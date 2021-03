WISeKey acquiert une participation stratégique dans FOSSA Systems et développe la plateforme IoT WISeSAT.Space. Premier lancement prévu au 4e trimestre 2021 ou au 1er trimestre 2022

Cet investissement stratégique lui permettra de développer un satellite WISeSAT PocketQube et garantira une connectivité sécurisée pour tous les secteurs de l'Internet des objets (aggrotech, véhicules autonomes, véhicules électriques, villes intelligentes, drones, robots, éclairage intelligent, serveurs, ordinateurs, surveillance du changement climatique, jetons cryptographiques, etc.)

Genève, Suisse - 11 mars 2021 : WISeKey International Holding (« WISeKey », SIX : WIHN, NASDAQ : WKEY), une société suisse leader dans le domaine de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT), a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une participation minoritaire dans FOSSA Systems, une entreprise aérospatiale de premier plan basée en Espagne, spécialisée dans le développement de picosatellites pour les services en orbite terrestre basse (Low Earth Orbite ou LEO).

Cet investissement stratégique permet à WISeKey d'intégrer FOSSA Systems dans sa plateforme IoT WISeKey en reliant tous les secteurs de l'IoT grâce au développement d'un satellite WISeSaT PocketQube. Le WISeSaT.Satellite sera un satellite FOSSASAT-2E doté d'une sécurité renforcée par l'IoT, conçu pour réduire davantage les coûts des satellites CubeSat dont la taille est déja minime.

WISeKey proposera cette technologie à ses clients IoT dans un modèle SaaS permettant des communications IoT urbaines distantes et redondantes pour les entreprises qui cherchent à connecter leurs actifs en toute sécurité via des satellites couvrant des zones géographiques étendues et non desservies, telles que les mers, les déserts, les montagnes, etc., le tout à des prix abordables. Les solutions de confiance et de sécurité proposées par WISeKey permettent une intégration unique dans une plateforme de bout en bout qui communique en temps réel avec le WISeSat.Satellite en garantissant l'authenticité, la confidentialité et l'intégrité des appareils, des objets, des données et des transactions.

La plateforme INeS de WISeKey utilise des algorithmes cryptographiques de pointe pour répondre aux normes les plus strictes en matière d'émission, de gestion et de validation des identifiants numériques pour les appareils IoT et, désormais, ceux qui seront connectés au WISeSat.Satellite. Cette plateforme est évolutive afin de prendre en charge des environnements pour des centaines de millions d'appareils et de capteurs, et peut collecter à distance des données sur le terrain pour les transmettre au back-end. En outre, INeS intègre la gestion des entités (tous les attributs personnalisés tels que les identités, le groupe, le type, le rôle et le cycle de vie), la gestion des politiques de sécurité des messages et la gestion des règles opérationnelles. Jouant le rôle d'interface via le cloud pour connecter les périphériques et les applications, INeS est capable d'identifier à distance les informations d'identification et de contrôler l'activation, la désactivation, la révocation, le renouvellement et le provisionnement sécurisé.

Cette solution peut être utilisée dans de nombreuses applications industrielles pour : optimiser la productivité dans tous les secteurs grâce à la maintenance prédictive des équipements et des machines, créer des maisons véritablement intelligentes avec des appareils connectés et assurer une communication critique entre les appareils, y compris les véhicules autonomes, les véhicules sans chauffeur, les camions et les maisons intelligentes. Les possibilités sont infinies.

Les deux premiers démonstrateurs dédiés du WISeSat.Satellite seront les pionniers d'une constellation mondiale de satellites à fournir une haute performance avec une connectivité sécurisée. WISeSAT utilise la plateforme FOSSA PocketQube pour former des constellations dédiées et réaliser une démonstration en orbite à faible coût. Cette nouvelle plateforme compétitive offre l'accès le plus rapide et le plus simple du marché à l'espace, à des coûts défiant toute concurrence.

Julian Fernandez, PDG de FOSSA Systems, a déclaré : « Nous sommes très heureux de collaborer avec WISeKey pour lancer le développement d'une constellation de satellites IoT à faible coût permettant toutes sortes de communications sécurisées IoT, un segment de communications par satellite qui a un énorme potentiel de croissance. »

Carlos Moreira, PDG et fondateur de WISeKey, a déclaré : « Cet investissement stratégique et notre coopération avec FOSSA Systems permettront d'apporter les technologies de cybersécurité et de confiance de WISeKey dans l'espace et de renforcer l'interconnexion avec d'autres éléments de l'écosystème WISeKey. Nous continuons à fournir à nos clients existants des solutions innovantes et des technologies de pointe pour sécuriser les identités, les données et les objets, tout en cherchant des opportunités d'entrer sur de nouveaux marchés à travers le monde. »

À propos de WISeKey

WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Swiss Exchange: WIHN) est un leader mondial en matière de cybersécurité et déploie actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle pour les personnes et les objets utilisant la Blockchain, l'IA et l'IoT, tout en respectant l'être humain comme pierre angulaire de l'Internet. Les microprocesseurs WISeKey sécurisent l'informatique omniprésente qui façonne l'« Internet of Everything » d'aujourd'hui. WISeKey IoT dispose d'une base installée de plus de 1,5 milliard de micropuces dans la quasi-totalité des secteurs de l'Internet des objets (voitures connectées, villes intelligentes, drones, capteurs agricoles, anti-contrefaçon, éclairage intelligent, serveurs, ordinateurs, téléphones mobiles, jetons cryptographiques, etc.). WISeKey est idéalement positionnée pour être à la pointe de l'IoT, car ses semi-conducteurs produisent une énorme quantité de « Big Data » qui, lorsqu'elle est analysée avec l'intelligence artificielle (IA), peut permettre aux applications industrielles de prévoir la défaillance de leur équipement afin de l'éviter.

Notre technologie est approuvée par la fondation OISTE/La Root of Trust (« RoT ») cryptographique de WISeKey basée en Suisse. Elle offre une authentification et une identification sécurisées dans des environnements physiques et virtuels pour l'IoT, la Blockchain et l'intelligence artificielle. La RoT de WISeKey est un gage de confiance qui garantit l'intégrité des transactions en ligne entre les objets, ainsi qu'entre les objets et les personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wisekey.com .

À propos de FOSSA Systems

FOSSA Systems est une société aérospatiale axée sur le développement de picosatellites (satellites < 1 kg) pour les services en orbite terrestre basse. La société propose des solutions complètes internalisées, de la conception au lancement et à l'exploitation. FOSSA Systems fournit des systèmes satellites, des services de lancement, des services par satellite et offre des services de conseil pour leur développement.

FOSSA Systems a développé une plateforme de picosatellite (satellite d'une masse inférieure à 1 kg) standardisée combinant miniaturisation technologique et techniques de production de masse. Notre objectif est d'offrir une plateforme de référence aux institutions ou aux entreprises qui cherchent à lancer leur charge utile dans l'espace de manière fiable et rapide, tout en réduisant les obstacles à l'entrée et en élargissant la base de clients du marché. FOSSA Systems a su établir sa position sur le marché grâce à sa technologie de rupture.

Le groupe a fait ses preuves en matière de vol dans l'espace grâce au décodage de paquets, lors de sa mission FOSSASAT-1 en 2019. Notre produit offre une flexibilité et une agilité inégalées sur le marché, grâce à l'évolution et l'innovation constantes de nos plateformes satellites.

