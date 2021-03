March 15, 2021 10:38 ET

March 15, 2021 10:38 ET

纽约州伦斯勒, March 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的药物发现动物模型解决方案提供商Taconic Biosciences宣布Monica Gostissa博士将加入其科学咨询委员会(SAB)。除Sistare博士外,当前委员会成员包括Andrew Goodman博士、David Hill博士以及Robert Rosenthal博士。



SAB 与Taconic管理层合作,提供科学见解和指导以扩大公司的产品服务组合。Gostissa博士在免疫和免疫肿瘤学领域的广泛职业生涯为委员会带来了新的专业知识,进一步巩固了Taconic在这些研究领域的领先地位。



SAB成员在微生物组、肿瘤学、神经生物学和毒理学领域方面的专业知识反映了Taconic对这些研究领域创新的专注投入。



“免疫和免疫肿瘤学是Taconic蓬勃发展的重点研究领域。我们欢迎Gostissa博士加入我们的团队。她将提供宝贵的专业知识和指导,助力Taconic继续开发最佳的动物模型解决方案,为人类临床结果提供依据”,Taconic Biosciences首席执行官Nancy J. Sandy表示。



Monica Gostissa博士在Jounce Therapeutics担任体内和体外科学研究高级总监,领导一支具备体内药理学、体外3D模型开发和组织病理学研究能力的多学科团队。在其20年的基础研究职业生涯中,Gostissa博士在开发和研究血液和实体恶性肿瘤的复杂小鼠模型方面获得了广泛的专业知识。她在细胞生物学和肿瘤免疫方面也拥有深厚的知识基础。自2014年以来,Gostissa博士领导了不同规模生物技术公司的临床前项目,专注于以最佳方式将科学见解转化为创新的癌症治疗方法。

Gostissa博士在意大利的里雅斯特国际高级研究学院获得分子遗传学博士学位,并在波士顿儿童医院/哈佛医学院完成了博士后研究。她与其他人合作撰写了40多篇同行评议论文,并获得了多个奖项,包括白血病和淋巴瘤学会特别研究员奖和V基金会学者奖。



请查看Taconic其他SAB成员的以下信息:

Andrew Goodman博士是耶鲁大学医学院微生物致病机理副教授,同时也是该院微生物科学研究所成员。Goodman博士曾获美国国立卫生研究院(NIH)院长创新奖(NIH Director's New Innovator Award)、皮尤学者奖学金(Pew Scholars Fellowship)、杜邦青年教授奖、伯勒斯·惠康基金会研究员奖(Burroughs Wellcome Fund Investigator Award) 、霍华德·休斯医学研究所医学研究所教师学者奖(Howard Hughes Medical Institute Faculty Scholar Award),以及美国青年科学家与工程师总统奖(Presidential Early Career Award in Science and Engineering)。Goodman博士的研究重点是了解人类肠道微生物群系和宿主之间的相互作用。Goodman实验室将微生物遗传、非生物动物模型和计算方法相结合,开发微生物群系研究新技术,并运用这些技术来发现人际微生物组变异的原因和后果。Goodman博士曾在普林斯顿大学学习生态学和进化生物学,并在哈佛医学院获得微生物学博士学位。

David Hill博士拥有成功而覆盖广泛的职业生涯,曾在多家大型制药公司的药理学部门担任领导职务,包括在Organon和Merck公司总共任职20年。Hill博士的治疗专业知识涉及神经科学、疼痛、麻醉、心脏代谢疾病和肿瘤学。Hill博士在指导不同规模的临床前动物模型项目方面发挥了关键作用,许多新的治疗药物已由此成功开发。除了科学专长,Hill博士还拥有相关敏锐知识,能够协调内部和外包资源以产生良好的科学和商业结果。Hill博士获得了赫特福德大学应用生物学学士学位和圣托马斯医院医学院药理学博士学位。

Robert J. Rosenthal博士在从事诊断、治疗、医疗器械和生命科学工具开发的公司业务领域拥有超过30年的经验。他目前担任Safeguard Scientifics, Inc.公司董事,是该公司资本管理委员会主席,以及审计委员会和薪酬委员会成员。在加盟Taconic之前,Bob曾担任的高级管理职务包括:IMI Intelligent Medical Implants AG董事长兼首席执行官(这家医疗技术公司开发了一种治疗退行性疾病的视网膜植入系统);以及他创立的生命科学研究工具提供商Magellan Biosciences, Inc.的总裁、首席执行官和董事。Bob拥有马里兰州大学学士学位、纽约州立大学硕士学位、埃莫里大学博士学位和斯坦福大学EMBA学位。在德国维尔茨堡大学完成博士后研究后,他担任洪堡基金会(Alexander von Humboldt Foundation)客座科学家,随后又在加州大学洛杉矶分校完成了一项博士后研究。

