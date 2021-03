(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)





Mortsel, België – 12 maart 2021 – 17.40 uur CET





Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV’s statuten werd de drempel, vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van 5%.

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgende kennisgevingen:

Norges Bank heeft op 11 maart 2021 gemeld dat het op 9 maart 2021 over een participatie in Agfa-Gevaert beschikte van 4.425.372 stemrechten, hetzij 2,58% (noemer is 171.851.042), en daarmee onder de drempel van 3% blijft. Tezelfdertijd deelde Norges Bank mee dat het 729.358 stemrechten in leen heeft of 0,42%. Dit geeft een totaal van 5.154.730 stemrechten of 3,00%.

Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert Norges Bank de deviezenreserves. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse Government Pension Fund Global (GPFG). Formeel is het beheer van het GPFG de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, maar het is gedelegeerd aan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank - die optreedt als opdrachtgever - en alle posities zijn geregistreerd op naam van Norges Bank.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van

2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV’s statuten, kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com en johan.jacobs@agfa.com .

Over Agfa

De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevende onderneming op het vlak van beeldvormingstechnologie en IT-systemen met meer dan 150 jaar ervaring. De Groep bestaat uit vier divisies: Radiology Solutions, HealthCare IT, Digital Print & Chemicals en Offset Solutions. Ze ontwikkelen, produceren en verkopen analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorgsector, voor specifieke industriële toepassingen en voor de drukindustrie. In 2020 boekte de Groep een omzet van 1.709 miljoen euro.

Contact:

Viviane Dictus

Director Corporate Communication

tel. +32 0 3 444 7124

e-mail: viviane.dictus@agfa.com





Bijlage