VAL-D’OR, Québec, 15 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION EXPLORATION ILEDOR (« Iledor » ou la « Société ») (NEX : ILE.H) est heureuse d’annoncer la levée totale en date de ce jour des interdictions d’opérations par la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta et l’Autorité des Marchés Financiers. Ces interdictions avaient été prononcées suite à l’inhabilité d’Îledor à déposer ses états financiers annuels audités pour l’exercice terminé le 31 juillet 2013 et ses états financiers trimestriels pour la période terminée le 31 octobre 2013. Cette levée fait suite au dépôt par Îledor de tous les documents d’information continue périodique prévus par la législation.



Conformément à l’Instruction générale 12-202 relative à la levée de certaines interdictions d'opérations, Ïledor s’engage à tenir une assemblée annuelle dans un délai de 3 mois après la date de ladite levée.

La Société ayant cessé ses activités minières activement, la direction et le conseil d’administration d’Îledor poursuivent donc leur évaluation de diverses alternatives stratégiques pour le repositionnement de la Société dans le meilleur intérêt de ses actionnaires. Ces efforts s’inscrivent dans la perspective de réaliser une transaction majeure qui puisse résulter en un changement dans les activités de la Société et une réadmission rapide à la négociation des titres d’Îledor à la Bourse de croissance TSX.

En effet, le conseil d’administration de la Société a des obligations fiduciaires envers ses actionnaires d’examiner toutes les avenues possibles afin de faire i) fructifier l’avoir des actionnaires, ii) préserver son fonds de roulement et iii) offrir le meilleur usage possible de son statut de véhicule public.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Monsieur Bertrand Brassard, Président et Chef de la direction au (418) 817-0806.

La Bourse de croissance TSX/NEX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX/NEX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. Les énoncés faits au présent communiqué qui ne sont pas historiques sont des « énoncés de nature prospectives » et le lecteur est avisé que de tels énoncés ne sont pas des garanties de leur réalisation dans le futur et que les développements et résultats actuels peuvent varier de façon matérielle de ceux-ci dans ces « énoncés de nature prospectives ».