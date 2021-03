MONTRÉAL, 15 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Semeon Analytique Inc., une division de ATW Tech Inc, et Adexflow international unissent leurs forces et collaboreront, à partir du deuxième trimestre de 2021, sur divers mandats de services et offres conjointes autour de la gestion des données critiques et de l'analyse de texte avancée.



Adexflow, qui œuvre dans le secteur militaire, pour l'ingénierie de grands travaux d'infrastructure et dans la construction navale dans la gestion et le partage de données sécurisées au sein de systèmes complexes, est fière de trouver en Semeon un partenaire en devenir qui pourra pousser plus loin l'offre complémentaire, à même l'écosystème d'Adexflow, en matière d'analytique avancée.

L'entreprise, basée à Ottawa, possède des bureaux en Amérique, en Europe et en Océanie.

« Pour nous, c'est le morceau manquant du puzzle (en termes d'analytique) qui permet à nos clients, qui disposent déjà de données textuelles massives à même la base de données BDBridge, d'avoir accès à une gamme d'outils d'analyse de texte avancée », explique le Président de Adexflow, Sylvain Doco.

Semeon Analytique offre des services et une solution d'analyse de texte contextuelle qui épouse les besoins de nombreux secteurs, en particulier le domaine militaire, le secteur de la finance, le domaine bancaire et les besoins d'analyse en matière de relations publiques et corporatives pour de grandes organisations.

« La collaboration avec Adexflow amène pour Semeon un accès potentiel à un vaste bassin de données inexploitées ou la valeur opérationnelle et financière peut être extraite rapidement de ces bases de données », précise Raymond Cyr, Directeur général de Semeon.

En fonction des besoins commerciaux exprimés par les clients de Adexflow, la solution de Semeon sera utilisée pour optimiser des produits et des processus, effectuer des veilles stratégiques, faciliter des audits et augmenter la capacité des opérateurs, des laboratoires de recherche et de diverses unités commerciales à détecter plus rapidement des goulots d'étranglement ou de nouvelles opportunités.

La solution d’Adexflow pourra également être proposée par Semeon à ses clients.

Profil de Adexflow

ADEXFLOW International est une société informatique de conception, distribution et intégration de logiciels, spécialisée dans le domaine de l’information. La société commercialise la technologie BD-Bridge®, une solution innovante de transfert de données hétérogènes au sein des projets industriels. Basée à Ottawa au Canada, à Paris en France et à Adélaïde en Australie du Sud, la société intervient dans un contexte international en Europe, en Amérique et en Océanie. Spécialisée dans la mise en place d'architecture de systèmes de gestion de transfert de données, ADEXFLOW enregistre des réalisations décisives pour les secteurs de l’Énergie, de la Défense et du Maritime.

Profil de Semeon Analytique

Semeon est une entreprise technologique québécoise ayant développé une technologie en intelligence artificielle. Au cours des 5 dernières années, Semeon a combiné des techniques d'analyse sémantique, de sentiment, d'intention et statistique avec des systèmes de traitement du langage naturel basés sur l’intelligence artificielle pour développer une plate-forme capable d'analyser, de classer et de visualiser automatiquement les données de plusieurs canaux et une puissante suite de travail qui permet même aux non-experts de personnaliser les paramètres de classification et de filtrage sans avoir besoin de jeux de règles encombrants. Semeon met à la disposition de ses clients une plateforme d’analyse de texte précise, intelligente et flexible permettant de décoder, comprendre et résumer les commentaires de clients sur des éléments spécifiques. À cet effet, la technologie de Semeon d’analyse de textes en langue naturelle permet de parcourir des milliers de commentaires de clients, d’en dégager les concepts exprimés, de classer ceux-ci en opinions positives, négatives ou neutres, et ce afin que les entreprises ou organisations ajustent leur stratégie de communication et de marketing de façon éclairée et diligente.

Que ce soit une accélération de traitement de feedback client, d’identification de pièces maîtresses dans une chaîne d’approvisionnement ou des éléments clés dans des modèles de prévisions financiers, entre autres, Semeon assure des gains de rapidité d’analyse permettant une prise de décision critique en heures plutôt qu’en semaines ou mois.

Profil d’ATW Tech Inc.

ATW Tech (TSX-V : ATW) est une entreprise du secteur des technologies, propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues telles que VoxTel, Option.vote, Bloomed et Semeon. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. Option.vote offre un système de votation multi-méthodes sur mesure à l’intention des syndicats, partis politiques, associations professionnelles et tous ceux cherchant une façon sécuritaire de réduire leurs frais de votation et à améliorer leur taux de participation. Bloomed est une plateforme en nuage (« cloud computing ») de gestion des données (« smart data ») sur les consommateurs et leurs comportements destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public. Semeon est une plateforme d’analyse de texte ultra précise et flexible pour les commentaires des clients. Semeon utilise une combinaison unique d’apprentissage artificiel et de Traitement Automatique des Langues (NLP) pour découvrir des tendances significatives dans les commentaires de ses clients sur tous les canaux.

