TORONTO, 15 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (OSK : TSX, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer la promotion de Mme Alix Drapack au poste de chef du développement durable. À titre de membre de l’équipe de haute direction relevant du président, le chef du développement durable supervisera les activités de développement durable de la Société incluant la santé et la sécurité, l’environnement, les relations communautaires et les relations, les ententes et les partenariats avec les Premières Nations.



Mme Drapack s’est jointe à Minière Osisko en 2016 et était jusqu’à tout récemment première vice-présidente au développement durable. Elle est ingénieure professionnelle cumulant plus de 28 ans d’expérience en gestion de projets miniers, environnementaux et de transport au Canada et aux États-Unis, œuvrant au niveau des opérations, du siège social ou à titre de consultante. Alix est titulaire d’un baccalauréat ès sciences appliquées en génie des mines et du traitement minéral de UBC. Elle est aussi titulaire d’une maîtrise en administration des affaires d’Arizona State University et est membre en règle (P. Eng.) de l’Ordre des ingénieurs professionnels de l’Ontario. De 2011 à 2014, à titre de directrice du développement durable de Corporation Minière Osisko, Alix a dirigé le processus d’évaluation environnementale combiné fédéral et provincial pour le projet Hammond Reef d’Osisko et était responsable des démarches auprès des communautés autochtones, des consultations publiques et des relations gouvernementales. Auparavant, elle a élaboré et mis en œuvre le programme de gestion environnementale de TransLink et possède une expérience des opérations minières, ayant travaillé à titre de contremaître de quart à l’usine pour Inco Ltée.

Cette nouvelle nomination reflète l’approche d’Osisko axée sur ses valeurs et son engagement envers les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), alors que la Société fait progresser le gîte de calibre mondial Windfall vers l’étape du développement.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources aurifères au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur du Lac Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d’Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 700 kilomètres carrés).

