多伦多, March 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Globe and Mail基于人工智能的优化和预测引擎Sophi.io 在国际新闻媒体协会（INMA） 举办的“全球媒体奖”评选中入围5个类别的角逐



最佳产品和科技创新

最佳用户注册计划

最佳订户获取计划

利用数据推动订阅、内容或产品设计最佳表现

利用数据实现自动化或个性化最佳表现



“INMA全球媒体奖关注媒体业务各个领域的卓越表现，”Globe and Mail出版人兼首席执行官Phillip Crawley表示， “尤其令我感到高兴的是，Sophi for Paywalls的全动态实时付费墙获得了4个类别的认可，而且Sophi突破性的自动印刷排版技术在Naviga中的运用与Agderposten共同获得了提名。”

同获最佳产品和技术创新类别提名的是Naviga采用Sophi.io技术的Naviga Publisher，以及面向挪威25000多名读者的地区性日报《Agderposten》。Sophi提供最尖端的AI/ML技术，该技术与Naviga Publisher共同实现端到端打印生产工作流程的全面自动化，让编辑人员能够将报道内容进行优先排序，只需按下按钮即可自动生成印刷排版而无需任何模板。Agderposten是首家使用这种自动化技术的客户。

今年的比赛吸引了37个国家212个新闻品牌的644个项目参赛。评审团由来自22个国家的44位媒体专家组成，关注突破性成果、独特概念、强大的创造力、创新思维以及跨平台的优胜者协同效应。第一名获奖者将于6月3日公布。

Sophi是一个人工智能系统，帮助出版商识别最有价值的内容，并利用这些内容来实现关键业务目标。Sophi for Paywalls的全动态、个性化、实时付费墙SmartGate使用自然语言处理（NLP）来分析内容和用户行为，以确定向读者收取费用或请求电子邮件地址的时间点，以及确定在何种情况下不作进一步处理。它可以同时针对多种结果（例如不同的服务捆绑或价格点）进行优化，还可以在冷启动条件下工作。位于三大洲的出版商现在使用Sophi的AI/ML技术来实现付费墙决策、网站自动化和打印自动化。

去年，Sophi还因数字新闻服务中的技术创新荣获在线新闻奖（即：OJA，由在线新闻协会（ONA）颁发），此外还获得了世界新闻出版商协会颁发的最佳数字新闻新创企业类别的世界数字媒体奖和北美数字媒体奖。

关于Sophi.io

Sophi.io（https://www.sophi.io）由The Globe and Mail开发，帮助内容出版商作出重要的战略和战术决策。这是一套人工智能驱动工具套装，包括Sophi Automation、Sophi for Paywalls和出版商决策支持系统Sophi Analytics。Sophi的设计目标是改善对您业务而言最为重要的指标，如订户保有和获取、参与度、近期性、频率和数量。Sophi还为Naviga Publisher提供单次点击自动打印排版和电子报出版技术。

联系人 Jamie Rubenovitch 营销主管（Sophi） The Globe and Mail 416-585-3355