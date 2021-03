The Globe and Mail

March 15, 2021 07:00 ET

TORONTO, March 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io , mesin ciptaan The Globe and Mail untuk optimisasi dan prediksi berbasis kecerdasan buatan, dinobatkan menjadi salah satu finalis dalam 5 kategori Global Media Awards dari International News Media Association (INMA) berikut:



Inovasi Terbaik untuk Produk dan Teknologi

Inisiatif Terbaik untuk Pendaftaran Pengguna

Inisiatif Terbaik untuk Akuisisi Pelanggan

Penerapan Data Terbaik untuk Mendorong Langganan, Konten, atau Desain Produk

Penerapan Data Terbaik untuk Otomatisasi atau Personalisasi



“INMA Global Media Awards berfokus pada keunggulan di seluruh bidang bisnis media,” ujar Phillip Crawley, Publisher dan CEO The Globe and Mail.“Sophi for Paywalls memiliki teknologi paywall yang dinamis dan real time. Saya sangat gembira merek ini menjadi nomine dalam 4 kategori, begitu pula inovasi teknologi laydown cetakan otomatis dari Sophi yang turut masuk ke jajaran nominasi karena telah digunakan Naviga dan Agderposten.”

Nominasi Inovasi Terbaik untuk Produk dan Teknologi juga turut diramaikan oleh Naviga, dengan Naviga Publisher yang didukung oleh Sophi.io, serta Agderposten, harian regional dengan lebih dari 25.000 pembaca di seluruh Norwegia.Bersama dengan Naviga Publisher, Sophi menyediakan teknologi canggih AI/ML yang sepenuhnya mengotomatiskan seluruh alur kerja produksi cetak. Hasilnya, editor dapat memprioritaskan berita dan dengan mudah membuat laydown cetakan secara otomatis tanpa templat. Agderposten adalah pelanggan pertama yang menggunakan teknologi otomatisasi ini.

Dalam kompetisi tahun ini, terdapat 644 entri dari 212 media di 37 negara. Jurinya terdiri dari 44 pakar media dari 22 negara yang berfokus pada hasil terobosan, konsep unik, kreativitas tinggi, pemikiran inovatif, dan sinergi yang unggul di seluruh platform. Pemenang pertama akan diumumkan pada tanggal 3 Juni.

Sophi adalah sistem kecerdasan buatan yang membantu penerbit mengenali konten mana yang paling bernilai dan memanfaatkannya untuk mencapai tujuan bisnis utama.SmartGate, sebuah paywall yang dinamis, personal, dan real time dari Sophi for Paywalls, memakai pemrosesan bahasa alami (natural language processing/NLP) guna menganalisis konten dan perilaku pengguna untuk menentukan kapan harus menarik biaya langganan, meminta alamat email pembaca, atau tidak melakukan apapun.Smartgate dapat dioptimalkan untuk beberapa hasil sekaligus (misalnya paket atau harga yang berbeda) dan juga dapat diterapkan pada pengguna baru. Para penerbit di tiga benua kini menggunakan teknologi canggih AI/ML dari Sophi untuk mendukung keputusan paywall, otomatisasi situs web, dan otomatisasi cetak.

Tahun lalu, Sophi memenangkan Online Journalism Award (OJA) untuk kategori Inovasi Teknis dalam Layanan Jurnalisme Digital dari Online News Association (ONA). Selain itu, Penghargaan Media Digital Dunia dan Penghargaan Media Digital Amerika Utara juga disabetnya dari The World Association of News Publishers (WAN-IFRA) dalam kategori Media Rintisan Digital Terbaik.

Tentang Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) dikembangkan oleh The Globe and Mail untuk membantu penerbit konten membuat keputusan penting dan taktis.Ini merupakan rangkaian alat yang didukung AI serta meliputi Sophi Automation, Sophi for Paywalls, serta Sophi Analytics, sebuah sistem pendukung keputusan penerbit konten.Sophi dirancang untuk meningkatkan metrik paling penting bagi bisnis Anda, seperti retensi dan akuisisi, interaksi, kebaruan, frekuensi, dan volume pelanggan.Sophi juga mendukung Penerbit Naviga melalui kemudahan otomatisasi laydown cetakan dan penerbitan ePaper.

