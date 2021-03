March 15, 2021 13:04 ET

March 15, 2021 13:04 ET

Communiqué de mise à disposition

Document d’enregistrement universel – Rapport financier annuel 2020

Paris, le 15 mars 2021. Le document d’enregistrement universel d’EDF relatif à l’exercice 2020 a été déposé ce jour auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Les éléments suivants sont intégrés dans le document d’enregistrement universel:

• le rapport financier annuel 2020 ;

• le rapport du Conseil d’administration incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise et les informations relatives à la responsabilité sociale, environnementale et sociétale (y compris la déclaration de performance extra financière et le plan de vigilance);

• le descriptif du programme de rachat d’actions.

Le document d’enregistrement universel est accessible sur le site internet de la société à l’adresse :

https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/investisseurs-actionnaires/informations-reglementees#urd-et-documents-de-reference



Des exemplaires du document d’enregistrement universel sont également disponibles au siège de la Société, 22-30 avenue de Wagram (75008 Paris) sur demande et sans frais.

