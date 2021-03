RENSSELAER, N.Y., March 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Taconic Biosciences, líder global no fornecimento de soluções de modelo de animais para a descoberta de medicamentos, anuncia a adição da Dra. Monica Gostissa, PhD ao seu Conselho Consultivo Científico (SAB). A Dra. Monica Gostissa une-se aos membros conselho Frank Sistare, PhD; Andrew Goodman, PhD; David Hill, PhD; e Robert Rosenthal, PhD.



O SAB continuará a colaborar com a administração da Taconic no fornecimento de insights científicos e orientação sobre a evolução do portfólio de produtos e serviços da empresa. A extensa carreira da Dra. Gostissa nas áreas de imunologia e imuno-oncologia traz novos conhecimentos para o conselho e complementa a liderança da Taconic nessas áreas de pesquisa.



A experiência dos membros do SAB nos espaços de microbioma, oncologia, neurobiologia e toxicologia reflete o foco da Taconic na inovação nessas áreas de pesquisa.



“A Imunologia e imuno-oncologia representam áreas de pesquisa próspera e foco para a Taconic. Damos as boas-vindas à Dra. Gostissa à nossa equipe. Ela contribuirá com sua experiência e direção para a Taconic dar continuidade ao desenvolvimento das melhores soluções de modelo animal para informar os resultados clínicos humanos”, disse Nancy J. Sandy, diretora executiva da Taconic Biosciences.



A Dra. Monica Gostissa é a Diretora Sênior de Ciências In vivo e Ex vivo da Jounce Therapeutics, onde lidera uma equipe multidisciplinar com capacidades que abrangem farmacologia in vivo, desenvolvimento de modelos 3D ex-vivo e histopatologia. Durante sua carreira de 20 anos em pesquisa básica, a Dra. Gostissa obteve vasta experiência no desenvolvimento e interrogação de modelos complexos de camundongos de neoplasias hematológicas e sólidas. Ela também tem profundo conhecimento em biologia celular e imunologia tumoral. Desde 2014, a Dra. Gostissa tem liderado programas pré-clínicos em pequenas e grandes empresas de biotecnologia, com foco na melhor tradução de insights científicos em terapias inovadoras contra o câncer.

A Dra. Gostissa obteve seu doutorado em genética molecular na Escola Internacional de Estudos Avançados em Trieste, Itália, e concluiu estudos de pós-doutorado no Boston Children 's Hospital/Harvard Medical School. Ela é coautora de mais de 40 publicações revisadas por pares e recebeu vários prêmios, incluindo um Leukemia and Lymphoma Society Special Fellow Award e um V Foundation Scholar Award.



Mais informação sobre os membros adicionais do SAB da Taconic abaixo:

Dr. Andrew Goodman é professor associado de patogênese microbiana e membro do Instituto de Ciências Microbianas da Faculdade de Medicina da Universidade de Yale. O Dr. Goodman recebeu os prêmios New Innovator Award do Diretor do NIH, Pew Scholars Fellowship, DuPont Young Professor Award, Burroughs Wellcome Fund Investigator Award, Howard Hughes Medical Institute Faculty Scholar Award e Presidential Early Career Award in Science and Engineering. A pesquisa do Dr. Goodman concentra-se na compreensão da interação entre os membros do microbioma intestinal humano e o hospedeiro. O laboratório Goodman combina genética microbiana, modelos animais gnotobióticos e abordagens computacionais para o desenvolvimento de novas tecnologias para o estudo do microbioma, e aplicar as tecnologias para descobrir as causas e consequências da variação interpessoal do microbioma. O Dr. Goodman é graduado em ecologia e biologia evolutiva pela Princeton University e fez PhD em microbiologia na Harvard Medical School.

O Dr. David Hill uma extensa e bem sucedida carreira como líder dos departamentos de farmacologia em muitas grandes empresas farmacêuticas, incluindo um total de vinte anos na Organon e Merck. A experiência terapêutica do Dr. Hill inclui neurociência, dor, anestesia, doença cardiometabólica e oncologia. O Dr. Hill desempenhou um papel fundamental na direção de programas de modelos animais pré-clínicos de vários tamanhos que resultaram em muitas novas terapêuticas. Além da sua experiência científica, o Dr. Hill também tem profundo conhecimento de harmonização de recursos internos e terceirizados, que viabilizam resultados científicos e comerciais sólidos. O Dr. Hill é diplomado em biologia aplicada pela Hatfield Polytechnic e doutorado em farmacologia pela St. Thomas Hospital Medical School.

O Dr. Robert J. Rosenthal tem mais de 30 anos de experiência em empresas envolvidas no desenvolvimento de diagnósticos, terapêuticas, dispositivos médicos e ferramentas de ciências da vida. Ele é membro do Conselho de Administração da Safeguard Scientifics, Inc., onde é Presidente do Comitê de Gestão de Capital e membro dos Comitês de Auditoria e Remuneração. Antes da Taconic, as funções de liderança executiva de Bob incluem: Presidente do Conselho e Diretor Executivo da IMI Intelligent Medical Implants AG, uma empresa de tecnologia médica que desenvolveu um sistema de implante de retina para problemas degenerativos; e Presidente, Diretor Executivo e Diretor da Magellan Biosciences, Inc., uma fornecedora de ferramentas de pesquisa em ciências da vida, fundada por ele. Bob é formado pela Universidade de Maryland, fez mestrado na Universidade Estadual de Nova York, PhD na Universidade Emory e MBA Executivo na Stanford University. Ele completou uma bolsa de pós-doutorado na Universität Würzburg, Alemanha, como cientista convidado da Fundação Alexander von Humboldt, seguida por uma bolsa de pós-doutorado adicional na UCLA.

Sobre a Taconic Biosciences, Inc.

A Taconic Biosciences é uma líder global totalmente licenciada em serviços e modelos geneticamente modificados. Fundada em 1952, a Taconic oferece as melhores soluções / modelos de pesquisas em murinos, para que os clientes possam adquirir, customizar, criar, pré-condicionar, testar e distribuir valiosos modelos de pesquisa em todo o mundo. Especializada em modelos de camundongos e de ratos geneticamente projetados, microbioma, modelos de camundongos imuno-oncologia, e serviços de design e criação de modelos integrados, a Taconic opera três laboratórios de serviços e seis instalações de criação nos EUA e na Europa, mantém relações com distribuidores na Ásia e tem capacidades de entrega em nível global para oferecer modelos em quase qualquer lugar no mundo.

Contato da Mídia:

Kelly Owen Grover

Diretora Sênior de Comunicações de Marketing

518-478-6095

kelly.grover@taconic.com