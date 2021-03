Les consignes colis intelligentes de Quadient désormais disponibles pour le marché résidentiel en France

Paris, le 15 mars 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce le lancement de ses systèmes de consigne colis automatique pour le marché résidentiel en France. Cette nouvelle étape est la deuxième expansion internationale sur le marché résidentiel depuis l'acquisition en 2019 du leader américain Parcel Pending, suite au lancement en juillet 2020 de ces solutions pour le marché des immeubles résidentiels au Royaume-Uni.

Les consignes colis intelligentes Parcel Pending de Quadient sont spécialement conçues pour la gestion sécurisée et automatisée des colis livrés dans les immeubles résidentiels, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle des gestionnaires immobiliers et la satisfaction des résidents. Poussée par l’accélération des ventes en ligne et la forte demande des consommateurs pour des solutions de récupération de leurs colis pratiques et sûres, Quadient a annoncé au début du mois de mars avoir dépassé les 13 000 consignes colis installées dans le monde, faisant de la société l'un des premiers fournisseurs de consignes colis automatiques au monde, grâce à son expertise et à son leadership sur les marchés de l’immobilier résidentiel et de bureaux, de la distribution et des transporteurs.

Suite à l'acquisition de Parcel Pending aux États-Unis, Quadient a adapté avec succès sa solution pour la rendre disponible aux résidences sur le marché européen.

« Je suis fier de voir que nos équipes ont intégré avec succès Parcel Pending dans Quadient. En combinant l'expertise de Parcel Pending sur le marché résidentiel à l’exploitation des innovations brevetées ainsi que des services et capacités logistiques de Quadient, nos équipes sont maintenant en mesure de proposer la solution Parcel Pending aux marchés résidentiels en France et au Royaume-Uni », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Nous sommes à présent bien engagés dans notre démarche stratégique d’automatiser et transformer la livraison du dernier kilomètre à travers la construction de réseaux vastes et ouverts de consignes colis automatiques, à installer dans les bâtiments et magasins des villes du monde entier. »

Pour plus d'informations sur Parcel Pending de Quadient, rendez-vous sur le site https://www.quadient.com/fr-FR/colis/consignes-colis-residentiel.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com .

Contact

Nathalie Labia, Quadient Communication Externe

+33 1 70 83 18 53

n.labia@quadient.com

