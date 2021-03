Scandinavian Tobacco Group A/S

March 15, 2021 05:20 ET

Selskabsmeddelelse

Nr. 12/2021





København, 15. marts 2021

Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Den 10. marts 2021 informerede Scandinavian Tobacco Group A/S (“STG”) om iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til DKK 600 millioner med det formål at justere selskabets kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forhold til koncernens aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet vil blive gennemført i overensstemmelse med EU-forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (Markedsmisbrugsforordningen) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052, de såkaldte Safe Harbour-regler. Aktietilbagekøbsprogrammet slutter senest den 28. februar 2022.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 11. marts – 12. marts 2021:

Antal aktier Gennemsnitlig

købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK 11. marts 2021 12.279 127,25 1.562.443 12. marts 2021 44.536 125,26 5.578.735 Total under tilbagekøbsprogrammet 56.815 7.141.178

En detaljeret oversigt over transaktioner i perioden 11.marts – 12.marts 2021 er vedhæftet denne meddelelse.

Efter de ovenstående transaktioner ejer STG i alt 3.291.063 egne aktier, svarende til 3,29% af den samlede aktiekapital.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Investorhenvendelser: Torben Sand, Head of Investor Relations,

telefon: +45 5084 7222 eller torben.sand@st-group.com

Pressehenvendelser: Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications,

telefon: +1 484-379-8725 eller simon.augustesen@st-group.com

