The Globe and Mail

March 15, 2021 07:00 ET

March 15, 2021 07:00 ET

TORONTO, March 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io, enjin pengoptimuman dan ramalan berdasarkan kecerdasan buatan milik The Globe and Mail, telah dinamakan sebagai finalis dalam 5 kategori Global Media Award yang dianjurkan oleh International News Media Association (INMA):



Inovasi Produk dan Teknologi Terbaik

Inisiatif untuk Mendaftarkan Pengguna Terbaik

Inisiatif untuk Mendapatkan Pelanggan Terbaik

Penggunaan Data untuk Memacu Langganan, Kandungan, atau Reka Bentuk Terbaik

Penggunaan Data untuk Mengautomasikan atau Memperibadikan Terbaik



“INMA Global Media Awards berfokus pada kecemerlangan dalam semua bahagian perniagaan media,” kata Phillip Crawley, Penerbit dan CEO The Globe and Mail.“Saya berasa suka cita kerana penyekatan berbayar dinamik sepenuhnya dan masa nyata Sophi for Paywalls telah diiktiraf dalam 4 kategori, dan teknologi peletakan reka letak berautomasi perintis Sophi telah dicalonkan untuk penggunaannya dengan Naviga dan Agderposten.”

Pencalonan dalam kategori Inovasi Produk dan Teknologi Terbaik dikongsi dengan Naviga untuk Naviga Publisher dikuasakan oleh Sophi.io, dan Agderposten, surat khabar harian wilayah yang berkhidmat untuk 25,000 pembaca dalam bentuk bercetak di seluruh Norway.Sophi menyediakan teknologi AI/ML canggih yang bersama dengan Naviga Publisher, mengautomatikkan aliran kerja pengeluaran cetakan akhir ke akhir sepenuhnya yang membolehkan editor mengutamakan cerita dan menekan butang untuk menjana peletakan reka letak secara automatik tanpa sebarang templat. Agderposten merupakan pelanggan pertama yang menggunakan teknologi automasi ini.

Pertandingan tahun ini telah menerima 644 penyertaan daripada 212 jenama berita di 37 buah negara. Hakim terdiri daripada 44 pakar media daripada 22 negara yang memfokuskan keputusan yang cemerlang, konsep unik, kreativiti yang kukuh, pemikiran inovatif dan sinergi yang berjaya merentasi platform. Pemenang tempat pertama akan diumumkan pada 3 Jun.

Sophi ialah sistem kecerdasan buatan yang membantu penerbit mengenal pasti kandungan mereka yang paling berharga dan menggunakannya untuk mencapai matlamat perniagaan utama.Penyekatan berbayar yang dinamik sepenuhnya, diperibadikan dan masa nyata Sophi for Paywalls – SmartGate – menggunakan pemprosesan bahasa semula jadi (NLP) untuk menganalisis kandungan dan tingkah laku pengguna demi menentukan waktu untuk meminta wang atau alamat e-mel daripada pembaca, dan waktu untuk tidak mengganggu mereka.Ini boleh mengoptimumkan berbilang hasil secara serentak (seperti berkas atau titik harga yang berbeza) dan juga sesuai digunakan dalam keadaan permulaan yang tidak diketahui. Penerbit pada tiga benua kini menggunakan teknologi AI/ML Sophi untuk menguasakan keputusan penyekatan berbayar, automasi laman web dan automasi cetakan.

Tahun lalu, Sophi juga telah memenangi Online Journalism Award (OJA) untuk Inovasi Teknikal dalam Perkhidmatan Kewartawanan Digital yang diberikan Online News Association (ONA), dan World Digital Media Award dan North American Digital Media Award yang diberikan oleh The World Association of News Publishers (WAN-IFRA) dalam kategori Syarikat Permulaan Berita Digital Terbaik.

Perihal Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) telah dibangunkan oleh The Globe and Mail untuk membantu penerbit kandungan membuat keputusan strategik dan taktikal yang penting.Sophi merupakan suit alat dikuasakan AI yang merangkumi Sophi Automation dan Sophi for Paywalls, serta Sophi Analytics, sistem sokongan keputusan untuk penerbit kandungan.Sophi direka bentuk untuk meningkatkan metrik yang paling penting untuk perniagaan anda, seperti pengekalan dan pemerolehan, keterlibatan, kekinian, kekerapan dan volum pelanggan.Sophi juga menguasakan Naviga Publisher untuk peletakan reka letak berautomasi satu klik bagi penerbitan cetak dan surat khabar elektronik.

Maklumat Hubungan Jamie Rubenovitch Ketua Pemasaran, Sophi The Globe and Mail 416-585-3355