Finanzresultate für das Geschäftsjahr 2020 – Highlights

Substanzieller Anstieg der Aufträge: Auftragseingang erhöhte sich auf CHF 855.2 Mio. (2019: CHF 638.6 Mio.) Jahreswachstum von 38.5% in Lokalwährungen bzw. 33.9% in Schweizer Franken Weitere Beschleunigung des Wachstumstrends in der zweiten Jahreshälfte

Umsatz von CHF 730.9 Mio. (2019: CHF 636.8 Mio.) Jahreswachstum von 18.7% in Lokalwährungen und 14.8% in Schweizer Franken Zweistelliges Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2020 in beiden Geschäftssegmenten Umsatzwachstum in zweiter Jahreshälfte von 27.8% in Lokalwährungen bzw.

23.5% in Schweizer Franken

Ausgewiesenes Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von CHF 159.1 Mio. (2019: CHF 122.8 Mio.) Erhöhung der ausgewiesenen EBITDA-Marge auf 21.8% (2019: 19.3%)

Ausgewiesener Jahresgewinn von CHF 103.7 Mio. (2019: CHF 73.2 Mio.) Reingewinnmarge von 14.2% (2019: 11.5%) Erhöhung des ausgewiesenen Gewinns pro Aktie um 40.6% auf CHF 8.69

(2019: CHF 6.18)



Operative Leistungen 2020 und weitere wichtige Informationen

Gesundheitsschutz der Tecan-Mitarbeitenden auch während der Covid-19-Pandemie gewährleistet

Sicherung der globalen Produktion und des Geschäftsbetriebs zur reibungslosen Unterstützung der Kunden

Reaktion auf beispiellose Verlagerung und Erhöhung der Nachfrage nach bestimmten Produktlinien durch Sicherstellung der Materialversorgung und Ausweitung der Produktion

Einsatz der Automatisierungstechnologie von Tecan zur globalen Ausweitung der Covid-19-Testkapazitäten bei bestehenden und neuen Partnern

Markteinführung von DreamPrep™ NAP zur Vereinfachung der Nukleinsäure-Extraktion

Bedeutende Fortschritte bei Entwicklungsprojekten in beiden Geschäftssegmenten zur Vorbereitung wichtiger Produkteinführungen in den Jahren 2021 und 2022

Vorgeschlagene Dividendenerhöhung von CHF 2.20 auf CHF 2.30 je Aktie

Ausblick 2021



Prognostiziertes Wachstum des Jahresumsatzes in Lokalwährungen im mittleren einstelligen bis mittleren Zehner-Prozentbereich Starke Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr aufgrund des hohen Auftragsbestands und der anhaltend hohen Nachfrage erwartet; Entwicklungen in der zweiten Jahreshälfte 2021 mit grösserer Unsicherheit behaftet

Ausgewiesene EBITDA-Marge für das Gesamtjahr wird mindestens auf dem Niveau von 2020 erwartet, trotz des aktuell ungünstigeren Währungsumfelds und fehlender Sondereffekte

Männedorf, Schweiz, 16. März 2021 – Aufgrund der hohen Nachfrage nach Covid-19-relevanten Produkten verzeichnete die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) in einem aussergewöhnlichen und anspruchsvollen Jahr 2020 ein deutliches Wachstum von Umsatz und Gewinn.

Dr. Achim von Leoprechting, CEO von Tecan, kommentierte: «Ich bin sehr stolz darauf, dass Tecan einen so wesentlichen Anteil an der globalen Reaktion auf Covid-19 hatte. Möglich war das nur, weil unsere Mitarbeitenden sich der Herausforderung der Pandemie gestellt und unsere Kunden kompetent, reaktionsschnell und mit enormem Engagement unterstützt haben.

Die Automatisierung von komplexen Abläufen im Labor bildet das Kerngeschäft von Tecan. Als das Virus sich auf der ganzen Welt auszubreiten begann, waren wir gut vorbereitet, um unsere Ressourcen schnell auf die Bekämpfung von Covid-19 zu fokussieren und unsere Kunden bei der Erforschung und Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen sowie in noch grösserem Umfang bei der Kapazitätserweiterung für Diagnosetests zu unterstützen. Für die Zukunft bieten sich grosse Chancen, um auf den Erkenntnissen aus der globalen Reaktion auf Covid-19 aufzubauen und diese auch mit Fokus auf Krebs, Stoffwechselerkrankungen und andere Infektionskrankheiten anzuwenden. Mit unserem umfassenden Portfolio an bestehenden Produkten und neuen wichtigen Markteinführungen, die wir in den Jahren 2021 und 2022 erwarten, sind wir zuversichtlich und freuen uns darauf, weiterhin Innovationen voranzutreiben, die der Gesundheitsversorgung und dem Leben der Menschen zugutekommen.»

Finanzresultate 2020 und zweite Jahreshälfte

Im Berichtsjahr verzeichnete Tecan deutlich steigende Auftragszahlen bei Produktlinien, die den weltweiten Kampf gegen die Covid-19-Pandemie unterstützen. Der Auftragseingang erhöhte sich um 33.9% auf CHF 855.2 Mio. (2019: CHF 638.6 Mio.) bzw. um 38.5% in Lokalwährungen. Nachdem er in der ersten Jahreshälfte bereits um 24.3% in Lokalwährungen zugelegt hatte, folgte im zweiten Halbjahr ein noch stärkerer Anstieg um 51.8% in Lokalwährungen. Der Auftragsbestand wuchs im Gesamtjahr sogar noch deutlich schneller als der Auftragseingang und erreichte per 31. Dezember 2020 ein Rekordhoch.

Im Geschäftsjahr 2020 steigerte Tecan den Umsatz um 14.8% auf CHF 730.9 Mio. (2019: CHF 636.8 Mio.), was einem Anstieg von 18.7% in Lokalwährungen entspricht. In der zweiten Jahreshälfte beschleunigte sich der Wachstumstrend hier ebenfalls. Die Umsätze erhöhten sich um 23.5% in Schweizer Franken und um 27.8% in Lokalwährungen. Aufgrund des Testbedarfs bei Covid-19 stieg die Nachfrage nach Pipettenspitzen erheblich. Infolgedessen wuchsen auch die gesamten wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen, Verbrauchsmaterialien und Reagenzien im Gesamtjahr 2020 um 26.2% in Lokalwährungen und um 21.3% in Schweizer Franken. Ihr Anteil am Gesamtumsatz betrug 43.6% (2019: 41.3%).

Das ausgewiesene Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; EBITDA) stieg im Geschäftsjahr 2020 in Schweizer Franken um 29.6% auf CHF 159.1 Mio. (2019: CHF 122.8 Mio.). Für den Anstieg des ausgewiesenen EBITDA waren hauptsächlich Skaleneffekte infolge signifikant höherer Volumina verantwortlich. Neben allgemeinen Mengenvorteilen wirkte sich die besonders günstige Kostenbasis positiv auf das ausgewiesene EBITDA aus, weil sie noch nicht vollständig an die nachhaltige Unterstützung des Geschäfts angepasst war. Zusätzlich verbesserte sich die Ergebnisentwicklung durch einen einmaligen positiven Effekt aus der Anpassung des Schweizer Vorsorgeplans und die Aktivierung höherer Entwicklungskosten aus Projekten, die vor der Markteinführung standen. Andererseits wirkten sich die Wechselkursschwankungen der wichtigsten Währungen gegenüber dem Schweizer Franken negativ auf das ausgewiesene EBITDA aus, von der Höhe her vergleichbar mit den einmaligen positiven Effekten.

Demgemäss erhöhte sich die ausgewiesene EBITDA-Marge um 250 Basispunkte auf 21.8% des Umsatzes (2019: 19.3%). Bei Zugrundelegung konstanter Wechselkurse im Vergleich zum Jahr 2019 hätte die ausgewiesene EBITDA-Marge 22.5% des Umsatzes betragen.

Der für das Jahr 2020 ausgewiesene Gewinn stieg um 41.7% auf CHF 103.7 Mio. (2019: CHF 73.2 Mio.). Dank des besseren Finanzergebnisses erhöhte sich der Reingewinn stärker als das Betriebsergebnis (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT). Die Reingewinnmarge belief sich auf 14.2% des Umsatzes (2019: 11.5%). Der Gewinn pro Aktie stieg deutlich auf CHF 8.69 (2019: CHF 6.18).

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit hat sich auf CHF 208.3 Mio. mehr als verdoppelt (2019: CHF 98.8 Mio.). Ausschlaggebend dafür war der stärkere Fokus auf die Bereiche Zahlungseingänge und Zahlungsmitteldisposition. Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit entsprach 28.5% des Umsatzes (2019: 15.5%).

Informationen nach Geschäftssegmenten

Life Sciences Business (Endkundengeschäft)

Im Berichtsjahr wuchs der Umsatz des Geschäftssegments Life Sciences Business deutlich um 13.2% auf CHF 408.8 Mio. (2019: CHF 361.2 Mio.). In Lokalwährungen entspricht dies einem Wachstum von 18.7%. Das Geschäftssegment verzeichnete eine starke Nachfrage nach Produkten, die zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie eingesetzt werden, vor allem nach Liquid-Handling-Instrumenten und Automations-Workstations sowie den dazugehörigen Einwegpipettenspitzen.

Trotz des starken Umsatzzuwachses waren Teile des Geschäftssegments Life Sciences Business auch mit erheblich negativen Auswirkungen konfrontiert, da Kunden ihre Labors schlossen oder Zugangsbeschränkungen einführten, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verlangsamen. Zu den betroffenen Produktgruppen gehörten Detektionsinstrumente, Forschungsreagenzien für das Next-Generation Sequencing (NGS) sowie Verbrauchsmaterialien zur Probenvorbereitung für die Massenspektrometrie.

In der zweiten Jahreshälfte beschleunigte sich das Umsatzwachstum weiter. In Lokalwährungen erhöhten sich die Umsätze um 26.2%.

Der Auftragseingang im Geschäftssegment Life Sciences Business wuchs deutlich stärker als die im Geschäftsjahr 2020 erfassten Erlöse und der Auftragsbestand stieg mit einer hohen zweistelligen Rate.

Das ausgewiesene Betriebsergebnis des Segments (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) steigerte sich auf CHF 78.2 Mio. (2019: CHF 56.7 Mio.). Die Betriebsrendite erhöhte sich auf 17.4% des Umsatzes (2019: 15.1%). Diese positive Entwicklung resultierte in erster Linie aus dem Umsatzwachstum und dem hohen Deckungsbeitrag des Geschäfts mit Verbrauchsmaterialien.

Partnering Business (OEM-Geschäft)

Das Geschäftssegment Partnering Business erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von CHF 322.1 Mio. (2019: CHF 275.7 Mio.). Dies entspricht einem Zuwachs von 18.8% in Lokalwährungen und von 16.8% in Schweizer Franken.

Ähnliche Trends wie im Geschäftssegment Life Sciences Business wurden auch im Geschäftssegment Partnering Business beobachtet, wobei Automationsplattformen, OEM-Komponenten und Einwegpipettenspitzen zur Unterstützung von Covid-19-Tests stark nachgefragt wurden. Hingegen sanken die Umsätze mit Kunden, die in anderen Bereichen der In-vitro-Diagnostik tätig sind. Der Segmentumsatz stieg im zweiten Halbjahr um 30.0 % in Lokalwährungen und um 27.9 % in Schweizer Franken.

Im Geschäftssegment Partnering Business nahm der Auftragseingang ebenfalls deutlich stärker zu als der Umsatz.

Das Betriebsergebnis des Segments (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) stieg auf CHF 59.1 Mio. (2019: CHF 46.2 Mio.), wobei die Betriebsrendite 18.3% des Umsatzes betrug (2019: 16.7%).

Ergänzende Informationen

Regionale Entwicklung

In Europa stieg der Umsatz von Tecan im Gesamtjahr um 9.6% in Lokalwährungen und um 7.6% in Schweizer Franken. Die Umsatzsteigerung wurde durch das Geschäftssegment Life Sciences Business angetrieben, dies aufgrund von Instrumenteninstallationen zur Unterstützung PCR-basierter Tests im Rahmen der europäischen Bemühungen, um die Covid-19-Pandemie zu bekämpfen. Der Umsatz im Geschäftssegment Partnering Business ging in Europa dagegen zurück. Mehrere Kunden verzeichneten einen Nachfragerückgang, da die Anzahl der Arztbesuche rückläufig war und dadurch weniger diagnostische Routinetests durchgeführt wurden; zudem war der Zugang zu Labors eingeschränkt. In der zweiten Jahreshälfte beschleunigte sich das Umsatzwachstum in Lokalwährungen um 12.9%.

In Nordamerika stieg der Umsatz 2020 um 24.9% in Lokalwährungen und um 19.5% in Schweizer Franken, wobei beide Geschäftssegmente zweistellige Zuwächse in Lokalwährungen erzielten. Wegen der deutlich höheren Nachfrage nach Covid-19-relevanten Produkten erhöhte sich der Umsatz im zweiten Halbjahr sogar um 43.3% in Lokalwährungen.

In Asien erzielte Tecan ein markantes Umsatzplus von 22.7% in Lokalwährungen und von 17.5% in Schweizer Franken. Diese Dynamik wurde von zweistelligen Wachstumsraten in beiden Geschäftssegmenten angetrieben. In China fiel das Wachstum noch höher aus als in Asien insgesamt. Damit stieg das Gesamtvolumen des China-Geschäfts auf mehr als CHF 80 Mio. In der zweiten Jahreshälfte erhöhte sich der Umsatz in Asien um 20.8% in Lokalwährungen und um 16.8% in Schweizer Franken.

Operative Leistungen im Geschäftsjahr 2020

Im Geschäftsjahr 2020 konzentrierten sich die Prioritäten von Tecan darauf, den Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden zu gewährleisten, Unterbrechungen in der Lieferkette und im Frachtverkehr zu vermeiden und die Betriebskontinuität sicherzustellen, um den Kunden auch in dieser schwierigen Zeit zur Seite stehen zu können. Durch die Umsetzung dieser Massnahmen konnten alle Produktionsstätten von Tecan ihren Betrieb uneingeschränkt fortführen und waren stets in der Lage, ihre Kunden zu unterstützen.

Angesichts der deutlichen Ausweitung der klinischen Covid-19-Tests und der hohen Kundennachfrage im Zusammenhang mit der weltweiten Pandemie hat Tecan eine Reihe von Massnahmen getroffen, um die Materialversorgung sicherzustellen und die Kapazitäten sowie die Lieferfähigkeit für bestimmte Produktlinien, einschliesslich bestimmter Instrumentenplattformen und der Einwegpipettenspitzen, zu erhöhen. Im Oktober 2020 gab Tecan bekannt, dass das US-Verteidigungsministerium und das US-Gesundheitsministerium einen Auftrag in Höhe von USD 32.9 Mio. (CHF 29.8 Mio.) vergeben haben, um den Aufbau einer US-Produktionsstätte für Pipettenspitzen für Covid-19-Tests zu unterstützen. Diese Zahlungen hatten keinen Einfluss auf die Erfolgsrechnung. Das neue Werk beginnt voraussichtlich im Herbst 2021 mit der Herstellung von Pipettenspitzen. Der Aufbau der US-amerikanischen Fertigung ergänzt damit die Massnahmen, die Tecan bereits durchgeführt hat, um die globale Produktionskapazität an anderen Standorten zu erhöhen.

Während des gesamten Berichtsjahrs unterstützte Tecan die Kunden in der Forschung und Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen sowie bei der Kapazitätserweiterung für Covid-19-Diagnosetests. Individuelle Labore und grosse Laborketten, neu errichtete Testzentren mit hoher Kapazität sowie Diagnostikunternehmen aus aller Welt nutzten die Instrumente und Verbrauchsmaterialien von Tecan, um das Testen zu automatisieren und auszuweiten.

Im August 2020 kündigte Tecan eine neue Kooperation mit Thermo Fisher Scientific an. Damit soll der steigenden globalen Nachfrage mit einem noch höheren Durchsatz von PCR-basierten Covid-19-Tests entsprochen werden. Die Thermo Fisher Scientific Amplitude Solution ist ein molekulardiagnostisches Testsystem, mit dem sich bis zu 8‘000 Proben an einem einzigen Tag analysieren lassen. Das System umfasst Instrumente aus der Fluent Laboratory Workstation-Familie von Tecan sowie die Software Introspect, eine Softwarelösung, um die Nutzung von Instrumenten und den Einsatz von Verbrauchsmaterialien zu analysieren.

Um die umfassende Genomikstrategie von Tecan weiter voranzutreiben, wurde Anfang 2020 DreamPrep™ NAP auf dem Markt eingeführt, eine integrierte, vollständig automatisierte Lösung zur Vereinfachung der Workflows bei der Nukleinsäure-Extraktion für zahlreiche Genomikanwendungen. Sie verbindet die hohe Produktivität und Präzision der Fluent-Automationsplattform mit einem Tecan-Reader zur integrierten Quantifizierung und Normalisierung. Dank DreamPrep NAP konnten Labore schnell und effektiv ihr Volumen für Covid-19-Tests steigern.

Gleichzeitig investierte Tecan weiter in die Forschung und Entwicklung, um das beschleunigte Wachstum des Unternehmens langfristig zu sichern. Tecan nutzte zudem neue digitale Tools, wie beispielsweise modernste 3D-Simulationen, um Entwicklungsprojekte trotz der Zugangsbeschränkungen an eigenen Standorten oder bei Kunden wie geplant voranzutreiben. Mehrere Projekte stehen nun vor der Markteinführung, sodass in beiden Geschäftssegmenten in den Jahren 2021 und 2022 mit wichtigen neuen Produkten zu rechnen ist. Im Geschäftssegment Life Sciences Business liegt der Schwerpunkt der neuen Produkte auf anwendungsspezifischen Anforderungen für Forschungs- und klinische Labors. Im Geschäftssegment Partnering Business beziehen sich die Projekte auf zentrale Anwendungsbereiche von Tecan, etwa die Molekulardiagnostik und die Proteinanalyse. Dabei reicht das jährliche Umsatzpotenzial der einzelnen Projekte von einem einstelligen Millionen-Franken-Betrag bis in den deutlich zweistelligen Bereich.

Solide Bilanz – hohe Eigenkapitalquote

Zum 31. Dezember 2020 belief sich die Eigenkapitalquote von Tecan auf 66.2% (31. Dezember 2019: 70.1%). Die Nettoliquidität (flüssige Mittel plus kurzfristiger Termingelder abzüglich Bankverbindlichkeiten und -kredite) erreichte CHF 467.7 Mio. (30. Juni 2020: CHF 354.0 Mio.; 31. Dezember 2019: CHF 312.4 Mio.).

Auf Basis des erneut gesteigerten Periodengewinns im Jahr 2020 sowie der nachhaltig positiven Geschäftsaussichten wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Erhöhung der Dividende von CHF 2.20 auf CHF 2.30 je Aktie vorschlagen. Die Hälfte der Dividende, d.h. CHF 1.15, wird als Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen ausgeschüttet und erfolgt daher ohne Abzug der Verrechnungssteuer.

Veränderung im Verwaltungsrat

Lars Holmqvist, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2015, wird sich an der Generalversammlung am 17. April 2021 nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Der Verwaltungsrat dankt Lars Holmqvist für seinen langjährigen Einsatz und seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens. Bis zur ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2022 wird der Verwaltungsrat nur noch aus sechs Mitgliedern bestehen.

Ausblick 2021

Aufgrund des hohen Auftragsbestands und der anhaltend hohen Nachfrage nach Instrumenten und Verbrauchsmaterialien erwartet Tecan für die erste Jahreshälfte 2021 eine sehr gute Geschäftsentwicklung. Die Nachfragetrends für Covid-19-bezogene Produkte sind in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 mit grösserer Unsicherheit behaftet. Daher kann auch ein Umsatzrückgang in der zweiten Jahreshälfte 2021 im Vergleich zur sehr hohen Basis der Vorjahresperiode nicht ausgeschlossen werden. Andererseits erwartet Tecan insbesondere für das zweite Halbjahr eine gewisse Erholung und ein positiveres Marktumfeld in Bereichen, die von der Pandemie negativ betroffen waren, wie der Life-Science-Forschung, dem Pharmasektor und den diagnostischen Tests in anderen Bereichen als Covid-19.

Deshalb geht Tecan für das Geschäftsjahr 2021 von einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen bis mittleren Zehner-Prozentbereich in Lokalwährungen aus.

Diese Prognosen beruhen auf der Annahme, dass es zu keinen Lieferkettenunterbrechungen kommt und dass alle Produktionsstätten ihren Betrieb vollumfänglich fortführen können.

Trotz eines stärker negativ geprägten Währungsumfelds und fehlender Sondereffekte aus dem Vorjahr rechnet Tecan damit, dass die ausgewiesene EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2021 mindestens das Vorjahresniveau von 21.8% des Umsatzes erreichen wird.

Die Erwartungen zur Rentabilität basieren auf prognostizierten Durchschnittskursen für das Gesamtjahr 2021, wonach ein Euro CHF 1.08 entspricht (tatsächlicher Durchschnittskurs 2020: 1.07) und ein US-Dollar CHF 0.90 (tatsächlicher Durchschnittskurs 2020: 0.94).

Mögliche Akquisitionen im Jahresverlauf schliesst dieser Ausblick für 2021 nicht mit ein.

Finanzbericht und Webcast

Der vollständige Jahresbericht 2020 kann auf der Website des Unternehmens unter www.tecan.com in der Rubrik Investor Relations abgerufen werden.

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020 werden heute um 9.00 Uhr (MEZ) in einer Medien- und Finanzanalystenkonferenz kommentiert. Interessierte können die Präsentation auch mittels Audio-Webcast live auf www.tecan.com mitverfolgen. Ein Link zum Webcast wird unmittelbar vor Beginn der Präsentation aufgeschaltet.

Einwahlnummern bei telefonischer Einwahl:

Für Teilnehmer aus Europa: +41 (0)58 310 50 00 oder +44 (0)207 059 107 0613 (UK)

Für Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 631 570 5613

Die Einwahl sollte möglichst 15 Minuten vor Beginn der Konferenz erfolgen.

Nächste Termine

Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre von Tecan findet am 13. April 2021 statt.

Der Bericht zum ersten Halbjahr 2021 wird am 18. August 2021 veröffentlicht.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Weitere Auskünfte:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com

Anhang