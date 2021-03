RIGA, Latvia, March 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Food Union fortsetter, med sin investering innen forskning og utvikling, å eksperimentere med unike smaker, rotfestet i lokale preferanser som forvandles til høyt elskede produkter som driver selskapets nasjonale og regionale merkevarer.



«Vi må sikre oss at merkevarene våre er basert på smaker som frister hvert enkelt marked,» sier Normunds Staņēvičs, CEO i Food Union Europe. Food Unions suksess bunner i hver merkevares frihet og fleksibilitet til å forske på og utvikle produkter som vil få gjenklang hos kundene i hver enkelt region.

Modig kombinasjon av tradisjon og innovasjon.

På samme måte som mange andre nordeuropere, elsker nordmenn syrlig, salt lakris. De er storforbrukere av Isbjørn Is' Lakrispinne, en pinneis med vaniljeis av fyldig fløte, produsert i Vest-Norge med myke lakrispinner og en lakrisglasur.

Selv om nordmenn setter stor pris på produkter med lokal forankring i tradisjonelle smaker, elsker de nye, spennende smaker, som Dobbels iskrem med havsalt og potetchips. «Den nye smaksvarianten bygger på Norges forkjærlighet for tydelige smaker og kombinasjonen av syrlige eller salte smaker med sødmen fra iskrem,» sier Marvel Skreien Stigen, Head of Marketing and Communications hos Isbjorn Is. I Norge kan forbrukerne nå bestille disse godbitene rett til døra via tjenestene til Den Norske Isbilen.

Tydelig regionalt opphav: Globalt potensial

«Et forbrukerorientert selskap må vise at det klarer å fange opp smakspreferansene i de forskjellige forbrukerbasene, og er i stand til å levere nye, innovative produkter basert på disse nyansene,» sier Staņēvičs. Food Union tar sikte på å introdusere disse produktene, som har sine røtter i lokale preferanser, til forbrukerne i nye markeder. Målet er å friste kunder over hele verden og skape den samme «wow»-følelsen der.

Food Union er en ledende iskremprodusent i Baltikum og Danmark, og har sterke markedsposisjoner i Norge, Romania, Russland og Hviterussland. Food Union utvikler lokale merkevarer og leverer produkter innenfor premiumsnacks, iskrem og meieriprodukter.

Food Union har det Hongkong-baserte investeringsselskapet Meridian Capital Limited og et av Asias største, private kapitalselskaper, PAG i ryggen. De ble aksjeeiere i Food Union i 2015 og 2018 for å finansiere byggingen av to meierier i Kina og tilrettelegge for selskapets dynamiske vekst i dette markedet.

