant plus de 20 millions d'emplois chaque jour, la plateforme publicitaire de recrutement axée sur les données de Joveo utilise la science des données avancée et l'apprentissage automatique pour gérer et optimiser de manière dynamique l'approvisionnement en talents et les applications sur tous les canaux en ligne, tout en fournissant des informations en temps réel à chaque étape du parcours du demandeur d'emploi, du clic à l'embauche.

Pour tout complément d'informations, veuillez vous rendre sur le site www.joveo.com . Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .