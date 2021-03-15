WISeKey对FOSSA Systems进行战略投资，并开发物联网WISeSAT.Space，计划于2021年第四季度/2022年第一季度完成首次太空发射

这笔战略投资将用于开发WISeSAT PocketQube微型卫星，并为所有物联网领域（农业技术、自动驾驶汽车、电动汽车、智慧城市、无人机、机器人、智能照明、服务器、计算机、气候变化监控、加密令牌等）实现安全连接

瑞士日内瓦 - 2021年3月11日：瑞士的网络安全、人工智能和物联网公司WISeKey国际控股有限公司（“WISeKey”，瑞士证券交易所代码：WIHN，纳斯达克代码：WKEY）于今日宣布收购西班牙领先航空航天公司FOSSA Systems的少数股权，该公司专注于开发用于近地轨道(LEO)服务的微型卫星。

这项战略投资使得WISeKey能够将FOSSA Systems集成到WISeKey物联网平台，并通过开发WISeSaT PocketQube微型卫星，打通所有物联网领域的连接脉络。WISeSaT.Satellite将成为一颗经安全物联网保护的FOSSASAT-2E级卫星，其设计旨在进一步缩减小规模立方星的卫星成本。

WISeKey将以SaaS模式为其物联网客户提供此项技术，实现远程和冗余的城市物联网通信，从而安全连接客户公司资产，并通过卫星通信以适中的价格覆盖服务缺失的海域、沙漠和高山等大型区域。WISeKey信任与安全解决方案可以独特方式集成到一个端到端平台中，该平台可与WISeSat.Satellite进行实时通信，同时确保设备、对象、数据和交易的真实性、机密性和完整性。

WISeKey的INeS平台使用十分先进的加密算法，可满足物联网设备以及将要与WISeSaT.Satellite连接的设备在电子证书的签发、管理、验证方面的最高标准。此平台具有可扩展性，可支持包含数亿个设备和传感器的环境，能从现场远程收集数据并传输到后端。此外，INeS还具有实体管理（可管理身份、群组、类型、角色和生命周期等自定义属性）、消息安全策略管理和业务规则管理功能。通过云端的交互和与设备及应用的连接，INeS能够远程识别证书并控制激活、停用、撤销、续订和安全配置等操作。

该解决方案可用于多个行业应用：对设备和机械进行预测性维护以优化各行业产能；利用互联家电设备打造智能家居；为自动驾驶车辆（包括小汽车和卡车）以及智能家居等设备提供关键的交互通信，等等。有无限种可能可以探索。

WISeSaT.Satellite的两台原始专用演示系统是全球卫星群中首次提供高性能和安全连接的演示系统。WISeSAT利用FOSSA PocketQube平台进行专用卫星群的低成本在轨演示；这一极具竞争力的新平台以颠覆性的低成本提供了市场上最快速、最简便的太空通信途径。

FOSSA Systems首席执行官Julian Fernandez表示：“我们很高兴与WISeKey合作，着手开发低成本物联网卫星群，实现多种形式的物联网安全通信，共同发掘卫星通信领域的巨大发展潜力。”

WISeKey首席执行官兼创始人Carlos Moreira表示：“此次对FOSSA Systems的战略投资和合作，不仅可将WISeKey的网络安全和信任技术引入太空，还加强了与WISeKey生态系统平台上其他元素的互连互通。我们会继续为现有客户提供创新的解决方案和先进的技术，以确保身份、数据和对象的安全，同时寻求进入全球新市场的机会。”

关于WISeKey

WISeKey（纳斯达克代码：WKEY；瑞士证券交易所代码：WIHN）是一家领先的全球网络安全公司，本着“万物互联人为本”的理念，正致力于利用区块链、人工智能和物联网技术，部署针对人和设备的大规模数字身份生态系统。WISeKey微处理器为塑造当今万物互联的普适计算提供了保障。WISeKey物联网拥有超过15亿块微芯片的安装基数，真正遍布于所有物联网领域（联网汽车、智慧城市、无人机、农用传感器、防伪产品、智能照明、服务器、计算机、移动电话、加密货币等）。 WISeKey在物联网的前沿领域拥有独特优势，因为我们的半导体组件可生成大量大数据，当使用人工智能(AI)进行分析时，这些数据可以帮助行业应用在设备发生故障之前作出预测。

我们的技术受到了OISTE的信任，WISeKey基于瑞士的加密可信根(RoT)能在物理和虚拟环境中为物联网、区块链和人工智能应用提供安全的验证和识别服务。WISeKey RoT充当着公共信任锚点，可确保设备之间及设备与人之间的在线交易诚信。有关更多信息，请浏览 www.wisekey.com 。

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关于FOSSA Systems

FOSSA Systems是一家航空航天公司，专注研发用于近地轨道纵向一体化服务的微型卫星（重量小于1kg）。该公司提供从设计到发射和运营的完整内部解决方案。FOSSA Systems提供卫星系统、发射服务、卫星服务以及各个研发方向的咨询服务。

FOSSA Systems将技术微型化与大规模生产技术相结合，开发了一个标准化的微型卫星平台（重量小于1kg的卫星）。公司的目标是为希望将其有效负载可靠、快速地发射到太空的机构或公司提供参考平台，同时降低准入门槛并扩大市场客户群。FOSSA Systems通过其颠覆性技术巩固了公司在市场中的领先地位。

FOSSA Systems在2019年执行了FOSSASAT-1发射任务，通过解码数据包证明了微型卫星在太空的可行性。通过我们卫星平台的不断发展和创新，我们的产品提供了市场上独树一帜的灵活性和敏捷性。

有关更多信息，请浏览 http://Fossa.Systems

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董事兼首席执行官



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