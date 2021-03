Communiqué de presse

Bruxelles, 16 mars 2021 (08.00 heures CET, avant les heures de bourse)

Changements au comité de direction de KBC Groupe

Après approbation par l'assemblée générale annuelle des actionnaires le 6 mai 2021, KBC Groupe apportera un certain nombre de changements à son comité de direction :

Rik Scheerlinck, CFO du groupe KBC, atteint par la limite d’âge statutaire en janvier 2021, prendra sa retraite après une carrière de 37 ans au sein de KBC Groupe.



atteint par la limite d’âge statutaire en janvier 2021, prendra sa retraite après une carrière de 37 ans au sein de KBC Groupe. Luc Popelier, actuellement CEO de la Division Marchés Internationaux, succédera à Rik Scheerlinck en tant que CFO et administrateur exécutif de KBC Groupe. Luc supervisera également Markets et KBC Securities.



succédera à Rik Scheerlinck en tant que CFO et administrateur exécutif de KBC Groupe. Luc supervisera également Markets et KBC Securities. Sur avis du comité de nomination de KBC Groupe, le conseil d'administration de KBC Groupe a nommé Peter Andronov, actuellement CEO d'UBB et Country CEO, Bulgarie, en tant que membre du comité de direction de KBC Groupe et successeur de Luc Popelier au poste de CEO de la Division Marchés Internationaux. Peter supervisera également KBC Asset Management.



en tant que membre du comité de direction de KBC Groupe et successeur de Luc Popelier au poste de CEO de la Division Marchés Internationaux. Peter supervisera également KBC Asset Management. La carrière active chez KBC de Daniel Falque, actuellement CEO de la Division Belgique, prendra fin le 6 mai 2021. Daniel poursuivra à l’avenir de nouveaux intérêts différents, après avoir passé 12 ans au sein du groupe KBC, respectivement en tant que CEO de CBC Banque (2009-2012) et membre du Comité de direction du groupe KBC en sa qualité de CEO de la Division Belgique du groupe (de 2012 à aujourd'hui).



prendra fin le 6 mai 2021. Daniel poursuivra à l’avenir de nouveaux intérêts différents, après avoir passé 12 ans au sein du groupe KBC, respectivement en tant que CEO de CBC Banque (2009-2012) et membre du Comité de direction du groupe KBC en sa qualité de CEO de la Division Belgique du groupe (de 2012 à aujourd'hui). Sur avis du comité de nomination de KBC Groupe, le conseil d'administration de KBC Groupe a nommé David Moucheron, actuellement CEO de K&H Bank & Insurance et Country CEO Hongrie, comme nouveau membre du comité de direction de KBC Groupe. Il succède à Daniel Falque comme CEO de la Division Belgique.



comme nouveau membre du comité de direction de KBC Groupe. Il succède à Daniel Falque comme CEO de la Division Belgique. Les nominations de Luc Popelier, Peter Andronov et David Moucheron ont été approuvées par la Banque centrale européenne et la Banque nationale de Belgique.



David Moucheron sera remplacé en tant que CEO de K&H Bank & Insurance et Country CEO Hongrie, par Guy Libot, actuellement directeur général Group Finance KBC Groupe, sous réserve d’approbation par les autorités de contrôle hongroises.



sera remplacé en tant que CEO de K&H Bank & Insurance et Country CEO Hongrie, par sous réserve d’approbation par les autorités de contrôle hongroises. Peter Andronov sera remplacé en tant que CEO d'UBB et Country CEO Bulgarie par Peter Roebben, l'actuel CEO de KBC Bank Ireland , sous réserve d'approbation par les autorités de contrôle bulgares.



sera remplacé en tant que CEO d'UBB et Country CEO Bulgarie par , sous réserve d'approbation par les autorités de contrôle bulgares. Peter Roebben sera remplacé en tant que CEO de KBC Bank Ireland par Ales Blazek, l'actuel directeur des données et de la stratégie de CSOB, la division tchèque de KBC Groupe, sous réserve d'approbation par les autorités de contrôle irlandaises.

Koenraad Debackere, président du conseil d'administration de KBC Groupe, a commenté comme suit les nominations et les changements annoncés aujourd'hui : « Au nom du conseil d'administration de KBC Groupe, je tiens à remercier sincèrement Rik Scheerlinck pour son engagement infatigable au service de notre groupe, dans différentes fonctions et entités en Belgique et à l’étranger, et pour les efforts qu'il a déployés ces dernières années pour établir et entretenir des relations solides avec la communauté des investisseurs et des analystes financiers.

Nous sommes convaincus que Luc Popelier, qui a déjà été CFO du groupe entre 2011 et 2017 et qui a acquis une vaste expérience internationale, sera un successeur solide de Rik. Nous ne doutons pas que Peter Andronov et David Moucheron seront également des atouts majeurs pour le comité de direction. Nous pensons qu'ils sont les personnes adéquates pour continuer à développer avec succès nos activités dans les divisions Marchés Internationaux et Belgique respectivement, par ces temps pleins de défis.

Nous pouvons assurer à nos clients, à notre personnel, à nos actionnaires et à toutes les autres parties prenantes que la gestion de notre entreprise est en de bonnes mains. Le comité de direction dispose de toutes les connaissances et de tous les talents nécessaires pour faire face avec confiance aux nombreux changements que connaît le secteur financier et aux nombreux défis auxquels notre groupe doit faire face de manière astucieuse et correcte.

Le conseil d'administration exprime également sa profonde gratitude à Daniel Falque. Faisant preuve d'un dévouement inconditionnel envers le groupe, il a mené avec succès la croissance et la transformation numérique de nos activités belges ces dernières années. ”

Johan Thijs, CEO du groupe KBC, a ajouté ce qui suit : « Je travaille en étroite collaboration avec Rik au sein du comité de direction depuis plusieurs années maintenant. Mes collègues et moi-même lui sommes extrêmement reconnaissants pour le dévouement total dont il a fait preuve tout au long de ces années aux différentes fonctions qu’il a exercées, ainsi que pour son soutien, son engagement inconditionnel et sa contribution précieuse au développement de notre groupe. Nous connaissons Rik comme un excellent collègue, un leader authentique, un vrai joueur d'équipe, dont le dévouement était connu et apprécié dans le groupe. Tous nos voeux accompagnent Rik, maintenant qu’ il pourra aussi consacrer plus de temps à sa famille et à lui-même, après une carrière active de 37 ans.

Je me réjouis également du fait que Luc Popelier ait accepté de succéder à Rik Scheerlinck au poste de CFO. J'ai connu Luc en tant que CFO de haut niveau entre 2011 et 2017. Je suis donc certain que la continuité est garantie pour les investisseurs et les analystes financiers".

Johan Thijs, CEO du groupe KBC, a aussi souhaité remercier explicitement Daniel Falque : "Nous sommes vraiment reconnaissants envers Daniel pour sa contribution à la transformation de notre groupe. Il a en effet mis en œuvre en Belgique les piliers de la stratégie du groupe KBC. Dans son ensemble, notre transformation, et plus particulièrement notre transformation numérique, ont accompli des progrès importants. Je tiens à remercier Daniel pour les résultats qu'il a obtenus et sa contribution au succès du groupe KBC, mais également pour la façon dont il a adopté et vécu les valeurs de KBC et pour le dévouement dont il a fait preuve envers nos clients et notre personnel. Les nombreuses années de collaboration avec Daniel au sein du comité de direction de notre groupe me laisseront le souvenir d’un véritable ami. Mes collègues et moi-même lui souhaitons dès lors beaucoup de succès dans la réalisation de ses projets futurs. »

Concernant les nominations de Peter Andronov et David Moucheron, Johan Thijs a déclaré : "Je me réjouis également d'accueillir Peter Andronov au sein du comité de direction. Outre sa vaste expérience professionnelle, universitaire et internationale, Peter possède une connaissance approfondie des affaires économiques et financières qui lui permettra de contribuer activement au développement continu de notre groupe sur ses marchés domestiques d'Europe centrale et d'Irlande. Au cours des 13 dernières années, il a dirigé nos activités en Bulgarie pendant une période très difficile. Il a géré avec succès l'acquisition de la banque UBB et la fusion ultérieure avec CIBank et a préparé les entités bulgares à la transformation numérique. Ses qualités ont également été reconnues par le monde extérieur : il a été quatre fois lauréat du prix du banquier bulgare de l'année, ainsi que du prix du manager de l'année, lauréat du prix Burov pour la gestion bancaire et il a été récompensé en tant que M. Economie et décoré comme Officier de l’Ordre de la Couronne du Royaume de Belgique.

Nous sommes également très heureux de la nomination de David Moucheron. Il est un chef d'entreprise chevronné, doté d’une vaste expérience de manager et de CEO dans le secteur financier, tant chez KBC que, précédemment, dans d'autres institutions financières, en Belgique et à l'étranger. Au fil des ans, David a constamment démontré qu'il possédait la bonne combinaison d'expérience, de qualités de leadership et de compréhension approfondie de nos activités pour mener notre Division Belgique vers la prochaine phase de notre orientation stratégique. Grâce à son expérience et à sa connaissance approfondie du marché local, je suis sûr qu'il gagnera rapidement la confiance des clients, du personnel et des autres parties prenantes de KBC. Il poursuivra nos efforts pour renforcer KBC et améliorer notre position de référence et d'avant-garde numérique en Belgique et en Europe".

Johan Thijs félicite également Guy Libot, Peter Roebben et Ales Blazek pour leurs nouvelles nominations en tant que CEO des activités hongroises, bulgares et irlandaises de KBC Groupe respectivement : "Avec Guy, Peter et Ales, nous avons choisi des CEO ayant une vaste expérience internationale du secteur financier. De plus, comme l'expérience client, l'innovation et la transformation numérique sont devenues de plus en plus importantes, l'expérience réussie de Peter chez KBC Bank Ireland, le pionnier irlandais du numérique, et celle d'Ales en tant que responsable des données et de la stratégie chez CSOB, s'avéreront précieuses dans leurs nouvelles fonctions de CEO en Bulgarie et en Irlande pour faire passer la transformation numérique de nos activités à un niveau supérieur dans ces pays. Guy a travaillé dans différentes régions du monde et à plusieurs postes dans notre groupe. À présent, il retourne en Hongrie. Je crois sincèrement que sa vaste expérience des modèles commerciaux complexes, internationaux et transformateurs et sa connaissance approfondie du groupe, du secteur et des nouvelles technologies seront très utiles pour soutenir la stratégie de KBC Groupe, au bénéfice de toutes nos parties prenantes".

Daniel Falque résume sa collaboration avec KBC comme suit: "Après avoir passé de nombreuses années dans l'industrie financière internationale, j'ai eu le privilège de travailler pendant 12 ans pour l'un des meilleurs groupes financiers européens dans mon propre pays, à savoir la Belgique. KBC est en effet aujourd'hui un groupe fort d’un modèle d'entreprise de bancassurance éprouvé, d’une stratégie claire et précise (essentiellement axée autour de l’utilisation intensive du data et du numérique), de fondamentaux financiers indéniablement solides et d’une culture d'entreprise unique. Pendant toutes ces années, j'ai réellement apprécié de travailler avec des collègues de grande qualité, et ce à tous les niveaux, guidés par des normes éthiques strictes, des compétences techniques du plus haut niveau ainsi qu’un remarquable degré d'engagement et de professionnalisme. Tout cela nous a amenés à réaliser ensemble les ambitions que nous nous sommes fixées à chaque fois, année après année, et à repositionner le groupe KBC au sommet de notre industrie, non seulement en Belgique mais aussi en Europe.

L'année dernière, notre groupe a lancé une nouvelle stratégie volontariste pour les prochaines années, qui contribuera sans nul doute à profondément transformer l’industrie financière dans les années à venir, au bénéfice de nos clients et autres stakeholders. Une nouvelle ère commence. C'est pourquoi – après 12 ans de fonctions de directions auprès de KBC - je me suis mis d’accord avec le Groupe que le temps est venu pour moi de relever des défis nouveaux et différents et de faire ainsi place à la génération montante. Mon successeur, David Moucheron, est sans aucun doute l’homme qu’il faut pour ce poste. Il possède en effet toutes les compétences, l'expérience et la connaissance du marché belge nécessaires pour faire passer KBC Belgique au niveau supérieur sur notre marché.

Je voudrais dès lors profiter de l'occasion pour remercier le conseil d'administration et mes collègues du comité de direction du groupe pour leur confiance et leur soutien durant toutes ces années fascinantes passées ensemble. Enfin, je souhaiterais également exprimer ma profonde gratitude aux nombreux collègues talentueux et dévoués avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler au cours des 12 dernières années, et leur souhaiter très sincèrement, ainsi qu'à KBC, le meilleur pour les années à venir. Je me réjouis de pouvoir savourer – à présent en tant que client fidèle – les fruits de l’implémentation de la stratégie que nous avons conçue ensemble".

