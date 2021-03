TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.3.2021 klo 8.20





Taaleri julkaisee uudistetun strategiansa mukaiset segmenttien taloudellisten tulosten vertailutiedot vuodelta 2020

Taaleri julkaisee 16.3.2021 tiedottamansa uudistetun strategiansa mukaiset segmenttien taloudellisten tulosten vertailutiedot vuodelta 2020.

Taaleri tiedotti 10.3.2021 myyvänsä varainhoitoliiketoimintansa Aktialle. Taaleri on sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä luokitellut kauppaan liittyvän liiketoiminnan myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoi ne IFRS 5 mukaisesti lopetettuina toimintoina. Taaleri raportoi segmenttiraportoinnissaan vain jatkuvat toiminnot, joten varainhoitoliiketoimintaa ei enää raportoida osana segmenttiraportointia.

Vuodesta 2021 alkaen Taalerin jatkuvat toiminnot sisältävät kaksi raportoitavaa segmenttiä: Pääomarahastot, joka jakautuu Uusiutuvaan energiaan ja Muihin pääomarahastoihin, ja Strategiset sijoitukset, joka koostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta. Ryhmässä Muut esitetään konsernin ei-strategiset sijoitukset, Taaleri Kapitaali ja liiketoimintasegmentteihin kuulumattomat konsernitoiminnot. Alla olevassa taulukossa esitetään tilintarkastamattomat segmenttien taloudelliset tulokset vuodelta 2020 ilman myytävää varainhoitoliiketoimintaa.

Jatkuvat toiminnot 1.1.-31.12.2020

milj. euroa PÄÄOMA-RAHASTOT Uusiutuva energia Muut pääoma-rahastot STRATEGISET SIJOITUKSET

(Garantia) MUUT YHTEENSÄ Jatkuvat tuotot 18,5 14,3 4,2 14,6 2,7 35,9 Tuottopalkkiot 1,0 1,0 0,0 - - 1,0 Sijoitustoiminta 2,4 2,1 0,3 2,5 -1,8 3,2 Liikevaihto 21,9 17,4 4,5 17,2 0,9 40,0 Palkkiokulut -7,0 -4,3 -2,7 -0,2 -1,0 -8,2 Korkokulut 0,0 0,0 0,0 - -3,2 -3,2 Henkilöstökulut -5,5 -4,3 -1,2 -3,3 -4,5 -13,3 Suorat kulut -3,1 -2,2 -0,9 -1,7 -1,1 -6,0 Poistot ja arvonalentumiset -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 Arvonalentumiset luotoista - - - - -0,1 -0,1 Liikevoitto ennen rahoituskulujen kohdistusta 6,2 6,6 -0,4 11,9 -9,0 9,1 Rahoituskulujen kohdistus -2,5 -1,7 -0,8 -1,7 4,2 - Liikevoitto 3,7 4,9 -1,2 10,2 -4,8 9,1 Liikevoitto, % 17 % 28 % -26 % 59 % -524 % 23 % Sijoitusten käyvän arvon muutos 0,0 - 0,0 0,2 0,0 0,2 Tulos ennen veroja ja vähemmistöä 3,7 4,9 -1,2 10,4 -4,8 9,3

Myytävän liiketoiminnan vuoden 2020 arvioiduksi liikevaihdoksi raportoitiin 35,5 miljoonaa euroa ja arvioiduksi liikevoitoksi 10,1 miljoonaa euroa. Yllä olevan taulukon luvuista on vähennetty kauppaan ja siten lopetettuihin toimintoihin kohdistuvat ulkopuoliset palvelut 1,6 miljoonaa euroa vuonna 2020. Kaupan toteuttaminen on ehdollinen soveltuvien lakien ja sääntelyn edellyttämille Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Finanssivalvonnan hyväksynnöille. Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan toukokuussa 2021 edellyttäen, että hyväksynnät on saatu ja kaupan toteuttamisen ehdot ovat täyttyneet. Esitetyt segmenttien tulokset kuvastavat lukuja kaupan toteutuessa.

