紐約州倫斯勒, March 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences 是提供藥物發現動物模型解決方案的全球領導者，宣佈 Monica Gostissa 博士加入其科學顧問委員會 (SAB) 。Gostissa 將加入現有委員會成員 Frank Sistare 博士、Andrew Goodman 博士、David Hill 博士及 Robert Rosenthal 博士。



SAB 與 Taconic 的管理層合作，為擴大公司的產品及服務組合提供科學洞見及指導。Gostissa 博士在免疫學及免疫腫瘤學領域的豐富職業生涯為委員會帶來新的專業知識，並完善 Taconic 在這些研究領域的領導地位。



SAB 成員在微生物組、腫瘤學、神經生物學及毒理學領域的專業知識反映了 Taconic 在這些研究領域的創新重點。



Taconic Biosciences 行政總裁 Nancy J. Sandy 表示：「免疫學及免疫腫瘤學是 Taconic 迅速發展的研究領域及重點。我們歡迎 Gostissa 博士加入團隊。隨著 Taconic 繼續開發最佳動物模型解決方案以揭示人類臨床結果，她將提供寶貴的專業知識及指導。」



Monica Gostissa 博士是 Jounce Therapeutics 體內及體外科學的高級總監，她領導一支跨學科團隊，其能力涵蓋體內藥理學、體外 3D 模型開發及組織病理學。在基礎研究領域的 20 年職業生涯中，Gostissa 博士在開發及盤詰血液及實體惡性腫瘤的複雜小鼠模型方面獲得廣泛的專業知識。她還擁有深入的細胞生物學及腫瘤免疫學知識。自 2014 年以來，Gostissa 博士一直在小型及大型生物技術公司領導臨床前計劃，致力將科學洞見以最佳方式轉化為創新的癌症治療方法。

Gostissa 博士獲得位於意大利第里雅斯特的國際高等研究院頒發的分子遺傳學博士學位，並在波士頓兒童醫院／哈佛醫學院完成博士後研究。她與他人合著 40 多本經同行評審的刊物，並獲得多個獎項，包括 Leukemia and Lymphoma Society「特別研究員獎」(Special Fellow Award) 及 V Foundation「學者獎」(Scholar Award)。



Taconic SAB 其他成員的資訊如下：

Andrew Goodman 博士是耶魯大學醫學院微生物病原學副教授及微生物科學研究所成員。他獲得 NIH Director「新創新者獎」(New Innovator Award)、Pew Scholars 獎助金、DuPont「年輕教授獎」(Young Professor Award)、Burroughs Wellcome Fund「研究人員獎」(Investigator Award)、侯活·曉治醫學研究所「學院學者獎」(Faculty Scholar Award) 及「青年科學家與工程師總統獎」(Presidential Early Career Award in Science and Engineering)。Goodman 博士的研究重點是了解人類腸道微生物組的微生物之間以及與宿主之間的相互作用。Goodman 實驗室結合了微生物遺傳學、限菌動物模型及計算方法，以開發研究微生物組的新技術，並將其應用於揭示人際微生物組變異的原因及後果。Goodman 博士在普林斯頓大學接受生態學及進化生物學的培訓，並在哈佛醫學院完成微生物學博士學位。

David Hill 博士擁有成功而廣泛的職業生涯，領導了許多大型製藥公司的藥理學部門，其中在 Organon 及 Merck 合共工作了 20 年。Hill 博士的治療專業知識包括神經科學、疼痛、麻醉、心臟代謝疾病及腫瘤學。Hill 博士在指導各種規模及帶來許多新治療方法的臨床前動物模型計劃中起著舉足輕重的作用。除了他的科學專業知識外，Hill 博士還擁有協調內部及外判資源的深入知識，可產生良好的科學及商業成果。Hill 博士獲得哈特菲爾德理工學院應用生物學學士學位，並獲得聖托馬斯醫學院的藥理博士學位。

Robert J. Rosenthal 博士在開發診斷、治療、醫療裝置及生命科學工具的公司擁有 30 多年經驗。他目前是 Safeguard Scientifics, Inc. 董事會的董事，擔任資本管理委員會主席以及審計及薪酬委員會成員。在加入 Taconic 前，Bob 的高層領導職務包括：IMI Intelligent Medical Implants AG 董事會主席兼行政總裁，該公司是一家為退化病變開發視網膜植入系統的醫療技術公司，另外，他創立了提供生命科學研究工具的 Magellan Biosciences, Inc.，並擔任公司的總裁、行政總裁兼董事。Bob 擁有馬里蘭大學的學士學位、紐約州立大學的碩士學位、埃默里大學的博士學位，以及史丹福大學的行政人員工商管理碩士學位。他以洪堡基金會的客座科學家身份在德國維爾茨堡大學完成博士後研究員職務，隨後在加州大學洛杉磯分校完成另一個博士後研究員職務。

關於 Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences 是獲全許可的囓齒動物基因工程模型及服務的全球領導者。Taconic 成立於 1952 年，旨在提供最佳的動物解決方案，讓客戶得以在全球內獲取、自訂生殖、培育、預處理、測試及分發重要的研究模型。Taconic 是轉基因小鼠及大鼠模型、微生物組、免疫腫瘤小鼠模型及綜合模型設計和繁殖服務的專家企業，在美國及歐洲經營三個服務實驗室及六個繁殖設施，在亞洲與經銷商建立合作關係，並可將動物模型運送至全球幾乎任何地方。

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