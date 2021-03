RENSSELAER, N.Y., March 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, peneraju utama dalam menyediakan penyelesaian model haiwan penemuan ubat, mengumumkan Monica Gostissa, PhD, telah menyertai Lembaga Penasihat Saintifik (SAB). Dr. Gostissa menyertai ahli lembaga sedia ada, Frank Sistare, PhD; Andrew Goodman, PhD; David Hill, PhD; dan Robert Rosenthal, PhD.



SAB bekerjasama dengan pengurusan Taconic untuk memberikan pandangan dan panduan saintifik untuk mengembangkan produk dan perkhidmatan syarikat. Kerjaya Dr. Gostissa yang meluas laman bidang imunologi dan imuno-onkologi membawakan kepakaran baharu kepada lembaga dan melengkapkan kepimpinan Taconic dalam bahagian penyelidikan ini.



Kepakaran ahli SAB dalam bidang mikrobiom, onkologi, neurobiologi dan toksikologi menggambarkan fokus Taconic terhadap inovasi dalam bahagian penyelidikan ini.



"Imunologi dan imuno-onkologi mewakili bahagian penyelidikan dan fokus yang berkembang pesat untuk Taconic. Kami mengalu-alukan Dr. Gostissa kepada pasukan kita. Beliau akan memberikan kepakaran dan hala tuju yang bernilai sementara Taconic terus membangunkan penyelesaian model haiwan terbaik hasil klinikal manusia yang termaklum," kongsi Nancy J. Sandy, ketua pegawai eksekutif Taconic Biosciences.



Dr. Monica Gostissa ialah Pengarah Kanan Sains In vivo dan Ex vivo di Jounce Therapeutics, di situ, beliau mengetuai pasukan berbilang disiplin dengan keupayaan merangkumi farmakologi in vivo, pembangunan model 3D ex-vivo, dan histopatologi. Sepanjang kerjaya 20 tahun beliau dalam penyelidikan asas, Dr. Gostissa memperoleh kepakaran yang meluas dalam membangunkan dan menyiasat model mencit kompleks bagi kemaglinanan hematologi dan pepejal. Beliau juga memiliki pengetahuan biologi sel dan imunologi tumor yang mendalam. Sejak 2014, Dr. Gostissa telah mengetuai program praklinikal di syarikat bioteknologi kecil dan besar, dengan memfokuskan pada penterjemahan saintifik terbaik kepada terapeutik kanser inovatif.

Dr. Gostissa memperoleh PhD dalam genetik molekular dari International School for Advanced Studies di Trieste, Itali dan melengkapkan kajian pascakedoktoran di Boston Children’s Hospital/Harvard Medical School. Beliau merupakan pengarang bersama untuk lebih daripada 40 penerbitan yang disemak semula setara dan merupakan penerima beberapa anugerah, termasuklah Leukemia and Lymphoma Society Special Fellow Award dan V Foundation Scholar Award.



Maklumat tentang ahli SAB Taconic yang lain adalah seperti berikut:

Dr. Andrew Goodman ialah profesor madya bagi patogenesis mikrob dan merupakan ahli Microbial Sciences Institute di Yale University School of Medicine. Dr. Goodman telah diiktiraf dengan NIH Director's New Innovator Award, Pew Scholars Fellowship, DuPont Young Professor Award, Burroughs Wellcome Fund Investigator Award, Howard Hughes Medical Institute Faculty Scholar Award, dan Presidential Early Career Award in Science and Engineering. Penyelidikan Dr. Goodman berfokus pada memahami interaksi antara ahli-ahli mikrobiom usus manusia dengan hos. Makmal Goodman menggabungkan pendekatan genetik mikrobial, gnotobiotik, model haiwan dengan pengkomputeran untuk membangunkan teknologi baharu untuk mengkaji mikrobiom dan untuk menggunakannya bagi mengetahui punca dan akibat variasi mikrobiom antara perseorangan. Dr. Goodman dilatih dalam ekologi dan biologi evolusi di Princeton University dan melengkapkan PhD beliau dalam mikrobiologi di Harvard Medical School.

Dr. David Hill telah mewujudkan kerjaya yang berjaya dan meluas yang memimpin jabatan farmakologi pada banyak syarikat farmaseutikal yang utama, termasuklah gabungan dua puluh tahun di Organon and Merck. Kepakaran terapeutik Dr. Hill termasuklah neurosains, kesakitan, anestesia, penyakit kardiometabolik dan onkologi. Dr. Hill memainkan peranan penting dalam mengarahkan program model haiwan praklinikal pelbagai saiz yang menghasilkan banyak terapeutik baharu. Selain kepakaran saintifik beliau, Dr. Hill juga mewujudkan pengetahuan mendalam tentang mengharmonikan sumber dalaman dan penyumberan luar untuk menghasilkan kedua-dua hasil saintifik dan perniagaan yang baik. Dr. Hill memperoleh ijazah BS dalam biologi gunaan daripada Hatfield Polytechnic dan PhD dalam farmakologi daripada St. Thomas Hospital Medical School.

Dr. Robert J. Rosenthal mempunyai pengalaman lebih daripada 30 tahun berkaitan dengan syarikat yang terlibat dalam pembangunan diagnosis, terapeutik, peranti perubatan dan alat sains hayat. Buat masa ini, beliau berkhidmat dalam Lembaga Pengarah Safeguard Scientifics, Inc., di situ beliau ialah Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Modal dan ahli Jawatankuasa Audit dan Pampasan. Sebelum Taconic, peranan kepimpinan eksekutif Bob merangkumi; Pengerusi Lembaga dan Ketua Pegawai Eksekutif IMI Intelligent Medical Implants AG, sebuah syarikat teknologi perubatan yang membangunkan sistem implan retina untuk penyakit degeneratif; dan Presiden, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Magellan Biosciences, Inc., pembekal alat penyelidikan sains hayat yang ditubuhkan oleh beliau. Bob memegang ijazah BS daripada University of Maryland, MS daripada State University of New York, PhD daripada Emory University dan Executive MBA dari Stanford University. Beliau melengkapkan felow pascakedoktoran di Universität Würzburg, Jerman sebagai saintis jemputan bagi Alexander von Humboldt Foundation, diikuti felow pascakedoktoran tambahan di UCLA.

Perihal Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ialah peneraju utama berlesen penuh dalam model dan perkhidmatan mencit yang direka bentuk secara genetik. Ditubuhkan pada tahun 1952, Taconic menyediakan penyelesaian haiwan terbaik agar pelanggan boleh memperoleh, menjana secara tersuai, membiak, menetapkan prasyarat, menguji dan mengagihkan model penyelidikan yang bernilai di seluruh dunia. Pakar dalam model mencit dan tikus yang direka bentuk secara genetik, mikrobiom, model mencit imuno-onkologi dan reka bentuk model bersepadu serta perkhidmatan pembiakan, Taconic mengendalikan tiga makmal perkhidmatan dan enam kemudahan pembiakan di A.S. dan Eropah, mengekalkan hubungan pengedar di Asia dan mempunyai keupayaan penghantaran global untuk membekalkan model haiwan ke banyak tempat di dunia.

