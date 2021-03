Le concept des « opposés réunis » dirigera la philosophie de design de Kia pour tous ses futurs véhicules

Cette philosophie se forme autour de cinq grands piliers : l’audace pour la nature, la joie pour la raison, le pouvoir pour le progrès, la technologie pour la vie et la tension pour la sérénité

Le design extérieur de l’EV6 affiche des détails haute technologie

Le design moderne et spacieux de l’intérieur est possible grâce à la première plateforme de Kia réservée aux VÉ (l’E-GMP)

SÉOUL, Corée du Sud, 15 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Kia Corporation a dévoilé les premières photos du design extérieur et intérieur de son premier véhicule exclusivement électrique à batterie (VÉB), l’EV6, avant son lancement mondial du véhicule prévu en mars.

L’EV6 a été créé avec le concept des « opposés réunis », la nouvelle philosophie de design de la marque qui s’inspire des nombreux contrastes trouvés dans la nature et l’humanité. La pierre d’angle de cette philosophie reste la nouvelle identité visuelle qui met en contraste les forces positives, l’énergie de la nature et les éléments stylistiques marqués et sculptés.

Arborant un design distinctif inspiré des multisegments et construit sur la nouvelle plateforme internationale électrique et modulaire (E-GMP) du constructeur, l’EV6 est le premier VÉB exclusif de Kia à être influencé par la nouvelle philosophie de design. Cela reste symbolique de l’effort du constructeur à se concentrer sur l’électrification de la mobilité.

« En tant que premier véhicule exclusivement électrique de Kia, l’EV6 incarne le design progressif centré sur l’humain et la puissance de l’électricité, » affirme M. Karim Habib, vice-président directeur et chef du centre international du design. « Nous croyons fermement que l’EV6 est un modèle convaincant et adapté au nouveau marché des véhicules électriques. Avec ce modèle, notre objectif était de créer un design distinctif et puissant en alliant des éléments technologiques sophistiqués, des volumes purs et riches et un espace unique dans un VÉ futuriste. »

Les opposés réunis : la philosophie de design de tous les futurs véhicules Kia

La philosophie de design des « Opposés réunis » lancée avec l’EV6 sera la base du design de tous les modèles à venir de Kia. Cette philosophie se conjugue autour de cinq piliers : « l’audace pour la nature », « la joie pour la raison », « le pouvoir pour le progrès », « la technologie pour la vie » et « la tension pour la sérénité ».

L’audace pour la nature se base sur nos interactions avec la nature et sur les détails, les formes et les proportions trouvées dans le monde naturel et humain. Ce pilier consiste à créer des structures et des finitions organiques et techniques à l’intérieur des véhicules, et à allier, à l’extérieur, des lignes pures et simples sur des surfaces audacieuses en mouvement perpétuel.

La joie pour la raison nous parle de la personnalité des futurs véhicules Kia et de l’ambiance qu’ils offriront à leurs occupants. Ces designs fusionneront l’émotionnel au rationnel, créant des véhicules qui influenceront l’humeur des passagers, les détendront et les inspireront. Ce pilier influencera également l’adoption de nouvelles matières organiques et de couleurs plus audacieuses, conférant aux véhicules l’énergie vive et le plaisir joueur de la jeunesse.

Le pouvoir pour le progrès s’inspire des forces actuelles acquises par la marque. En partant des compétences acquises lors de sa transformation par le design et en les développant davantage, Kia poursuivra l’évolution de ses designs et des agencements de ses produits. Les futurs designs puiseront leur inspiration dans l’expérience de la marque et leur créativité dans l’invention et l’innovation continues.

La technologie pour la vie consiste à adopter les nouvelles technologies et les innovations pour maximiser les interactions positives entre les humains et leur véhicule. Les futurs véhicules du constructeur offriront une expérience nouvelle génération, grâce à des designs innovants et des technologies perfectionnées en matière d’éclairage, d’éveil des sens et de connectivité, afin de permettre aux clients d’apprécier au maximum leur véhicule.

La tension pour la sérénité fait appel aux tensions perpétuelles ressenties lorsqu’on équilibre un design provenant de deux forces opposées et intégrant des contrastes créatifs. On obtient ainsi des concepts de design étonnants, dotés de nombreux détails précis et techniques qui créent une tension en surface, tout en offrant une vision de design harmonieuse et futuriste.

« Nous désirons que nos produits offrent à nos clients une expérience naturelle et instinctive qui améliore leur vie au quotidien, » ajoute M. Karim Habib. « Notre objectif est de rendre palpable l’expérience de notre marque par notre design et de créer des véhicules électriques passionnants, novateurs et originaux. Les idées de nos designers et l’objectif de la marque sont de plus en plus connectés et nous plaçons nos clients au centre de tout ce que nous faisons, ce qui influence chaque décision que nous prenons. »

Vous trouverez davantage de détails sur la philosophie des « Opposés réunis » dans ce court métrage sur le design de Kia : lien.

Design extérieur : Un VÉ futuriste aux détails technologiques évolués

Le design extérieur de l’EV6 incarne puissamment le « pouvoir pour le progrès ». L’incarnation même de l’évolution des forces de design du constructeur, l’EV6 allie les compétences et l’expérience rassemblées par Kia lors de sa transformation par le design tout en se tournant résolument vers l’avenir.

À l’avant, les feux de jour caractéristiques modernes et élégants font partie intégrante du « museau de tigre numérique » du véhicule. Cette calandre représente l’évolution du design de la célèbre calandre en « museau de tigre » destinée aux véhicules électriques. Le design des phares inclut également un éclairage « séquentiel » et dynamique. En dessous, une prise d’air surbaissée permet d’élargir visuellement l’avant du véhicule et d’accentuer son allure technologiquement évoluée. La circulation de l’air est optimisée depuis l’avant, et l’air est dirigé à travers et sous le dessous plat du véhicule pour maximiser l’aérodynamisme.

Le profil esthétique inspiré des multisegments arbore un design moderne, élégant et aérodynamique qui contraste franchement avec les lignes affirmées et les détails haute technologie, donnant l’impression que le véhicule est ramassé, prêt à bondir. Le pare-brise incliné vers l’arrière est aussi élégant qu’aérodynamique et les ailes arrière audacieuses ajoutent du volume à l’ensemble. Une ligne sculptée court le long du bas des portières et remonte vers les ailes de roues, allongeant le profil du véhicule.

En partie conçu pour maximiser les performances aérodynamiques, l’arrière est doté d’un pilier C incliné et décoré d’une garniture noire lustrée qui élargit visuellement la surface vitrée de la glace. Un aileron de toit surplombe le tout, dirigeant l’air vers le bas jusqu’à un aileron inférieur surélevé positionné au-dessus des feux arrière distinctifs de l’EV6.

L’EV6 est le résultat d’une collaboration étroite entre les trois studios de design internationaux de Kia, situés à Namyang (en Corée), à Francfort (en Allemagne) et à Irvine (en Californie, É.-U.).

Design intérieur : un intérieur moderne et spacieux à l’ère des VÉ

Un descendant direct de l’ère des VÉ, le design intérieur de l’EV6 a pu se libérer grâce à la plateforme E-GMP de Kia, dédiée aux véhicules électriques. En effet, cette plateforme offre un espace supérieur à celui des précédents véhicules électriques de Kia qui étaient créés à partir de modèles existants. Le design intérieur de l’EV6 utilise l’espace de façon innovante pour créer une expérience de conduite et spatiale unique.

L’un des éléments les plus marquants du nouvel intérieur reste l’écran incurvé haute définition du système audiovisuel et navigation. La forme de cet écran haute technologie parfaitement intégré et de la planche de bord fine renforce le sentiment d’espace. La planche de bord prend naissance au niveau du volant et se prolonge jusqu’au centre du véhicule, intégrant un tableau de bord devant le conducteur et un système d’infodivertissement et de navigation au-dessus de la console centrale. La largeur exceptionnelle de l’écran fait vivre au conducteur une expérience immersive et le nombre réduit de boutons de commande simplifie la conduite et allège l’ensemble.

Sous l’écran AVN, les occupants peuvent régler le système de chauffage, de ventilation et de climatisation à l’aide de touches haptiques. Sous ce panneau de commandes, la planche de bord est inclinée vers l’avant du véhicule, conférant une sensation d’espace et d’ouverture agréable pour les occupants avant.

Les sièges, fabriqués avec des plastiques recyclés sont fins, légers et contemporains, tandis que la sellerie solide reste moderne et visuellement attrayante. Ce design contribue également à l’espace ressenti dans l’habitacle.

L’EV6 sera dévoilé en première mondiale au mois de mars 2021, lors d’un événement spécial en ligne.

