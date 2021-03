The Globe and Mail

March 15, 2021 07:00 ET

トロント発, March 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- グローブ・アンド・メール (Globe and Mail) が提供する人工知能ベースの最適化および予測エンジンであるSophi.ioは、国際ニュースメディア協会 (INMA) が運営するグローバルメディア賞 (Global Media Awards) の5部門でファイナリストに選ばれた。



Best Product and Tech Innovation (最優秀製品および技術革新)

Best Initiative to Register Users (ユーザー登録における最優秀イニシアチブ)

Best Initiative to Acquire Subscribers (登録者獲得における最優秀イニシアチブ)

Best Use of Data To Drive Subscriptions, Content, or Product Design (サブスクリプション、コンテンツ、製品設計を促進する優れたデータ使用)

Best Use of Data to Automate or Personalise (自動化やパーソナライズのための優れたデータ使用)



グローブ・アンド・メールのパブリッシャー兼最高経営責任者であるフィリップ・クローリー (Phillip Crawley) は次のように述べている。「INMAのグローバルメディア賞は、メディアビジネスのあらゆる分野での卓越性を重視しています。Sophi for Paywallsの完全に動的かつリアルタイムのペイウォールが4部門で認められ、さらにSophiの画期的な自動プリントレイダウン技術がナヴィガ (Naviga) とアグデルポステン (Agderposten) による使用を評価されて、ノミネートされたことをとても嬉しく思います。」

最優秀製品および技術革新部門でのノミネートは、Sophi.ioを搭載するNaviga Publisherのナヴィガと、ノルウェー全土で25,000人以上の読者を有する地域の日刊紙であるアグデルポステンとの連携によるものである。Sophiは、Naviga Publisherとともに、エンドツーエンドの印刷制作ワークフローを完全に自動化する最先端のAI/ML (人工知能と機械学習) テクノロジーを提供する。このテクノロジーにより、編集者はストーリーを優先順位付けし、ボタンを押すだけでテンプレートなしで印刷レイダウンを自動的に生成できる。アグデルポステンは、自動化技術を初めて使用した顧客である。

今年のアワードでは、37か国212のニュースブランドから644件のエントリーがあった。審査員は、22か国44人のメディア専門家で構成され、画期的な成果、独自のコンセプト、優れた創造性、革新的な考え方、プラットフォーム全体での勝者による相乗効果が焦点となった。最優秀受賞者は6月3日に発表される。

Sophiは、パブリッシャーが最も価値あるコンテンツを特定し、それを活用して重要なビジネス目標を達成することを目的とした人工知能システムである。Sophi for Paywallsの完全に動的でパーソナライズされたリアルタイムの機能を備えるペイウォールであるSmartGateは、自然言語処理 (NLP) を使用して、コンテンツとユーザー行動の両方を分析し、読者に対して課金やメールアドレスを要求するタイミングや、読者の時間を邪魔しないタイミングを決定する。複数の結果 (様々なセット商品や価格帯など) を同時に最適化し、コールドスタート時にも機能する。現在、3つの大陸にあるパブリッシャーが、SophiのAI/MLテクノロジーを使用して、ペイウォールの決定、ウェブサイトの自動化、印刷の自動化を推進している。

Sophiは昨年、オンラインニュース協会 (ONA) からTechnical Innovation in the Service of Digital Journalism (デジタルジャーナリズムのサービスにおける技術革新) においてOnline Journalism Award (オンライン・ジャーナリズム・アワード) を受賞した。また、世界新聞協会 (WAN-IFRA) からBest Digital News Start-up (最優秀デジタルニュース・スタートアップ) カテゴリーにおいてWorld Digital Media Award (世界デジタルメディア賞) とNorth American Digital Media Award (北米デジタルメディア賞) を受賞した。

Sophi.ioについて

Sophi.io (https://www.sophi.io) は、コンテンツパブリッシャーが重要な戦略的および戦術的決定を下すのを支援するために、グローブ・アンド・メール (Globe and Mail) により開発された。このスイートは、Sophi Automation、Sophi for Paywalls、Sophi Analytics (コンテンツパブリッシャー向けの意思決定支援システム) など、AIを活用したツールで構成される。Sophiは、サブスクライバーの定着と獲得、エンゲージメント、直近の利用状況、頻度、利用料など、ビジネスに最も重要な指標を改善するように設計されている。また、Naviga Publisherに対して、印刷物のワンクリック自動レイダウンと電子ペーパー発行の機能を提供している。

