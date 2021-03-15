多倫多, March 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io 是 《環球郵報》(The Globe and Mail) 基於人工智能的優化和預測引擎，剛獲宣佈在國際新聞媒體協會 (INMA) 舉辦的 Global Media Awards（全球媒體獎）決賽中成為 5 個類別的入圍者：



最佳產品和技術創新

最佳註冊使用者計劃

最佳獲取訂戶的計劃

最佳利用資料來驅動訂閱、內容或產品設計

最佳利用資料來自動化或個人化



《環球郵報》出版商兼行政總裁 Phillip Crawley 表示：「INMA 全球媒體獎著重媒體業務各範疇的卓越表現。Sophi for Paywalls 全動態、實時付費牆在 4 個類別中獲得認可，令我感到特別欣慰，而 Sophi 的突破性自動打印版面技術被提名與 Naviga 及 Agderposten 一同使用。」

最佳產品和技術創新類別的提名將與 Naviga 分享，當中Sophi.io 為 Naviga Publisher 提供支援；而 Agderposten 是一家在挪威各地每天為超過 25,000 位讀者提供服務的地區報紙。Sophi 提供先進的人工智能/機器學習技術，與 Naviga Publisher 合作下，可將端到端打印生產工作流程完全自動化，讓編輯為各項報導進行優先排序，只需按下按鈕，即可在沒有任何範本的情況下自動產生印刷版面。Agderposten 是第一位使用自動化技術的客戶。

今年的比賽吸引了來自 37 個國家／地區 212 個新聞品牌的 644 個參賽提名。評審由來自 22 個國家／地區 44 位媒體專家組成，他們著重突破性結果、獨特概念、強大創意、創新思維，以及不同平台獲獎者的協同效應。各類別的冠軍將 於 6 月 3 日公佈。

Sophi 是一個人工智能系統，可幫助出版商識別最有價值的內容，並利用相關內容實現關鍵的業務目標。Sophi for Paywalls 的全動態、個人化、實時的付費牆 – SmartGate – 運用自然語言處理 (NLP) 來分析內容和用戶行為，以確定何時向讀者請款或索取電郵地址，以及何時讓他們自由瀏覽。它可以同時優化多項結果（例如不同的組合或價格點），也可以在冷啟動的情況下運作。目前全球三大洲的出版商都使用 Sophi 的人工智能/機器學習技術來推動付費牆決策、網站自動化和印刷自動化。

去年，Sophi 還贏得由網上新聞協會 (ONA) 提供在數碼媒體業內的技術創新網上新聞獎 (Online Journalism Award)，以及由 The World Association of News Publishers (WAN-IFRA) 在「最佳數碼新聞初創公司」(Best Digital News Start-up) 類別中的世界數碼媒體獎 (World Digital Media Award) 和北美數碼媒體獎 (North American Digital Media Award)。

關於 Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) 由《環球郵報》(The Globe and Mail) 開發，旨在協助內容出版商作出重要的策略和戰術決策。它是一個由人工智能驅動的工具套件，包括 Sophi Automation、Sophi for Paywalls，以及出版商決策支援系統 Sophi Analytics。Sophi 旨在改善您的業務中最重要的指標，例如訂戶保留和獲取、參與度、近期程度、頻率和流量。Sophi 還為 Naviga Publisher 提供印刷及電子報出版的一鍵式自動版面服務。

聯絡人： Jamie Rubenovitch Sophi 市場推廣主管 The Globe and Mail 416-585-3355