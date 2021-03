The Globe and Mail

March 15, 2021 07:00 ET

캐나다 토론토, March 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Globe and Mail의 인공지능 기반 최적화 및 예측 엔진인 Sophi.io가 국제미디어뉴스협회(INMA)가 주관하는 Global Media Awards에서 5개 부문 최종 후보에 올랐다.



최우수 제품 및 기술 혁신

최우수 사용자 등록 이니셔티브

최우수 가입자 유치 이니셔티브

가입, 콘텐츠, 혹은 제품 디자인 위한 데이터 사용 부문 최우수

자동화 혹은 개인화 위한 데이터 사용 부문 최우수



필립 크롤리(Phillip Crawley) The Globe and Mail 발행인 겸 CEO는 “INMA Global Media Awards는 미디어 비즈니스의 모든 분야에 걸친 우수성에 초점을 맞추고 있다”면서 “특히 Sophi for Paywalls의 완전한 형태로 역동적인 실시간 페이월이 4개 부문에 걸쳐 후보에 오른 것과 Sophi의 획기적인 자동화 인쇄 기술이 Naviga와 Agderposten에 적용되며 후보에 오른 것은 고무적”이라고 밝혔다.

최고 제품 및 기술 혁신부문은 Sophi.io를 통해 구동되는 Naviga의 Naviga Publisher, 그리고 노르웨이 신문사로 2만 5,000여 명의 인쇄판 구독자를 확보하고 있는 Agderposten를 통해 후보에 올랐다. Sophi는 Naviga Publisher와 함께 엔드투엔드 인쇄 생산 워크플로우를 완전하게 자동화하는 최첨단 AI(인공지능)/ML(머신러닝) 기술을 공급한다. 이를 통해 편집자는 기사의 스토리를 우선시할 수 있고 버튼 한 번만 누르면 템플릿 없이 자동으로 인쇄물을 생성할 수 있다. Agderposten는 자동화 기술 사용을 시작한 첫 고객사였다.

올해 경쟁부문에는 37개국 소속 212곳의 뉴스 브랜드가 644개를 후보로 출품했다. 22개국 소속 미디어 전문가 44인으로 구성된 심사단은 획기적인 결과, 독창적인 콘셉트, 강력한 창작성, 혁신적 사고, 플랫폼 전반에 걸친 시너지 효과를 평가했다. 최종 수상작은 6월 3일 발표된다.

Sophi는 인공지능 시스템으로 퍼블리셔들이 가장 가치가 높은 콘텐츠를 식별, 이를 핵심적인 비즈니스 목표 달성에 활용할 수 있도록 지원한다. Sophi for Paywalls의 완전한 형태로 역동적인 실시간 페이월 SmartGate는 자연어 처리(NLP)를 이용해 콘텐츠와 사용자 행동을 분석, 언제 구독자에게 구독료를 청구하거나 이메일 주소를 요청하고 혹은 아무런 요청을 하지 않아야 하는지를 판단한다. 또한 서로 다른 상품 묶음이나 기준 가격 등 다양한 결과를 동시에 최적화하며 초기화 상황에서도 작동한다. 현재 3개 대륙에 속한 퍼블리셔들이 페이월 결정, 웹사이트 자동화 및 인쇄 자동화에 Sophi의 AI/ML 기술을 활용하고 있다.

지난해 Sophi는 온라인뉴스연합(ONA)이 주관하는 Online Journalism Award(OJA)에서 디지털 저널리즘 서비스 기술 혁신상을, 세계신문뉴스발행자협회(WAN-IFRA)가 주관하는 World Digital Media Award와 North American Digital Media Award에서 디지털 뉴스 스타트업 부문 최우수상을 수상했다.

Sophi.io 개요

Sophi.io (https://www.sophi.io)는 콘텐츠 퍼블리셔들이 중요하고 전략적인 결정을 내릴 수 있도록 지원하기 위해 The Globe and Mail이 개발했다. AI 구동 툴로 구성된 제품군에는 콘텐츠 큐레이션을 위한 Sophi Automation, Sophi for Paywalls, 그리고 결정을 지원하는 퍼블리셔용 시스템인 Sophi Analytics 등이 있다. Sophi는 가입자 유지 및 유치, 참여도, 최신성, 빈도, 규모 등 사업에 중요한 지표를 향상시킬 수 있도록 설계되었다. 또한 신문과 ePaper를 자동화된 방식으로 저장할 수 있도록 한다.

