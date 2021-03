Paris, le 16 mars 2021 à 7h30

2020, une année d’engagement, de croissance et de transformation

communication financière

Le Groupe iliad enregistre en 2020 un rebond commercial et un retour de la croissance en France.



2020 est également une année record en termes de déploiement réseaux. Tous les objectifs de déploiement ont été revus à la hausse en France et en Italie.



Le Groupe affiche désormais une nouvelle envergure européenne avec l’acquisition de l’opérateur polonais Play et le succès d’iliad Italia.



Cette année a par ailleurs été l’occasion, pour le Groupe, de réaffirmer ses engagements envers ses collaborateurs, ses abonnés et ses partenaires, mais aussi envers l’environnement avec la préparation de son Ambition Climat.



Le Groupe iliad enregistre en 2020 un rebond commercial et un retour de la croissance en France :

sur le Fixe, malgré un ralentissement de nos recrutements au T4, le Groupe enregistre sur l’année un gain de +262 000 abonnés, soit la meilleure performance depuis 2015 ;



celle-ci est liée aux très bons résultats du Groupe sur la Fibre, avec +1 million de nouveaux abonnés Fibre en 2020 ;



sur le Mobile, le forfait 4G/5G illimitée continue de progresser, avec un gain de 386 000 abonnés nets sur 2020, dont 60 000 au 4ème trimestre.

2020 est aussi une année record en termes de déploiement en France et en Italie. Tous nos objectifs de déploiement ont été avancés d’un ou deux ans dans ces deux pays :

le réseau Fibre atteint à fin 2020 le chiffre record de 19,9 millions de prises commercialisables en France. En un an, ce sont 6 millions de foyers supplémentaires qui peuvent accéder à la Fibre Free. Cette performance nous conduit à revoir notre objectif à la hausse : nous visons désormais 30 millions de prises Fibre raccordables dès 2022, contre 2024 initialement ;



en 2020, le Groupe iliad est le 1er opérateur en nombre de sites mobiles déployés, avec plus de 2 300 sites activés. Nous visons désormais +25 000 sites en 2023, contre 2024 initialement. Ces déploiements, conjugués à la généralisation des fréquences 700 Mhz sur la quasi-totalité de nos sites, nous permettent de couvrir 98,3% de la population en 4G. La qualité de service du Groupe s’améliore ainsi significativement sur tout le territoire.

Notre Groupe affiche par ailleurs, au terme de cette année 2020, une nouvelle dimension européenne, avec le succès d’iliad Italia et l’acquisition de Play en Pologne :

en Italie, le Groupe enregistre de solides performances commerciales malgré le contexte sanitaire compliqué et compte 7,24 millions d’abonnés à fin 2020. Le chiffre d’affaires est en forte hausse (+58%). L’objectif initial d’atteindre 5000 sites mobiles actifs à fin 2020 a été largement dépassé : iliad Italia avait, au 31/12/20, 6100 sites actifs ;



depuis le 18 novembre 2020, l’opérateur mobile polonais Play fait partie du Groupe iliad. Sur cette période, Play a généré un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros et un EBITDAaL de 70 millions d’euros. L’intégration de ce nouvel actif de qualité, générateur de croissance et de cash-flow, se poursuit dans la confiance ;



nous sommes désormais le 6ème opérateur mobile européen en nombre d’abonnés. Présent dans 3 grands pays avec des marques fortes, le Groupe compte près de 15 000 collaborateurs au service de 42,7 millions d’abonnés.

Le Groupe iliad affiche de solides résultats économiques en 2020 :

le chiffre d’affaires Groupe s’établit à 5,87 milliards d’euros en 2020, avec une hausse de 10,1% ;



l’EBITDAaL Groupe est en forte hausse également (+18,4%) ;



En France, l’objectif de génération de cash-flow opérationnel est atteint et s’établit à 736 millions d’euros (hors B2B).

L’année 2020 a enfin permis de mettre en lumière un autre visage du Groupe iliad, celui d’un groupe engagé :

la crise de la Covid-19, qui a exigé une forte mobilisation de tous les collaborateurs du Groupe iliad, a aussi été l’occasion de révéler notre solidité et notre solidarité envers nos collaborateurs, nos abonnés et nos fournisseurs ;



qui a exigé une forte mobilisation de tous les collaborateurs du Groupe iliad, a aussi été l’occasion de révéler envers nos collaborateurs, nos abonnés et nos fournisseurs ; le Groupe iliad a continué de s’engager pour l’emploi en 2020, avec la création de plus de 600 emplois nets au cours de l’année hors Pologne. Nous recrutons en CDI majoritairement (96% des postes pourvus en 2020) et investissons massivement dans la formation de nos collaborateurs. Fin 2020, nous avons ainsi lancé notre Université d’entreprise interne, baptisée Université F233 ;



en 2020, avec la création de plus de 600 emplois nets au cours de l’année hors Pologne. Nous recrutons en CDI majoritairement (96% des postes pourvus en 2020) et investissons massivement dans la formation de nos collaborateurs. Fin 2020, nous avons ainsi lancé notre Université d’entreprise interne, baptisée Université F233 ; finalisée pendant l’année, l’Ambition Climat du Groupe iliad a été rendue publique en janvier 2021 sous la forme de 10 engagements pour atteindre la neutralité carbone dès 2035, soit 15 ans avant les accords de Paris.

Le message de Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad : « Il y a des années qui marquent plus que d’autres… 2020 sera, sans nul doute, de celles-là. Le Groupe iliad a tenu bon face à la Covid-19 et a retrouvé le chemin de la croissance en France grâce à la Freebox Pop et à la Fibre. 2020 c’est aussi un changement de dimension pour iliad, qui s’affirme dorénavant comme un groupe de télécom européen avec le succès d’iliad Italia et l’acquisition de Play en Pologne. 2020, enfin, restera aussi comme une année d’engagement sur l’emploi et sur l’environnement. »

Principaux indicateurs opérationnels au 31.12.2020

FRANCE 2020 2019 Var. 12 mois Nombre d’abonnés mobiles 13 376k 13 313k +63k - Dont Forfait Free 4G/5G illimitée1 8 563k 8 177k +386k - Dont Forfait Voix 4 813k 5 136k -323k Consommation 4G moyenne (en Go/mois/abonné) 16,8 13,9 +20,9% Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 6 722k 6 460k +262k - Dont Fibre 2 803k 1 760k +1 043k Nombre total d’abonnés France 20 098k 19 773k +325k Prises raccordables en Fibre 19 910k 13 900k +6 010k T4 2020 T4 2019 Var. 12 mois ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (en €)2 32,3 32,6 -0,9% Hors offre livres numériques 32,3 31,8 5,7% ARPU Mobile facturé aux abonnés (en €)2 11,0 10,6 3,8% Hors offre livres numériques 11,0 10,3 6,5% ITALIE 2020 2019 Var. 12 mois Nombre d’abonnés mobile 7 235 k 5 281 k +1 954k POLOGNE 2020 2019 Var. 12 mois Nombre d’abonnés mobiles enregistrés2 15 402 k 15 265 k +137k3 Nombre d’abonnés mobiles actifs2 12 193 k 11 897 k +297k3 - Dont Forfaits 8 391 k 8 295 k +96k - Dont Prépayés 3 802 k 3 602k +201k Nombre d’abonnés Home2 126 k 32 k +94k - Dont TV Box 118 k 32 k +86k - Dont abonnés Haut / Très Haut Débit Fixe 7 k - +7k Nombre total d’abonnés Pologne2 12 319 k 11 929 k +390k T4 2020 T4 2019 Var. 12 mois ARPU Mobile facturé aux abonnés (en PLN)4 27,1 26,4 2,7%

1 50/100/150 Go pour les non abonnés Freebox

2 voir définitions dans glossaire

3 Contribution de Virgin Mobile consolidé depuis le T3 2020 de 356k (74k Forfaits, 282k Prépayés)

4 ARPU calculé à partir du chiffre d’affaires facturé aux abonnés mobiles





Eléments clés de l’année 2020

Groupe

Croissance du chiffre d’affaires

Hausse de 10,1% du chiffre d’affaires Groupe, à 5,87 milliards d’euros. La croissance du 4 ème trimestre a atteint 20,0% avec un chiffre d’affaires de 1,67 milliard d'euros. Hors consolidation de Play (Pologne) depuis le 18 novembre 2020, la croissance du chiffre d’affaires Groupe aurait atteint 6,3% ;

Croissance du chiffre d’affaires France de 1,9% à 5,0 milliards d'euros , dont 2,0% au 4 ème trimestre à 1,28 milliard d'euros. Cette progression est le fruit des investissements significatifs pour déployer nos réseaux et en améliorer la qualité et qui ont conduit à un rebond des recrutements d’abonnés nets fixe et mobile ;

Croissance du chiffre d’affaires Italie de 58,0% en 2020 à 674 millions d'euros dont 192 millions d’euros au 4 ème trimestre (+36%) malgré le contexte sanitaire et économique très difficile et une très forte intensité concurrentielle ;

Première contribution de la Pologne aux résultats du Groupe : la Pologne a généré 200 millions d’euros de chiffre d’affaires sur la courte période de consolidation. Sur 12 mois, la Pologne a vu ses ventes progresser de 1,7% tirées par la bonne croissance de 4,9% du chiffre d’affaires Services.



Rentabilité

Forte hausse de l’EBITDAaL du Groupe, +18,4% à 1,96 milliard d’euros avec une amélioration de la rentabilité en France (+6,0% à 2,02 milliards d'euros) , une forte réduction des pertes en Italie (-47,2% à 133 millions d'euros) et une première contribution de la Pologne pour 70 millions d’euros ;

Un résultat net de 420 millions d'euros en 2020 , logiquement en baisse en comparaison avec 2019 qui avait bénéficié d’éléments non-récurrent très significatifs (plus-values sur la cession des 70% d’OTF, filiale portant les infrastructures passives mobiles en France, à Cellnex) et plus important que ceux enregistrés en 2020 ;

L’objectif d’un cash flow opérationnel en France supérieur à 700 millions d'euros hors activité B2B est atteint avec 736 millions d’euros (709 millions d’euros y compris B2B), une progression très significative sur 12 mois mais réalisée en maintenant les efforts du Groupe pour améliorer sa couverture mobile, connecter les nouveaux abonnés Fibre et innover dans une Freebox de nouvelle génération.



Une structure bilantielle solide

Un levier financier en hausse à 3,19x à fin décembre 2020 post acquisition de Play (avec 12 mois d’EBITDAaL de la Pologne), des liquidités amplement suffisantes pour couvrir nos échéances des 2 prochaines années et un engagement de réduire le levier avec l’amélioration de la génération de cash et la cession de 60% de la TowerCo en Pologne ;

Hausse du dividende, à 3,00 euros par action contre 2,60 euros précédemment et qui sera proposé à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 2 juin 2021, hausse qui reflète la confiance du Groupe dans le fort potentiel de croissance rentable du Groupe.



France

Eléments opérationnels

La base d’abonnés fixe totale enregistre un gain de 262 000 abonnés sur l’année dont 51 000 sur le 4 ème trimestre soit la meilleure performance annuelle depuis 2015. Cette performance est liée à une très bonne dynamique sur la Fibre : 1,043 million de nouveaux abonnés sur les offres Fibre du Groupe en 2020 (donc 285 000 au 4 ème trimestre), une hausse significative par rapport aux 777 000 recrutements de 2019. La base d’abonnés Fibre s’établit à 2,80 millions d’abonnés à fin décembre (conformément à l’objectif 2020 révisé à la hausse en septembre 2020), le taux d’adoption dans la base d'abonnés progressant de 14,5 points sur 12 mois à 41,7% ;



Cette performance est liée à une très bonne dynamique sur la Fibre : 1,043 million de nouveaux abonnés sur les offres Fibre du Groupe en 2020 (donc 285 000 au 4 trimestre), une hausse significative par rapport aux 777 000 recrutements de 2019. La base d’abonnés Fibre s’établit à 2,80 millions d’abonnés à fin décembre (conformément à l’objectif 2020 révisé à la hausse en septembre 2020), le taux d’adoption dans la base d'abonnés progressant de 14,5 points sur 12 mois à 41,7% ; Le forfait 4G/5G illimitée (50/100/150 Go pour les non abonnés Freebox) continue de progresser avec un gain de 386 000 abonnés nets sur l’année dont 60 000 au 4ème trimestre. A fin décembre 2020, ils représentaient 64,0% de la base d'abonnés mobiles contre 61,4% à fin 2019. La base d’abonnés mobiles totale progresse de 63 000 abonnés nets sur 12 mois malgré une perte nette de 100 000 abonnés nets au 4ème trimestre. Au 31 décembre 2020, le Groupe comptait 13,4 millions d’abonnés mobiles, dont 8,6 millions d’abonnés au Forfait Free 4G/5G illimitée (50/100/150 Go pour les non abonnés Freebox). La perte de 100 000 abonnés nets au 4ème trimestre est essentiellement attribuable à une régularisation des abonnés 2€ dans le cadre de la crise Covid-19.

Eléments financiers

2020 est l’année du retour à la croissance, avec l’amélioration des tendances organiques1 du chiffre d’affaires :

Le chiffre d’affaires services Fixe s’établit à 2 695 millions d’euros en 2020, en hausse de 2,1% (4,4% en excluant l’impact de l’offre de livres numériques), avec une amélioration de la tendance au 4 ème trimestre avec une hausse de 2,9% (5,4% en excluant l’impact de l’offre de livres numériques) ;



(4,4% en excluant l’impact de l’offre de livres numériques), avec une amélioration de la tendance au 4 trimestre avec une hausse de 2,9% (5,4% en excluant l’impact de l’offre de livres numériques) ; L’ARPU Fixe est en hausse de 50 centimes par rapport au 3 ème trimestre 2020, à 32,3 euros mais en baisse de 30 centimes par rapport au 4 ème trimestre 2019. Hors impact des livres numériques, l’ARPU est en hausse de 1,6% sur 12 mois reflétant l’amélioration du mix client et la migration des abonnés au prix hors promotion. Le chiffre d’affaires B2B s’affiche en hausse de 16,3% en 2020 et de 15,5% au 4 ème trimestre 2020 ;



mais en baisse de 30 centimes par rapport au 4 trimestre 2019. Hors impact des livres numériques, l’ARPU est en hausse de 1,6% sur 12 mois reflétant l’amélioration du mix client et la migration des abonnés au prix hors promotion. Le chiffre d’affaires B2B s’affiche en hausse de 16,3% en 2020 et de 15,5% au 4 trimestre 2020 ; Une bonne performance du Mobile sur l’année avec une hausse de 4,6% du chiffre d’affaires facturé aux abonnés (7,4% hors impact livres numériques) malgré l'impact négatif de la crise Covid-19. Hors impact livres numériques, la croissance du chiffre d'affaires facturé aux abonnés a atteint 7,1% au 4 ème trimestre reflétant une hausse organique de l’ARPU de 6,5% à 11,0 euros consécutive à la poursuite de la conversion des abonnés Forfait Série Free au Forfait 4G/5G illimitée après 12 mois ;



malgré l'impact négatif de la crise Covid-19. Hors impact livres numériques, la croissance du chiffre d'affaires facturé aux abonnés a atteint 7,1% au 4 trimestre reflétant une consécutive à la poursuite de la conversion des abonnés Forfait Série Free au Forfait 4G/5G illimitée après 12 mois ; Le chiffre d’affaires Autres (principalement composé des revenus d’interconnexions entre opérateurs) est quasi stable sur 2020 (-0,3%) à 411 millions d’euros (103 millions d'euros au 4 ème trimestre, en baisse de 0,1%). Ce chiffre d’affaires (très peu margé) a bénéficié en 2020 d’une hausse du trafic voix consécutive aux restrictions de déplacement de la population française (confinement, couvre-feux) ;



à 411 millions d’euros (103 millions d'euros au 4 trimestre, en baisse de 0,1%). Ce chiffre d’affaires (très peu margé) a bénéficié en 2020 d’une hausse du trafic voix consécutive aux restrictions de déplacement de la population française (confinement, couvre-feux) ; Les ventes d’équipements sont en baisse de 15,3% sur l’année à 194 millions d’euros. La principale raison de la baisse est une base défavorable en 2020 compte tenu du lancement des ventes du Player Devialet de la Freebox Delta en fin 2018 et qui ont vu de gros volumes au début 2019.



La principale raison de la baisse est une base défavorable en 2020 compte tenu du lancement des ventes du Player Devialet de la Freebox Delta en fin 2018 et qui ont vu de gros volumes au début 2019. L’EBITDAaL France enregistre une hausse de 6,0% pour s’établir à 2 021 millions d’euros, soit une marge d’EBITDAaL de 40,4%, en hausse de 1,6 point par rapport à 2019. L’amélioration de la rentabilité de la France découle (i) d’un fort levier opérationnel lié à la croissance du chiffre d’affaires services mobile facturés aux abonnés et la croissance du Fixe (ii) de la diminution des charges d’itinérance (iii) des économies de coûts opérationnels en zones très denses liées à la croissance du parc d’abonnés Fibre (iv) de l’amélioration de la contribution des autres produits et charges d’exploitation incluant notamment les produits de cession de sites mobiles dans le cadre du programme de build-to-suit ;



en hausse de 1,6 point par rapport à 2019. L’amélioration de la rentabilité de la France découle (i) d’un lié à la croissance du chiffre d’affaires services mobile facturés aux abonnés et la croissance du Fixe (ii) de la (iii) liées à la croissance du parc d’abonnés Fibre (iv) de l’amélioration de la contribution des autres produits et charges d’exploitation incluant notamment les produits de cession de sites mobiles dans le cadre du programme de build-to-suit ; Le Groupe a poursuivi en 2020 ses déploiements Très Haut Débit fixe et mobile, en ligne avec la volonté du Groupe de devenir l’opérateur alternatif de référence sur les réseaux de dernière génération. Les Investissements en France se sont élevés à 1,31 milliard d’euros :

Nouveaux records pour le Groupe en 2020 en termes de nouvelles prises raccordables et de nouveaux abonnés raccordés en FTTH : 19,9 millions de prises à fin décembre 2020 (+6 millions en 12 mois) soit plus d’un foyer français sur deux (contre 13,9 millions un an auparavant). Les offres commerciales du Groupe en Fibre sont désormais disponibles sur près de 8 200 communes (4 400 communes à fin 2019).

Poursuite des déploiements mobiles à un rythme soutenu. Au cours de l’année 2020, Free a déployé plus de 2 300 nouveaux sites actifs. A fin décembre 2020, le Groupe disposait de 19 385 sites en France métropolitaine dont plus de 18 700 déployés en 4G. Le réseau mobile couvrait à fin 2020 98,7% de la population en 3G et 98,3% en 4G.



Free capitalise sur ses efforts de déploiements des fréquences 700 MHz et de nouveaux sites mobiles pour offrir la 5G au plus grand nombre. A fin 2020, Free était l’opérateur leader en termes de nombres de sites 5G (toutes fréquences confondues) en métropole avec près de 12 900 sites autorisés (dont 940 en 3,5 GHz) et 5 950 sites techniquement opérationnels (dont 334 en 3,5 GHz).

Italie

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 674 millions d’euros en Italie en 2020 et de 192 millions d’euros sur le 4ème trimestre, en hausse respectivement de 58,0% et 36,4% sur 12 mois. Les principales évolutions sur l’année ont été les suivantes :

Bonne performance commerciale sur l’année malgré un contexte moins favorable à un nouvel entrant comme iliad Italia, avec près de 2,0 millions d’abonnés recrutés dont 395 000 au 4 ème trimestre. Le Groupe compte 7,24 millions d’abonnés à fin décembre 2020 soit plus de 9% de part de marché ;



dont 395 000 au 4 trimestre. ; Forte amélioration de la contribution de l’Italie à l’EBITDAaL du Groupe , passant d’une perte de 253 millions d’euros à une perte de 133 millions d’euros. Cette amélioration découle de la hausse importante du chiffre d’affaires qui permet au Groupe de se rapprocher de la taille critique et de l’impact direct des efforts de déploiements réseau ;



, passant d’une perte de 253 millions d’euros à une perte de 133 millions d’euros. Cette amélioration découle de la hausse importante du chiffre d’affaires qui permet au Groupe de se rapprocher de la taille critique et de l’impact direct des efforts de déploiements réseau ; Le Groupe a été très actif sur le front du déploiement de réseau et a largement dépassé son objectif initial d’avoir environ 5 000 sites actifs à fin 2020 en terminant l’année à plus de 6 100 sites actifs soit une expansion supérieure à 4 000 sites actifs en 12 mois. Les investissements se sont ainsi élevés à 512 millions d’euros en 2020, une hausse de 37,8% sur 12 mois.





Pologne

Le Groupe iliad a intégré Play en Pologne dans ses comptes à compter du 18 novembre 2020. Sur cette période, la Pologne a généré un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros, un EBITDAaL de 70 millions d’euros et a investi 34 millions d’euros. Sur une base pro forma en assumant une consolidation depuis le 1er janvier 2020, les principales évolutions sur l’année ont été les suivantes :

Sur une année pleine, la Pologne a généré en 2020 un chiffre d’affaires de 7,16 milliards de zlotys, en hausse de 1,7% avec la croissance du chiffre d’affaires Services (hors ventes de terminaux) en progression de 4,9% tirée notamment par la hausse de l’ARPU mobile facturé aux abonnés et une baisse des ventes de terminaux de 8,1%, segment qui a subi l’impact de la crise sanitaire Covid-19 et la fermeture sur plusieurs semaines d’une partie du réseau de distribution ;



avec la croissance du chiffre d’affaires Services (hors ventes de terminaux) en progression de 4,9% tirée notamment par la hausse de l’ARPU mobile facturé aux abonnés et une baisse des ventes de terminaux de 8,1%, segment qui a subi l’impact de la crise sanitaire Covid-19 et la fermeture sur plusieurs semaines d’une partie du réseau de distribution ; Une performance commerciale partiellement impactée par la crise Covid-19 avec une stratégie orientée valeur en 2020 et un impact de la crise sur le segment prépayé ethnique. La base d’abonnés actifs contrats (hors M2M et cartes SIM offertes) a augmenté de 96 000 unités, et 22 000 hors intégration des abonnés contrats Virgin Mobile. La base d’abonnés actifs prépayés a crû de 200 000 unités, mais hors intégration de Virgin Mobile elle aurait baissé de 82 000 ;



et un impact de la crise sur le segment prépayé ethnique. La base d’abonnés actifs contrats (hors M2M et cartes SIM offertes) a augmenté de 96 000 unités, et 22 000 hors intégration des abonnés contrats Virgin Mobile. La base d’abonnés actifs prépayés a crû de 200 000 unités, mais hors intégration de Virgin Mobile elle aurait baissé de 82 000 ; Sur 12 mois, l’EBITDAaL de la Pologne est en croissance de 6,3%. La progression de l’EBITDAaL dérive logiquement de la hausse de la marge brute et est en partie compensée par la hausse des coûts de réseau, consécutive au déploiement de nouveaux sites ;



La progression de l’EBITDAaL dérive logiquement de la hausse de la marge brute et est en partie compensée par la hausse des coûts de réseau, consécutive au déploiement de nouveaux sites ; Sur 12 mois, la Pologne a investi 806 millions de zlotys, une baisse de 5,0% sur 12 mois avec des décalages d’investissements liés à la crise Covid-19 et au retard sur l’attribution des fréquences 5G.





Résultats consolidés de l’année 2020

En millions d’euros 2020 2019 Variation (%) Chiffre d’affaires consolidé 5 871 5 332 10,1% Chiffre d’affaires services Groupe1 5 642 5 115 10,3% Chiffre d’affaires équipements Groupe 243 229 6,3% Eliminations -8 -6 23,2% Chiffre d’affaires France 5 004 4 912 1,9% Par type de revenus - Service Fixe 2 695 2 640 2,1% - Service Mobile 2 123 2 049 3,6% dont facturé aux abonnés 1 711 1 636 4,6% - Equipements 194 229 -15,3% - Eliminations France -7 -6 11,4% Par segment - B2C 4 929 4 848 1,7% - B2B 75 64 16,3% Chiffre d’affaires Italie 674 427 58,0% Chiffre d'affaires Pologne 200 - EBITDAaL Groupe 1 957 1 654 18,4% EBITDAaL France2 2 021 1 907 6,0% - B2C 2 015 1 893 6,4% - B2B 6 12 -47,5% EBITDAaL Italie -133 -253 -47,2% EBITDAaL Pologne 70 - - Capex Groupe(3) 1 858 1 976 -6,0% Capex France(3) 1 312 1 607 -18,3% - B2C 1 279 1 588 -19,5% - B2B 33 19 78,0% Capex Italie(3) 512 369 38,7% Capex Pologne(3) 34 - Résultat opérationnel courant 556 444 25,3% Résultat opérationnel courant France2 924 861 7,4% Résultat opérationnel courant Italie -415 -417 -0,3% Résultat opérationnel courant Pologne 47 - Ns Résultat net 420 1 726 -75,6% Endettement net 7 747 3 609 114,9% Ratio d’endettement(3) 3,19x 2,18x +1,01x

(1) hors éliminations Groupe et France (2) y compris éliminations Groupe (3) Hors fréquences (4) : 3,19x calculé avec 12 mois d’EBITDAaL de la Pologne

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre à fin décembre

En millions d’euros T4 2020 T4 2019 Variation (%) Chiffre d’affaires consolidé 1 666 1 389 20,0% Chiffre d’affaires services Groupe(1) 1 573 1 334 17,9% Chiffre d’affaires équipements Groupe 97 59 65,8% Eliminations Groupe -2 -2 - Chiffre d’affaires France 1 276 1 251 2,0% Par type de revenus - Service Fixe 686 666 2,9% - Service Mobile 545 527 3,3% dont facturé aux abonnés 442 425 4,1% - Equipements 48 59 -18,5% - Eliminations France -2 -1 Ns Par segment - B2C 1 255 1 233 1,8% - B2B 21 18 15,5% Chiffre d’affaires Italie 192 140 36,4% - Service Mobile 190 140 35,3% Chiffre d'affaires Pologne 200 - Nd - Service 152 - Nd

(1) hors éliminations Groupe et France

Endettement du Groupe

Au 31 décembre 2020, l’endettement financier brut du Groupe s’établissait à 8 433 millions d’euros et l’endettement financier net à 7 747 millions d’euros (hors application de la norme comptable IFRS 16). Le Groupe a vu son endettement net augmenté principalement à la suite de l’acquisition de l’opérateur polonais Play en novembre 2020, et de la consolidation de la dette de ce dernier au sein du Groupe. Le Groupe dispose au 31 décembre 2020 d’une liquidité adéquate pour financer ses activités, grâce notamment à une trésorerie consolidée de 0,7 milliard d’euros et de 1,7 milliard d’euros de lignes de crédit revolving non tirées.

Le Groupe poursuit sa stratégie d’investissement dans des projets industriels majeurs, générateurs à terme de flux de trésorerie futurs conséquents, tout en préservant la solidité de sa structure financière et un accès important aux financements. Ainsi, le Groupe présente au 31 décembre 2020 un ratio d’endettement consolidé incluant Play (sur la base d’une contribution EBITDAaL de 12 mois) maitrisé de 3,2x l’EBITDAaL. Ce ratio s’entend avant prise en compte des produits de cession des 60% de la société détenant les infrastructures mobiles passives de Play à Cellnex, dont le closing est prévu au premier semestre 2021.





Objectifs du Groupe

Comme en 2020, l’épidémie de coronavirus a pour conséquences, outre les aspects humains, le ralentissement de l’activité économique dans de nombreux pays. Les impacts sociaux et financiers pour le Groupe iliad ont été limités en 2020. Néanmoins, pour 2021 et au-delà cette épidémie pourrait impacter le Groupe iliad et ses objectifs comme l’ensemble des entreprises évoluant dans le secteur des télécommunications (au travers notamment de la pénurie de certains composants électroniques et du ralentissement du déploiement de ses réseaux Fixe et Mobile…).

FRANCE

Ambition long terme sur le marché B2C : part de marché Mobile, Haut Débit et Très Haut Débit de 25%

B2C Fixe Plus de 5 millions en 2023 (objectif avancé d’un an) 30 millions de prises raccordables à la Fibre à fin 2022 (objectif avancé de 2 ans)

Mobile Plus de 80% de la base d’abonnés sur le Forfait Free 4G/5G illimitée 2 en 2024 Plus de 25 000 sites en 2023 (objectif avancé d’un an)

Finance 2021 : EBITDAaL-investissements (hors activités B2B) d'environ 900 millions d'euros



B2B Part de marché sur le marché des entreprises d’environ 4 à 5% en 2024 Chiffre d’affaires de l’activité entreprises d’environ 400 à 500 millions d’euros en 2024.



ITALIE

Mobile Avoir environ 8 500 sites actifs à fin 2021 (nouvel objectif) Avoir déployé 10 000 à 12 000 sites à fin 2023 (objectif avancé d’un an)



Fixe Lancement de nos activités Fixes avant l'été 2021



Finance EBITDAaL positif au cours du 2 ème semestre 2021 (nouvel objectif) Générer 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires en Italie sur le long terme



POLOGNE

EBITDAaL – investissements en croissance en 2021 - sur 12 mois pro forma (nouvel objectif)





Pour une information plus détaillée sur les comptes et l’activité du Groupe en 2020, le rapport de gestion, la présentation des résultats ainsi que les comptes consolidés sont disponibles sur le site Internet d’iliad au lien suivant : https://www.iliad.fr/fr/investisseurs/resultats/all/all

Le Conseil d’Administration d’iliad SA s’est réuni le 15 mars 2021 et a examiné les comptes du Groupe. Les commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d'audit sur ces comptes et les rapports d'audit relatifs à leur certification sont en cours d'émission.

Le Conseil d’Administration soumettra à l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2021 une proposition de distribution de dividendes à hauteur de 3,00 € par action existante. Il sera détaché de l’action le 22 juin 2021 et mis en paiement à compter du 24 juin 2021 sur les positions arrêtées le 23 juin 2021 au soir.



Glossaire

Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.

ARPU Haut Débit et Très Haut Débit : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, mais exclut le chiffre d’affaires non récurrent (par exemple les frais de migration d’une offre à une autre ou les frais de résiliation), divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre.

ARPU Mobile facturé aux abonnés : inclut le chiffre d’affaires facturé à l'abonné divisé par le nombre total d’abonnés Mobile sur la période.

Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné.

Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements.

EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/actions.

FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte Fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur.

Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois.

Nombre d’abonnés mobiles enregistrés Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles du groupe Play incluant les cartes M2M et les cartes SIM offertes après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles du groupe Play (hors M2M et hors cartes SIM offertes), et qui ont été émis ou reçu une communication (voix ou data) au moins une fois au cours des 30 derniers jours.

Nombre d’abonnés Home Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre TV Box ou une offre Haut et Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre total d’abonnés Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne et le nombre d’abonnés Home Pologne

Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat.

Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement.

Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes.

Ratio d’endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l’EBITDAaL.









A propos du Groupe iliad

Le Groupe iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte plus de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,7 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions d’abonnés mobiles au 31/12/2020). Le Groupe est devenu le 4e opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad et comptait plus de 7,2 millions d’abonnés au 31 décembre 2020. Avec l’acquisition d el’opérateur polonais Play, leader sur le marché mobile en Pologne, le Groupe est devenu le 6ème opérateur mobile en Europe en nombre d’abonnés (hors M2M).

Pour en savoir plus

www.iliad.fr

Pour nous suivre

Twitter @GroupeIliad



LinkedIn Free Groupe iliad

Contacts

Relations Investisseurs : ir@iliad.fr

Relations Presse : presse@iliad.fr

Place de cotation : Euronext Paris Lieu d’échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913 Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100

1 Hors impact de l’offre de livres numériques

2 50/100/150 Go pour les non abonnés Freebox

Pièce jointe