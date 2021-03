AS LHV Group

March 16, 2021 02:00 ET

Veebruar oli LHV Groupi jaoks tegus kuu kõrge klientide aktiivsusega. Grupi konsolideeritud puhaskasum oli 3,1 miljonit eurot. LHV Pank teenis 3,3 miljonit eurot puhaskasumit, sealjuures 0,7 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. Varahalduse puhaskasum oli 0,1 miljonit eurot ning LHV Kindlustus teenis 0,1 miljonit eurot kahjumit.

Olulisematest sündmustest kuulutas uuringufirma DIVE LHV järjekordselt Eesti parima teenindusega pangaks. LHV tulemus, 98%, oli parim kogu Baltikumis. Lisaks lisandus klientide pangakaartidele püsiannetuse funktsioon, mis võimaldab selle sisse lülitanud klientidel iga kaardimaksega heategevusse panustada. Investeerimisteenuste turuliidrina langetas LHV tehingutasusid välisaktsiatega kauplejatele, soodustades investeerimist eelkõige väiksemate summadega. Nasdaq Baltic kuulutas LHV Panga parimaks maakleriks Balti turgudel.

Panga klientide arv kasvas veebruaris 5000 võrra. LHV laenuportfell suurenes kuuga 19 miljoni euro võrra. Hoiused kasvasid kokku 351 miljoni euro võrra, suurim kasv tuli finantsvahendajate poolelt.

LHV langetas veebruaris pensionifondide valitsemistasusid. Suurimate aktiivselt juhitud LHV fondide valitsemistasud langesid senise 0,6% pealt 0,576% peale, LHV indeksfondide valitsemistasud alanesid pea kahekordselt. Pensionireformi mõjul vähenes II samba aktiivsete klientide arv, kui eelpensioni- ja pensioniealised II sambast väljusid. Samas võib positiivseks pidada, et II sambast lahkuda soovivate klientide arv on olnud prognoositust väiksem.

Veebruari jäi ka LHV Groupi uue tütarettevõtte asutamine, millest on plaanis kujundada eraldiseisev pank Ühendkuningriigis, juhul kui järelevalve selleks loa annab. LHV Kindlustus jätkas arendustegevusi kindlustustoodete turule toomiseks, testimiseks on esimesed kliendilepingud juba sõlmitud. Ettevõte värbab aktiivselt uusi meeskonnaliikmeid.

Keskmisest lühem kuu jäi tulemuste poolest keskmisele alla, kuid veebruaris avalikustatud finantsplaan püsib.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 540 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 269 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on 179 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 140 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee

