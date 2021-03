WISeKey tätigt strategische Investition in FOSSA Systems und entwickelt ein IoT WISeSAT.Space mit erstem Weltraumstart im Q4 2021 / Q1 2022

Die strategische Investition dient der Entwicklung eines WISeSAT PocketQube-Satelliten, der eine sichere Konnektivität für alle IoT-Sektoren (Landwirtschaft, autonome Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge, Smart Cities, Drohnen, Roboter, intelligente Beleuchtung, Server, Computer, Überwachung des Klimawandels, Krypto-Token usw.) ermöglichen soll

Genf, Schweiz - 11. März 2021: WISeKey International Holding Ltd („WISeKey“) (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen für Cybersicherheit, KI und IoT, hat heute den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an FOSSA Systems, ein führendes Luft- und Raumfahrtunternehmen aus Spanien, das sich auf die Entwicklung von Picosatelliten für LEO-Dienste (Low Earth Orbit, Erdnahe Umlaufbahn) konzentriert, bekannt gegeben

Diese strategische Investition ermöglicht es WISeKey, FOSSA Systems in die WISeKey IoT-Plattform zu integrieren, die alle IoT-Sektoren über die Entwicklung eines WISeSaT PocketQube-Satelliten miteinander vernetzt.Beim WISeSaT.Satellite soll es sich um einen Security-IoT-gehärteten FOSSASAT-2E-Satelliten handeln, der darauf abzielt, die Satellitenkosten für die ohnehin schon kleine Cubesat-Größe weiter zu senken.

WISeKey wird diese Technologie seinen IoT-Kunden in einem SaaS-Modell anbieten, das sowohl die Remote-Kommunikation als auch die redundante urbane IoT-Kommunikation umfasst. Die Zielgruppe sind Unternehmen, die ihre Anlagen in großen und unversorgten geografischen Gebieten, beispielsweise auf See, in Wüsten, in den Bergen usw., sicher über eine Satellitenverbindung zu erschwinglichen Preisen vernetzen möchten. Die Trust- und Sicherheitslösungen von WISeKey bieten eine einzigartige Integration in eine End-to-End-Plattform, die in Echtzeit mit dem WISeSat.Satellite kommuniziert, indem sie die Authentizität, Vertraulichkeit und Integrität der Geräte, Objekte, Daten und Transaktionen sicherstellen.

Die INeS-Plattform von WISeKey setzt auf modernste kryptografische Algorithmen, um die höchsten Standards für die Ausstellung, Verwaltung und Validierung digitaler Berechtigungsnachweise für IoT-Geräte zu erfüllen. Dies umfasst nun auch solche Geräte, die mit einem WISeSaT.Satellite vernetzt werden sollen. Diese Plattform ist skalierbar und kann so Umgebungen für Hunderte von Millionen von Geräten und Sensoren unterstützen. Sie ist in der Lage, Daten aus dem Feld ferngesteuert zu erfassen und an das Backend zu übertragen. Weiterhin enthält INeS Funktionen wie Entity Management (beliebige benutzerdefinierte Attribute wie Identitäten, Gruppe, Typ, Rolle und Lebenszyklus), Message Security Policy Management und Business Rules Management. Über die Cloud und die Verbindung von Geräten und Anwendungen ist INeS in der Lage, Berechtigungsnachweise remote zu identifizieren und die Aktivierung, die Deaktivierung, den Widerruf, die Verlängerung und die sichere Provisionierung zu steuern.

Diese Lösung kann in zahlreichen industriellen Anwendungen zu vielerlei Zwecken eingesetzt werden: zur branchenübergreifenden Optimierung der Produktivität durch vorausschauende Wartung von Geräten und Maschinen, zur Schaffung echter Smart Homes mit angeschlossenen Geräten und zur Bereitstellung kritischer Kommunikation zwischen den Geräten, darunter autonome Fahrzeuge, selbstfahrende Autos und Lkw sowie Smart Homes. Die Möglichkeiten sind endlos.

Zwei erste dedizierte Demonstratoren von WISeSaT.Satellite werden den Anfang einer globalen Konstellation bilden, um eine hochleistungsfähige und sichere Konnektivität zu bieten. WISeSAT setzt für dedizierte Konstellationen und kostengünstige In-Orbit-Demonstrationen auf die FOSSA PocketQube-Plattform. Diese neue, konkurrenzfähige Plattform bietet den schnellsten und einfachsten Zugang zum Weltraum, der auf dem Markt erhältlich ist, und dies zu disruptiven Kosten.

Julian Fernandez, CEO von FOSSA Systems, sagte: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit WISeKey, um die Entwicklung einer Konstellation von kostengünstigen IoT-Satelliten, die alle Arten von sicherer IoT-Kommunikation ermöglichen, zu beginnen. Dieses Segment der Satellitenkommunikation verfügt über ein enormes Wachstumspotenzial.“

Carlos Moreira, CEO und Gründer von WISeKey, sagte: „Diese strategische Investition in FOSSA Systems und die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen bringt die Cybersecurity- und Trust-Technologien von WISeKey in den Weltraum. Sie verstärkt die Verbindung mit anderen Elementen des WISeKey-Ökosystems. Wir werden unseren bestehenden Kunden weiterhin innovative Lösungen und modernste Technologien zur Absicherung von Identitäten, Daten und Objekten anbieten und gleichzeitig nach Möglichkeiten suchen, weltweit neue Märkte zu erschließen.“

Über WISeKey

WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Swiss Exchange: WIHN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Cybersicherheit, das derzeit groß angelegte Ökosysteme für digitale Identitäten für Menschen und Objekte betreibt und dabei die Technologien Blockchain, KI und IoT einsetzt. Dabei wird immer der Mensch als Dreh- und Angelpunkt des Internets respektiert. Mikroprozessoren von WISeKey sichern das allgegenwärtige Computing, das das Internet of Everything von heute prägt. Das Internet of Things von WISeKey verfügt über eine Installationsbasis von über 1,5 Milliarden Mikrochips in praktisch allen IoT-Sektoren (vernetzte Autos, intelligente Städte, Drohnen, landwirtschaftliche Sensoren, Fälschungsschutz, intelligente Beleuchtung, Server, Computer, Mobiltelefone, Kryptografietoken usw.). WISeKey ist einzigartig positioniert, um sich am Rand des IoT zu befinden, da unsere Halbleiter eine riesige Menge an Big Data produzieren, die bei der Analyse mit KI (Artificial Intelligence) Industrieanwendungen helfen können, den Ausfall ihrer Ausrüstung vorherzusagen, bevor er eintritt.

Unsere Technologie wird von der Schweizer kryptografischen Root of Trust („RoT“) von OISTE/WISeKey unterstützt und bietet sichere Authentifizierung und Identifizierung in physischen und virtuellen Umgebungen für das Internet of Things, Blockchain und Artificial Intelligence. Der WISeKey RoT dient als gemeinsamer Vertrauensanker, um die Integrität von Online-Transaktionen zwischen Objekten und zwischen Objekten und Personen sicherzustellen.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wisekey.com .

Über FOSSA Systems

FOSSA Systems ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das Picosatelliten (Satelliten unter 1 kg) als vertikal integrierten Service für erdnahe Umlaufbahnen (LEO) entwickelt. Das Unternehmen bietet komplette Inhouse-Lösungen an, vom Design über die Einführung bis hin zum Betrieb.FOSSA Systems liefert Satellitensysteme, Startdienste sowie Satellitendienste und bietet Beratung für deren jeweilige Entwicklung.

FOSSA Systems hat eine standardisierte Picosatelliten-Plattform (Satelliten mit einer Masse von weniger als 1 kg) entwickelt, bei der technologische Miniaturisierung und Massenproduktionstechniken miteinander kombiniert werden. Ziel des Unternehmens ist es, eine Referenzplattform für Institutionen oder Unternehmen anzubieten, die ihre Nutzlast zuverlässig und schnell in den Weltraum bringen wollen, wobei gleichzeitig die Eintrittsbarriere gesenkt und der Kundenstamm erweitert werden soll.FOSSA Systems ist ein Unternehmen, das seine Position im Markt durch seine disruptiven Technologien unter Beweis gestellt hat.

FOSSA Systems hat seit 2019 mit der FOSSASAT-1-Mission durch decodierte Pakete seine Flugerfahrung im Weltraum nachgewiesen. Das Produkt bietet durch die ständige Weiterentwicklung und Innovation der Satellitenplattformen eine nie dagewesene Flexibilität und Agilität auf dem Markt.

Weitere Information finden Sie unter http://Fossa.Systems

