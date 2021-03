March 15, 2021 07:30 ET

March 15, 2021 07:30 ET

Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 15.3.2021 klo 13.30

Dovre Groupille puitesopimus Gassnovan kanssa





Dovre Groupin konsultointiyksikkö on allekirjoittanut puitesopimuksen Gassnovan kanssa projektihallinnon erikoisasiantuntijoiden toimittamisesta kaikkiin teknisiin ja kaupallisiin sovellusalueisiin Longship CCS:lle, joka on Euroopan ensimmäinen teollisen mittakaavan projekti hiilidioksidin talteenotolle ja poisvarastoinnille. Kaksivuotinen sopimus alkoi helmikuussa ja siihen sisältyy optio kahdesta lisävuodesta.

"Tämä sopimus vahvistaa tunnustettua asemaamme projektihallinnon ammattilaisten toimittamisessa yhteen Euroopan suurimmista vihreän teknologian projekteista", toteaa Dovre Groupin konsultointiyksikön johtaja Stein Berntsen. Dovre Group on toiminut Gassnova-projektissa myös edellisen puitesopimuksen aikana.

Lisätietoja:



DOVRE GROUP OYJ

Arve Jensen

Toimitusjohtaja

Puh. +47 90 60 78 11

Arve.jensen@dovregroup.com

www.dovregroup.com



Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 650 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivu: www.dovregroup.com .

Gassnova SF perustettiin Norjan viranomaisten toimesta vuonna 2005 tarkoituksena kehittää teknologiaa ja tietämystä hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista (CCS) sekä toimimaan asiantuntijana valtionhallinnolle. Gassnovan tehtäviin kuuluu hallita tutkimus- ja rahoitusohjelmia CLIMIT-ohjelmassa sekä kehittämis- ja testausohjelmia liittyen CCS-teknologiaan Technology Center Mongstad (TCM) -nimisessä laitoksessa. CLIMIT ja TCM ovat keskeisiä tekijöitä kehitettäessä Euroopan ensimmäistä teollisen mittakaavan hiilidioksidin talteenottoa ja poisvarastointia, projektinimeltään Longship CCS. www.gassnova.no