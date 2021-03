Selskabsmeddelelse nr. 2 2021







Holmens Kanal 2 – 12

DK - 1092 København K

Tel. 45 14 00 00











15. marts 2021





Topi Manner trækker sig som kandidat til bestyrelsen for Danske Bank A/S

Topi Manner har trukket sit kandidatur til bestyrelsen for Danske Bank A/S. Beslutningen er truffet på baggrund af indikationer fra Finanstilsynet om, at der under de gældende regler potentielt kan opstå vanskeligheder. Topi Manner er CEO for Finnair, der er en del af en sektor, som er særligt påvirket af COVID-19-pandemien, og der er kunde i banken.

”Jeg havde glædet mig til at blive en del af bestyrelsen i Danske Bank, der er en stærk og vigtig finansiel institution, og jeg mener, at jeg med min erfaring fra sektoren ville kunne bidrage til bankens fortsatte succes. Men på baggrund af indikationerne fra Finanstilsynet mener jeg, at det eneste rigtige er, at jeg trækker mit kandidatur,” siger Topi Manner, administrerende direktør for Finnair.

”Topi Manner er en af Skandinaviens mest talentfulde erhvervsledere med bred erfaring fra den finansielle sektor, og hans kandidatur havde stærk opbakning fra bestyrelsen og storaktionærer i Danske Bank. Vi beklager, at vi som følge af fortolkningen af de gældende regler ikke kan byde ham velkommen i bestyrelsen på nuværende tidspunkt. Vi håber at kunne indstille Topi Manner på et senere tidspunkt,” siger bestyrelsesformand Karsten Dybvad.

Bestyrelsens nomineringsudvalg arbejder løbende på at identificere og rekruttere nye kandidater til bestyrelsen. Udvalget vil fortsætte sit arbejde og herunder overveje konsekvensen af fortolkningen af de gældende regler i forhold til andre potentielle kandidater.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, der jf. selskabsmeddelelse af d. 19. februar finder sted i morgen den 16. marts. Som konsekvens af Topi Manners beslutning om at trække sit kandidatur vil bestyrelsen foreslå valg af otte kandidater til bestyrelsen.

Danske Bank

Bestyrelsen

Kontakt: Pressechef Stefan Singh Kailay, telefon 45 14 14 00





Vedhæftet fil