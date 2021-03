WISeKey hace una inversión estratégica en FOSSA Systems y desarrolla un IoT WISeSAT.Space con el primer lanzamiento espacial para el cuarto trimestre del 2021/primer trimestre del 2022

La inversión estratégica servirá para desarrollar un satélite WISeSAT PocketQube y permitir una conectividad segura para todos los sectores del IoT (agrotecnología, vehículos autónomos, EV, ciudades inteligentes, drones, robots, iluminación inteligente, servidores, computadoras, monitoreo de cambios climáticos, tokens de encriptación, etc.)

Ginebra, Suiza: 11 de marzo del 2021: WISeKey International Holding Ltd (“WISeKey”) (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), una empresa de seguridad cibernética, IA e IoT con sede en Suiza, hoy anunció la adquisición de un interés minoritario en FOSSA Systems, una empresa aeroespacial líder en España que se centra en el desarrollo de picosatélites para brindar servicios de órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés).

Esta inversión estratégica permite que WISeKey integre a FOSSA Systems en la plataforma IoT WISeKey que conecta todos los sectores del IoT a través del desarrollo de un satélite WISeSaT PocketQube. WISeSaT.Satellite será un satélite FOSSASAT-2E protegido por seguridad IoT diseñado para reducir aún más los costos de los ya pequeños satélites Cubesat.

WISeKey ofrecerá esta tecnología a sus clientes de IoT en un modelo SaaS que permite comunicaciones IoT urbanas remotas y redundantes para empresas que buscan conectar de forma segura sus activos mediante comunicación satelital, que abarca áreas geográficas grandes y no atendidas, como zonas marítimas, desiertos, montañas, etc., a precios asequibles. Las soluciones WISeKey Trust y Security ofrecen una integración única en una plataforma integral que se comunica en tiempo real con WISeSat.Satellite mediante la autenticidad, confidencialidad e integridad de los dispositivos, los objetos, los datos y las transacciones.

La plataforma INeS de WISeKey utiliza algoritmos criptográficos de vanguardia para cumplir con los más altos estándares de emisión, administración y validación de credenciales digitales para dispositivos IoT y aquellos que se deben conectar con WISeSaT.Satellite. Esta plataforma es escalable para admitir entornos de cientos de millones de dispositivos y sensores, y puede recopilar datos de forma remota desde el campo y transmitirlos al backend. Además, INeS incluye la administración de entidades (cualquier atributo personalizado como identidades, grupos, tipos, funciones y ciclos de vida), administración de políticas de seguridad de los mensajes y administración de reglas empresariales. Gracias a su interacción con la nube y a su conexión de dispositivos y aplicaciones, INeS es capaz de identificar credenciales de forma remota y controlar la activación, desactivación, revocación, renovación y aprovisionamiento seguro.

Esta solución se puede utilizar en varias aplicaciones industriales para optimizar la productividad en todos los sectores mediante el mantenimiento predictivo de los equipos y la maquinaria, crear casas realmente inteligentes con aparatos conectados y proporcionar una comunicación fundamental entre dispositivos, incluidos vehículos autónomos, vehículos y camiones con piloto automático, y casas inteligentes. Las posibilidades son infinitas.

Dos demostradores especializados iniciales de WISeSaT.Satellite serán los primeros de una constelación global que proporcionará un alto rendimiento con conectividad segura. WISeSAT utiliza la plataforma FOSSA PocketQube para la demostración en constelaciones dedicadas y en órbita de bajo costo. Esta nueva plataforma competitiva ofrece el acceso más rápido y sencillo al espacio del mercado con costos disruptivos.

Julián Fernández, director ejecutivo de FOSSA Systems, dijo: “Nos complace colaborar con WISeKey para iniciar el desarrollo de una constelación de satélites de IoT de bajo costo que permiten todos los tipos de comunicaciones seguras de IoT, un segmento de las comunicaciones satelitales que tiene un enorme potencial de crecimiento”.

Carlos Moreira, director ejecutivo y fundador de WISeKey dijo: “Esta inversión estratégica en cooperación con FOSSA Systems lleva las tecnologías de confianza y seguridad cibernética de WISeKey al espacio y refuerza la interconexión con otros elementos de la plataforma del ecosistema WISeKey. Seguimos ofreciendo a nuestros clientes existentes soluciones innovadoras y tecnologías de vanguardia para proteger las identidades, los datos y los objetos, y, al mismo tiempo, buscamos oportunidades para ingresar a nuevos mercados en todo el mundo”.

Acerca de WISeKey

WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Swiss Exchange: WIHN) es una empresa líder en seguridad cibernética global que actualmente implementa ecosistemas de identidad digital a gran escala para personas y objetos utilizando la cadena de bloques, la IA y el IoT, respetando al ser humano como el eje del Internet. Los microprocesadores WISeKey aseguran la informática dominante que da forma al Internet de todo de la actualidad. El IoT de WISeKey cuenta con una base de instalación de más de 1500 millones de microchips en prácticamente todos los sectores del IoT (vehículos conectados, ciudades inteligentes, drones, sistemas contra la falsificación, iluminación inteligente, servidores, computadoras, teléfonos celulares, criptomonedas, etc.). WISeKey se encuentra en una posición única para estar al límite del IoT, ya que nuestros semiconductores producen una gran cantidad de macrodatos que, cuando se analizan con inteligencia artificial, pueden ayudar a las aplicaciones industriales a predecir la falla de sus equipos antes de que ocurra.

Nuestra tecnología, que cuenta con la confianza de la raíz de confianza (“ROT”, por sus siglas en inglés) criptográfica suiza basada en OISTE/WISeKey, proporciona autenticación e identificación seguras, tanto en entornos físicos como virtuales, para el Internet de las cosas, la cadena de bloques y la inteligencia artificial. La ROT de WISeKey funciona como un ancla de confianza común para garantizar la integridad de las transacciones en línea entre objetos y personas. Para obtener más información, visite www.wisekey.com .

Contactos de prensa e inversionistas:

Descargo de responsabilidad:

Acerca de FOSSA Systems

FOSSA Systems es una empresa aeroespacial que desarrolla picosatélites como un servicio integrado verticalmente (satélites de menos de 1 kg) para LEO. La empresa ofrece soluciones completas internas, desde el diseño hasta el lanzamiento y las operaciones. FOSSA Systems proporciona sistemas satelitales, servicios de lanzamiento, servicios satelitales y ofrecen consultoría para su respectivo desarrollo.

FOSSA Systems ha desarrollado una plataforma estandarizada de picosatélites (satélites con una masa inferior a 1 kg) mediante la combinación de la miniaturización tecnológica con técnicas de producción masiva. Nuestro objetivo es ofrecer una plataforma de referencia para las instituciones o empresas que buscan lanzar su carga al espacio de manera confiable y rápida, mientras bajamos la barrera de entrada y expandimos la base de clientes del mercado. FOSSA Systems es una empresa que ha demostrado su posición en el mercado a través de su tecnología disruptiva.

FOSSA Systems, desde el 2019, tiene un legado aéreo comprobado en el espacio a través de paquetes decodificados, gracias a nuestra misión FOSSASAT-1 en el 2019. Nuestros productos ofrecen flexibilidad y agilidad nunca antes vistas en el mercado, a través de la constante evolución e innovación de nuestras plataformas satelitales.

Para obtener más información, visite http://Fossa.Systems .

