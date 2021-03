MONTRÉAL, 15 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNI) (NYSE : CNI) a le plaisir d’annoncer qu’il a nommé Cyrus Reporter, avocat et spécialiste des politiques publiques très respecté, au poste de vice-président Affaires gouvernementales et réglementaires. M. Reporter supervisera les relations de l’entreprise avec tous les ordres de gouvernement en Amérique du Nord. Il sera en poste à Ottawa.



M. Reporter est une figure bien connue des hauts fonctionnaires, des politiciens et des chefs d’entreprise. Au cours des 25 dernières années, il a été chef de cabinet ministériel, conseiller principal du Cabinet du premier ministre et, tout récemment, associé d’un cabinet d’avocat national, où il agissait à titre de conseiller auprès de plusieurs grandes sociétés canadiennes en ce qui a trait aux affaires réglementaires, aux politiques publiques et à la conformité d’entreprise.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions au CN, ses attributions seront multiples. Il veillera à ce que la voix du CN soit entendue clairement à Ottawa et dans toutes les capitales provinciales, de même qu’à Washington, D.C. et dans les 16 États américains que les trains du CN traversent en toute sécurité pour acheminer des ressources naturelles, des produits manufacturés et des produits finis, ainsi que d’autres biens essentiels à destination. Il sera également responsable des relations avec les intervenants et les collectivités, un mandat essentiel pour le CN dans le contexte où ce dernier accorde une importance accrue aux initiatives environnementales, sociales et de gouvernance.

M. Reporter relèvera de Sean Finn, vice-président exécutif Services corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques, CN.

« Je suis heureux d’accueillir Cyrus au sein de l’équipe du CN. Il dirigera notre solide équipe de spécialistes chevronnés dans le domaine des affaires gouvernementales et réglementaires afin d’établir d’excellentes relations avec les gouvernements. »

- Sean Finn, vice-président exécutif Services corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques

