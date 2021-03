GLOBAL BIOENERGIES : RESULTATS ANNUELS

Perte nette du Groupe de 11,1 M€ sur l’exercice 2020, en amélioration de 1,6 M€ par rapport à 2019. Trésorerie brute de 15,2 M€ au 15 mars 2021.

Paris, le 15 mars 2021 – Le Conseil d’administration de Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) tenu ce jour a arrêté les comptes annuels 2020, lesquels ont été audités par le Commissaire aux comptes1. Les résultats annuels consolidés font état d’une perte nette de 11,1 M€ sur l’exercice 2020, à rapprocher d’une trésorerie de 15,2 M€ à ce jour, assurant une bonne visibilité à l’entreprise.

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, commente : « 2020 poursuit le mouvement de réduction de la perte amorcé il y a plusieurs années : -14,3 M€ en 2017, -13,6 M€ en 2018 et -12,7 M€ en 2019. Nous avons su tenir en 2020 cet objectif d’amélioration du résultat tout en lançant de nouvelles dépenses dans le cadre de notre développement, avec un accent notamment mis sur la préparation de l’accès au marché dès 2021.

Nos annonces de ces derniers mois ont d’abord indiqué la constitution d’une équipe réunissant les expertises inhérentes aux différents métiers de la cosmétique. Nous avons ensuite annoncé le succès des phases d’évaluation toxicologique et d’enregistrement dans le système réglementaire européen permettant la production, le stockage, le transport et l’utilisation de notre isododécane dans un premier domaine, celui de la cosmétique. Enfin, nous avons exposé notre démarche audacieuse de lancement dans les prochains mois de notre propre gamme de maquillage longue durée, basée sur cet ingrédient. »

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, ajoute : « Notre isododécane nous donne l’opportunité unique d’apporter la naturalité au maquillage longue durée, qui représente à lui seul un marché d’environ 10 milliards d’euros au niveau mondial. La capacité de production de notre démonstrateur est suffisante pour générer sur ce segment des produits finis représentant une valeur marché importante. Nous avons décidé de faire l’effort intense de descendre dans la chaîne de valeur pour valoriser notre innovation au maximum, et aussi pour contribuer en notre nom à la grande quête de naturalité du domaine de la cosmétique.

Nous travaillons tout aussi activement à l’augmentation accélérée de notre production, qui passe par une adaptation fondamentale de notre procédé : il s’agit de prendre appui sur des capacités fermentaires existantes, là où jusqu’alors notre procédé requérait des fermenteurs spécifiques, devant être construits à façon. Cette évolution nous permettra d’accélérer la mise à disposition de produits sans attendre la construction d’usines neuves. Les premières validations en pilote sont très prometteuses, et se traduiront par une nouvelle trajectoire industrielle dont le détail sera exposé prochainement. Notre marque en propre pourra capter une partie de cette production croissante. Le reste sera mis à disposition des grands acteurs du domaine, de façon ordonnée et progressive.

·Compte de résultat du Groupe au 31 décembre 2020

Données en k€ du 01/01/20 du 01/01/19 du 01/01/18 Comptes consolidés au 31/12/20 au 31/12/19 au 31/12/18 Produits d’exploitation 3 276 3 494 2 412 Charges d’exploitation 16 332 17 517 18 088 Effectif moyen (Groupe) 50,7 59,6 69,3 Résultat d’exploitation -13 056 -14 024 -15 676 EBITDA -9 777 -10 527 -12 059 Résultat financier -184 -291 -570 Résultat exceptionnel -172 166 64 Impôts sur les bénéfices (CIR) -2 264 -1 407 -2 546 Résultat net -11 148 -12 741 -13 637

Les produits d’exploitation sont majoritairement constitués des cinq subventions européennes obtenues en 2017 et 2018 associées aux projets de diversification des ressources utilisables pour le procédé. Ces cinq projets ont tous fait l’objet de versements en 2020 du fait de validation d’étapes-clés.

Données en k€ - Groupe 2020 2019 2018 Détail des charges d’exploitation Personnel -4 057 -4 973 -5 120 Industrialisation -5 989 -3 879 -3 713 Variation de stock Isobutène & dérivés 1 314 - - Laboratoire -929 -1 234 -1 386 Locations et maintenance -1 027 -1 259 -1 106 Propriété intellectuelle -693 -736 -900 Amortissements -3 279 -3 496 -3 617 Autres -1 672 -1 939 -2 246 Total -16 332 -17 517 -18 088

Les charges d’exploitation ont connu d’importantes variations en 2020. Tous les postes de dépenses ont sensiblement diminué, à l’exception notable du poste « Industrialisation », lequel incorpore désormais de nouvelles dépenses liées au développement de notre marque propre.

Le détail du poste « Industrialisation » indique les variations suivantes de 2018 à 2020 :

Données en k€ - Groupe 2020 2019 2018 Détail du poste "Industrialisation" Runs démonstrateur de Leuna -2 620 -2 527 -2 337 Runs pilote de Pomacle -583 -731 -522 Etudes d'ingénierie -712 -620 -853 Conversion IBN en isododécane qualité cosmétique -1 313 - - Etudes réglementaires et tests produits -146 - - Développement marque propre -615 - - Total -5 989 -3 879 -3 713

Les dépenses d’exploitation du démonstrateur et du pilote et les études d’ingénierie ont peu varié. Près de 2,1 M€ de nouvelles dépenses sont apparues, d’abord pour la mise au point et le développement de la conversion de l’isobutène produit à Pomacle et Leuna en isododécane de qualité cosmétique, mais aussi pour la conduite et réalisation des études et tests permettant la commercialisation, ainsi qu’au développement de la marque propre.

Les charges d’exploitation restent par ailleurs encore fortement impactées par les frais d’amortissement, et notamment ceux du démonstrateur de Leuna (2,9 M€) initiés le 1er avril 2017 pour une durée de 4 ans. La fin de l’amortissement du démonstrateur à la fin du premier trimestre de cette année 2021 induira une amélioration naturelle du résultat d’exploitation de 2021.

·Bilan du Groupe au 31 décembre 2020

Actif en k€ 31/12/20 31/12/19 31/12/18 Passif en k€ 31/12/20 31/12/19 31/12/18 Immobilisations incorporelles 980 1 226 1 228 Capital 507 436 254 Immobilisations corporelles 1 565 4 452 7 778 Prime d’émission 96 022 90 351 74 207 Immobilisations en cours 129 76 - Report à nouveau -81 292 -68 550 -54 926 Immobilisations financières 1 211 1 065 1 061 Résultat -11 148 -12 741 -13 637 Subventions d’équipement 43 213 383 ACTIF IMMOBILISE 3 885 6 820 10 067 CAPITAUX PROPRES 4 132 9 708 6 280 Stock IBN et dérivés 1 314 - - PROVISIONS 183 192 66 Stock consommables R&D 653 632 598 Créances 4 812 3 280 3 665 Avances conditionnées et emprunts 13 172 9 646 9 356 Disponibilités 14 491 16 553 10 343 Fournisseurs et comptes rattachés 2 698 2 640 3 356 VMP 360 320 412 Dettes fiscales et sociales 1 360 1 088 932 Charges constatées d’avance 283 342 352 Autres dettes et PCA 4 253 4 674 5 446 ACTIF CIRCULANT 21 913 21 128 15 370 DETTES et PCA 21 483 18 048 19 090 TOTAL ACTIF 25 798 27 948 25 436 TOTAL PASSIF 25 798 27 948 25 436

L’actif immobilisé diminue du fait d’investissements matériels limités à moins de 0,3 M€ en 2020 et des amortissements enregistrés pour 3,3 M€. L’encaissement, en décembre, de la première partie du Prêt Garanti par l’Etat (4,9 M€ sur le total obtenu de 6 M€) impacte les « avances conditionnées et emprunts ». Les « autres dettes et Produits Constatés d’Avance » évoluent peu parce que les 2,2 M€ d’encaissements perçus en 2020 au titre des cinq projets bénéficiant de financement européen sont venus compenser les dépenses engagées sur lesdits projets.

·Flux de trésorerie* du Groupe au 31 décembre 2020

Trésorerie au 01/01/2020* 16,02 M€ Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -10,61 M€ Résultat net -11,15 M€ Amortissements & variation du BFR 0,53 M€ Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement -0,30 M€ Investissements matériels -0,30 M€ Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 9,08 M€ Prêt Garanti par l'Etat (4,9M€ encaissés au 31/12 sur total de 6M€) 4,90 M€ Remboursement prêts bancaires et avances remboursables -1,50 M€ Ligne de financement Kepler Cheuvreux 5,68 M€ Trésorerie au 31/12/2020* 14,19 M€

* par convention, les montants repris sont nets des intérêts courus non échus, respectivement de 0,8 M€ au 01/01/2020 et 0,6 M€ au 31/12/2020

Les flux générés par l’activité (-10,6 M€) ont été compensés par l’encaissement d’une partie du Prêt Garanti par l’Etat et par la ligne de financement Kepler Cheuvreux (+10,6 M€). Le solde de l’évolution est traduit par les investissements matériels (-0,3 M€) et le remboursement de la dette (-1,5 M€).

·Faits marquants 2020 et évènements récents

L’année 2020 restera marquée, à l’échelle internationale, par l’émergence de la crise sanitaire liée à l’épidémie Covid-19 et à ses répercussions diverses sur les sociétés et les économies. L’activité du Groupe n’aura pas fait exception. Les sites du pilote et du démonstrateur de Pomacle et Leuna n’ont subi aucune réduction d’activité, mais la Société a dû solliciter le recours à l’activité partielle entre le 16 mars et le 10 avril 2020 pour les salariés du laboratoire d’Evry dont la protection ne pouvait être assurée dans la configuration habituelle des activités, et pour qui le télétravail n’était pas possible. Le volume d’heures chômées sur cette période de quatre semaines a finalement été limité à 2.800 heures, correspondant à un niveau d’activité d’environ 60%. L’activité a pu reprendre à un rythme normal dès le 14 avril 2020, après que les mesures visant à assurer la sécurité des salariés ont été définies, adoptées et appliquées en concertation avec les représentants du personnel.

En conséquence des incertitudes liées à la dégradation de la situation macro-économique la Société a annoncé le 30 avril 2020 envisager un projet de licenciement collectif pour motif économique et a finalement procédé, début juin 2020, au licenciement de 7 salariés.

En dépit des moments difficiles vécus au travers des évènements et décisions exposés ci-dessus, l’année a, dans un premier temps, été l’objet de progrès considérables dans l’appréhension du marché cosmétique et du rôle joué par les dérivés d’isobutène. Dans un deuxième temps, la Société s’est attachée à définir la meilleure stratégie à appliquer pour exploiter au mieux les perspectives identifiées, notamment celle de permettre au segment du maquillage longue durée d’accéder à la naturalité sans perte de performance, après avoir intégré que l’isododécane était la molécule clé de ce segment. La Société a commencé par doter son Conseil d’administration de nouveaux membres issus du domaine de la cosmétique, en accueillant d’abord Corinne Granger, Directrice R&D et Directrice médicale d’ISDIN, puis de Nicolas Cordier, ancien P-DG de la marque de maquillage Make Up For Ever. En septembre 2020, Corinne Granger est devenue Présidente de Global Bioenergies.

Au cours de l’année 2020, la décision de vouloir amorcer ce marché au travers d’une marque propre s’est imposée comme la meilleure façon d’assurer, d’une part, la rétention la plus forte de la valeur ajoutée apportée par notre innovation et d’autre part, de faire connaître, par le lancement de la première marque au monde de maquillage longue durée formulé à partir d’ingrédients naturels, les nouvelles possibilités maintenant ouvertes à ce segment représentant 25% du marché mondial du maquillage. Si cette solution venait à devenir le nouveau standard du maquillage longue durée, elle contribuerait très significativement à augmenter la naturalité du domaine de la cosmétique, et servirait à Global Bioenergies de tremplin vers d’autres domaines.

La Société a par ailleurs solidifié sa situation financière d’abord en obtenant un Prêt Garanti par l’Etat pour un montant total de six millions d’euros, dont 4,9 versés avant le 31/12/2020. Par ailleurs, une ligne de financement en fonds propres signée avec Kepler Cheuvreux a permis de lever près de 5,9 millions d’euros supplémentaires entre septembre et décembre 2020.

