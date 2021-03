March 15, 2021 10:38 ET

March 15, 2021 10:38 ET

미국 뉴욕주 렌셀러, March 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 신약 개발용 동물 모델 솔루션을 공급하는 글로벌 선두주자인 타코닉 바이오사이언스(Taconic Biosciences)는 모니카 고스티사(Monica Gostissa) 박사를 과학자문위원회(SAB) 위원으로 선임한다고 밝혔다. 고스티사 박사는 앞으로 프랭크 시스타레(Frank Sistare) 박사, 앤드류 굿먼(Andrew Goodman) 박사, 데이비드 힐(David Hill) 박사, 로버트 로젠탈(Robert Rosenthal) 박사와 함께 위원으로 활동하게 된다.



SAB 는 타코닉 경영진과 협력해 제품과 서비스 포트폴리오에 대한 과학적 인사이트와 가이던스를 제공한다. 고스티사 박사는 면역학과 면역항암 분야에서 풍부한 경력을 쌓았으며 앞으로 위원회에 새로운 전문성을 부여하고 관련 분야에 대한 타코닉의 리더십을 보완할 것으로 전망된다.



SAB 위원들은 마이크로바이옴, 종양학, 신경생물학, 독성학 분야에서 전문성을 보유하고 있으며, 이는 타코닉이 그만큼 관련 연구 분야 혁신에 중점을 두고 있음을 보여준다.

낸시 샌디(Nancy J. Sandy) 타코닉 바이오사이언스 CEO는 “면역학과 면역항암 분야는 타코닉이 중점을 두고 연구를 강화하고 있는 영역이다. 고스티사 박사가 위원회에 합류하게 된 것을 환영하며, 앞으로 타코닉이 인간 임상에 사용될 최고의 동물 모델 솔루션을 지속적으로 개발할 수 있도록 귀중한 전문성과 지도력을 발휘할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

고스티사 박사는 Jounce Therapeutics 체내외 과학부문장으로 다학문간 연구팀을 이끌면서 체내 임상약리학, 체외 3D 모델 개발, 조직병리학 등을 전담했다. 기초연구 분야에서 20년이 넘는 경력을 쌓은 고스티사 박사는 혈액종양, 고형암 연구를 위한 복잡한 마우스 모델 개발 및 통합에 광범위한 전문성을 가지고 있다. 2014년 이후에는 크고 작은 바이오텍 기업의 전임상 프로그램을 총괄하며 혁신적인 암 치료법 개발을 위해 과학적 인사이트를 부여하는 작업을 주도했다.

고스티사 박사는 이탈리아 고등과학원에서 분자유전학 박사 학위를 취득했으며 보스턴 어린이병원과 하버드대 의대에서 박사후 과정을 밟았다. 40건이 넘는 동료평가 완료 논문에 공동 저자로 이름을 올렸으며 Leukemia and Lymphoma Society의 Special Fellow Award, V Foundation의 Scholar Award 등 다수의 상을 받았다.

타코닉의 SAB 위원 정보는 다음과 같다:

앤드류 굿먼(Andrew Goodman) 박사는 예일대 의대 미생물학 부교수로 학내 미생물과학연구소 연구원으로 재직 중이다. NIH Director's New Innovator Award, DuPont Young Professor Award, Burroughs Wellcome Fund Investigator Award, Howard Hughes Medical Institute Faculty Scholar Award, Presidential Early Career Award in Science and Engineering 등 다수의 상을 수상했다. 인간 장내세균과 숙주 사이의 상호 작용을 이해하는 연구를 중점적으로 수행했다. 굿먼 연구실은 미생물 유전학, 무균 동물모델, 마이크로바이옴 연구용 신기술 개발을 위한 계산적 접근, 그리고 내적인 마이크로바이옴 변이의 원인과 결과를 밝혀내는 데 이를 활용하는 작업을 연구한다. 굿먼 박사는 프린스턴대에서 생태학과 진화생물학을 전공했으며 하버드대 의대에서 미생물학 박사 학위를 취득했다.

데이비드 힐(David Hill) 박사는 주요 제약사에서 약리학 부서를 총괄하며 폭넓은 커리어를 성공적으로 구축해 왔으며 Organon과 Merck에서 도합 20년 간 근무했다. 신경과학, 통증, 마취, 심혈관 질환, 종양 등의 분야에서 치료법 개발 관련 전문성을 축적했으며 신약 개발로 이어진 다양한 전임상 동물모델 프로그램을 주도하는 데 핵심적 역할을 맡았다. 이와 같은 과학적 전문성은 물론 과학적으로 명확하고 사업적 성과로 이어질 수 있도록 내부 자원과 외부 자원을 조화롭게 활용하는 데 탁월한 지식을 보유하고 있다. 힐 박사는 해트필드 폴리테크닉 응용생물학과를 졸업했으며 세인트토마스병원 메디컬스쿨에서 약리학 박사 학위를 취득했다.

로버트 로젠탈(Robert J. Rosenthal) 박사는 진단, 치료, 의료기기, 생명과학 툴 개발 관련 회사에서 30년 넘는 경력을 쌓았다. 현재 Safeguard Scientifics, Inc. 이사회 임원으로 자본관리위원회 위원장이자 감사 및 보수위원회 위원으로 활동 중이다. 타코닉 합류에 앞서 의료기술 기업으로 각종 퇴행성 질환용 망막이식 시스템 개발사인 IMI Intelligent Medical Implants AG CEO 겸 회장으로 재직했으며, 생명과학 연구 툴 공급사인 Magellan Biosciences, Inc.를 창립해 CEO 겸 대표를 역임했다. 메릴랜드대를 졸업하고 뉴욕주립대에서 석사 학위를, 에모리대에서 박사 학위를 취득하고 스탠포드대 MBA 고위경영자 과정을 수료했다. 독일 뷔르츠부르크대에서 박사후 과정을 밟았으며 Alexander von Humboldt Foundation 객원연구원을 거쳐 UCLA에서 추가로 박사후 과정을 거쳤다.

타코닉 바이오사이언스(Taconic Biosciences, Inc.) 개요

타코닉 바이오사이언스는 정식 허가를 획득한 유전자 변형 설치류 모델 및 서비스 제공 업체다. 1952년 창립한 타코닉은 전 세계 바이오 기술 분야 기업과 기관들을 대상으로 중요한 리서치 모델을 매입, 자체 생성, 번식, 조정, 테스트, 유통하고 있다. 유전자 변형 쥐와 쥐 모델 정밀 연구, 모델 설계와 번식 서비스 통합에 특화된 타코닉은 미국과 유럽 지역에 3곳의 서비스 연구소와 6곳의 번식 시설을 운영하고 있다. 또한 아시아 지역 내에서도 다수의 유통권을 확보하고 있으며 전 세계 거의 모든 곳에 동물 모델을 제공할 수 있는 글로벌 배송 능력을 갖추고 있다.

