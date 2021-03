CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 15.3.2021 KLO 10





Cargoteciin kuuluva Kalmar on saanut suuren tilauksen YILPORT Holding Inc.:ltä. Tilaus käsittää yhteensä 27 uutta Kalmarin laitetta: 11 konttikurottajaa, neljä tyhjien konttien käsittelylaitetta ja 12 raskasta terminaalitraktoria. Tilaus kirjattiin Cargotecin vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan, ja laitteet on määrä toimittaa vuoden 2021 kolmannella ja neljännellä neljänneksellä.



YILPORT Holding Inc. perustettiin elokuussa 2011 YILDIRIM Groupin tytäryhtiöksi vahvistamaan konsernin konttiterminaali- ja satamatoimintoja. Nykyisin YILPORT Holding toimii maailmanlaajuisesti 22 satamassa ja terminaalissa, joista viisi sijaitsee Turkissa, seitsemän Portugalissa, kaksi Espanjassa, kaksi Ruotsissa ja yksi Norjassa, Maltalla, Italiassa, Perussa, Ecuadorissa ja Guatemalassa. YILPORTilla on toimintoja myös kuudessa kuivaterminaalissa ja näistä viisi sijaitsee Turkissa ja yksi Ruotsissa.



Oslon satama saa kolme Kalmar Eco konttikurottajaa ja kaksi tyhjien konttien käsittelyyn tarkoitettua konttikurottajaa. Leixões Container Terminaliin Portugaliin toimitetaan kaksi Kalmar Eco konttikurottajaa, ja Yilport Huelva Espanjassa saa yhden Kalmar Eco konttikurottajan sekä neljä Kalmarin raskasta terminaalitraktoria. Yilport Gebze Turkissa vastaanottaa yhden Kalmar Eco konttikurottajan ja kaksi Kalmarin tyhjien konttien käsittelylaitetta. Puerto Bolívarin terminaaliin Ecuadorissa toimitetaan kaksi konttikurottajaa ja kaksi tyhjien konttien käsittelylaitetta, ja Ruotsiin Gävle Container Terminaliin toimitetaan kahdeksan Kalmarin raskasta terminaalitraktoria.



Oslon satamalla ja Gävle Container Terminalilla on Kalmar Optimal Care -huoltosopimus, joka kattaa myös kaikki uudet laitteet. Yilport Huelva ja Leixões Container Terminal ovat myös Kalmarin huoltopalvelun piirissä, kun taas Gebzen ja Puerto Bolivarin terminaalissa huollosta vastaa Kalmarin paikalliset jälleenmyyjät.



Raymond Höhle, CTO, Yilport: ”Yhteistyöstä Kalmarin kanssa on ollut erittäin paljon etua liiketoiminnallemme kaikissa terminaaleissamme. Kalmar on auttanut meitä sopivien laiteratkaisujen valinnassa ja tarjonnut lisäksi kaikissa toimipaikoissamme myös korkealaatuisen paikallisen huollon ja palvelun, joiden avulla kalustomme toimii aina tehokkaasti ja luotettavasti.”



Jürgen Wurzer, johtaja, avainasiakkaat, Kalmar: ”Olemme iloisia, että Yilport on jälleen halunnut päivittää kalustoaan luotettavilla ja hyväksi todetuilla Kalmarin ratkaisuilla. Kokonaisvaltaisella ja joustavalla tarjoamallamme voimme vastata kaikkiin Yilportin vaatimuksiin ja reagoida nopeasti heidän muuttuviin tarpeisiinsa.”





