March 15, 2021 08:00 ET

March 15, 2021 08:00 ET

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 15.3.2021 kello 14:00

Muutoksia Vincit Oyj:n johtoryhmässä

Vincit Oyj:n strategiajohtaja ja johtoryhmän jäsen Lasse Lundén on irtisanoutunut tehtävästään ja jättää yhtiön 15.5.2021 mennessä.

Lundén jatkaa strategiajohtajan tehtävässä ja johtoryhmän jäsenenä työsuhteen päättymiseen saakka. Lassen työtehtävien uudelleen organisoinnista päätetään tarkemmin kevään aikana.

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Kiitän sydämestäni Lassea hänen vuosistaan ja aikaansaannoksistaan Vincitillä. Pitkälti Lassen myötävaikutuksella meille syntyi kaksi uutta liiketoimintakokonaisuutta: liikkeejohdon konsultointia tekevä ja digitransformaatiota kiihdyttävä Vincit Now sekä 24/7 huolenpitoa ja järjestelmien jatkokehitystä tarjoava DiPS. Lisäksi Lasse on myötävaikuttanut strategiajohtajan roolissa Vincitin suunnan kirkastamiseen sekä yrityskauppoihin liittyviin aktiviteetteihin. Toivotan itseni ja koko Vincitin miehistön puolesta Lasselle myötäisiä tuulia uusiin purjeisiin.”

Väistyvä strategiajohtaja Lasse Lundén: “Olen kiitollinen Vincitillä viettämästäni ajasta ja noin 500 nuppiin nousseesta kollegakunnasta. Tämä on ollut työntäyteinen liki nelivuotinen rypistys, jossa Vincitin strategia on alkanut elää sekä omassa että asiakkaittemme arjessa. Samaan aikaan olemme tehneet vahvaa kasvua ja näen, että Vincit on etenemässä hienosti omalla tiellään. Rakenteet, ihmiset ja suunnitelmat ovat paikallaan ja kasvu jatkuu. Minä olen toisaalta muutosten tekemisen lapiomies, ja uudet muutosten multakasat odottavat lapioimistaan.”

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi